În premieră la TVR 1: „Revoluția pe hârtia albastră”, episodul 22 al seriei „Decembrie Roşu”

publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025

Poveștile protagoniștilor evenimentelor din decembrie ´89 spuse separat, dar luate împreună, dezleagă mistere. Luni, 22 decembrie, ora 22.00, la TVR 1 aflăm despre fapte pe care doar le poți bănui, relatate de fostul președinte Emil Constantinescu, precum și povestea îngropării rechizitoriului Revoluției, spusă de fostul șef al Parchetelor Militare, generalul Cătălin Ranco Pițu.

 

Dosar România
O poveste jurnalistică de prestigiu, în continuă transformare! Lansată ca un vehicul media care să cuprindă toate formele de publicistică de televiziune: de la reportaj și documentar TV, la investigație sau interviu, emisiunea „Dosar România” s-a transformat în ultimii ani într-un produs TV care abordează subiecte de mare intensitate și relevanță, prezentate sub forma unor documentare de lung metraj, dar și a unor ediții speciale ce dezbat ...

„Decembrie Roșu”, filmul despre Revoluţia din decembrie 1989 ajunge la al 22-lea episod chiar pe 22 decembrie, când se împlinesc 36 de ani de la Revoluţia Română. Jurnalistul TVR Răzvan Butaru ne propune o producție care este mai puțin documentar de investigație și mai mult film, cu titlul Revoluția pe hârtia albastră, luni, 22 decembrie, de la ora 22.00, TVR 1. Personajele acestui film relatează amănunte în premieră, care, puse într-o anumită ordine, pot scoate la lumină adevăruri bine ascunse. Despre filmul pe care îl vom vedea luni, 22 decembrie, la TVR 1, realizatorul Răzban Butaru ne dezvăluie:

„Veţi auzi povestea unui terorist, cu o parolă ce face legătura cu cadre din conducerea Armatei de atunci, sau povestea unui parașutist de la Caracal care a trăit evenimentele din decembrie ´89 la Timișoara și București. Nu în ultimul rând, vom afla în premieră fapte pe care doar le poți bănui, relatate de către fostul președinte Emil Constantinescu, precum și povestea îngropării rechizitoriului Revoluției, spusă de fostul șef al Parchetelor Militare, generalul Cătălin Ranco Pițu” (Răzvan Butaru).

Realizatorul ne propune, așadar, un film în care actorii sunt aproape toți protagoniștii evenimentelor din decembrie ´89. Poveștile lor spuse separat, dar luate împreună, dezleagă mistere. „Momente de atunci, în care apar tot felul de declarații ale unor personaje precum Ion Iliescu sau Nicolae Militaru, privite acum, la rece, pot fi interpretate corect și te pot duce la concluzii nebănuite, dar corecte”, spune Răzvan Butaru.

Autorul filmului cere privitorilor atenție la fiecare amănunt, la fiecare declarație, la fiecare informație sau detaliu și ne lasă libertatea ca imaginația, dar și clarviziunea și judecata fiecăruia să dea răspunsul corect la întrebarea: „cine a tras în noi după 22?”.

La invitația Institutului de Istorie Orală de la Cluj-Napoca, reprezentat de istoricul Adrian Boda, filmul „Decembrie Roşu” a fost prezentat în premieră, săptămâna trecută, la cinematograful Mărăști, în cadrul unei acțiuni de promovare a adevărului despre Revoluția română din decembrie 1989.

Despre seria „Decembrie Roşu”, la TVR

Televiziunea Română – unul dintre principalii actori ai Revoluţiei din 1989 – a lansat, începând cu anul 2019, un serial documentar despre cel mai important eveniment trăit de societatea românească în ultimii 83 de ani de la înlăturarea monarhiei din România (tot în decembrie).

„1989 - Decembrie Roşu este o producţie realizată din necesitatea de a cunoaşte adevărul despre o epocă nu de mult apusă, despre un eveniment care a schimbat destinul tuturor românilor”, explicau, la momentul lansării, realizatorii producţiei, Răzvan Butaru şi Cornel Mihalache. Revoluţia Română ne-a oferit şansa, în ultimii 30 de ani, să înţelegem şi să trăim libertatea. Serialul este important mai ales pentru tinerii care nu ştiu nimic din ceea ce a însemnat, cu adevărat, această poveste din decembrie ‘89, este important pentru toţi cei care nu înţeleg ce reprezintă Revoluţia Română pentru istoria României şi pentru istoria personală a fiecăruia dintre noi. Spectatorul tânăr, ca şi cel care a uitat, are nevoie să se raporteze la ceva. Şi nu numai vorbind de Baricada de la Intercontinental, ci şi de revoltele şi Revoluţia de la Timişoara, Iaşi, Arad, Brăila, Buzău, Cluj, Constanţa, Cugir, Lugoj, Reşiţa, Sibiu, Bucureşti.

