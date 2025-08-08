Dorina Lazăr: „Când eram copil, stăteam între cocenii de porumb și admiram actrițele de la Hollywood din reviste”

„Tata s-a împăcat cu gândul că sunt actriță abia atunci când oamenii din sat mă vedeau la televizor”, spune actriţa, invitata Loredanei Negrilă la „Brilliant”. Despre teatru – o dragoste cât o viață – şi alte iubiri, în două ediţii de colecţie ale emisiunii, pe 10 şi 17 august, de la 10.30, la TVR INFO.

„O armonie perfectă între fermitate si blândețe, sobrietate si umor, putere si fragilitate, dar, mai presus de toate, invitata mea, o mare doamnă a teatrului românesc, debordează de o stare de... tinerețe interioară, la care mulţi dintre noi doar visăm. Este molipsitoare pofta sa de viață şi sper ca dialogul de la Brilliant cu cea care a condus cu dragoste şi mână fermă Teatrul Odeon vreme de mulţi ani, să fie o mărturie convingătoare în acest sens.” Loredana Negrilă ne invită la o ediţie spectaculoasă a emisiunii sale de la TVR INFO, difuzată în două părţi, a cărei invitată este una dintre cele mai iubite actriţe ale scenei şi cinematografiei româneşti.

Dorina Lazăr sau „Doamna Dorina”, aşa cum i se mai spune în teatrul în care a pășit prima dată în urmă cu 56 de ani şi unde a rămas, la bine și la greu, retrăieşte astăzi povestea celor mai mari iubiri, meseria şi familia, amintind, pe alocuri, momentele care au învățat-o să treacă peste finaluri. „Şi n-au fost puţine până la vârsta frumoasă a înţelepciunii. Dar asta nu a împiedicat-o să rămână îndrăgostită de scenă. Pentru eternitate”, subliniază Loredana Negrilă, invitându-ne să o urmărim duminică, pe 10 şi pe 17 august, de la 10.30, la „Brilliant”, pe TVR INFO.

„Sunt un om fericit.” Astfel se descrie actriţa la începutul dialogului cu realizatoarea TVR. Viaţa în lumea teatrului şi a filmului i-a dat posibilitatea nu doar să întâlnească şi să lucreze cu legende vii ale unui univers altfel închis, dar şi să trăiască mai multe vieţi într-una singură. „Este minunat să viețuiești laolaltă cu toate aceste identități pe care ți le oferă teatrul”, spune ea.

Mărturiseşte că îi datorează mamei ideea de a se înscrie la teatru. Mamei, care a avut „nebunia” să fugă de acasă când micuţa Dorina avea doar 5 ani, lăsând-o cu tatăl şi bunicii. Mama şi-a urmat visul – acela de a se înscrie la Conservator, la Timişoara, unde a fost eleva lui Lilly Bulandra (sora lui Tony Bulandra), ajungând apoi actriţă la Teatrul Bulandra. „Mama mi-a mărturisit că a plecat de acasă pentru mine”, dezvăluie Dorina Lazăr în întâlnirea cu Loredana Negrilă. A revăzut-o peste câţiva ani. „Ce nu te omoară te-ntărește!”, concluzionează ea acum, privind în urmă.

Teatrul a atras-o din copilărie. „Când eram copil, stăteam între cocenii de porumb și admiram actrițele de la Hollywood din reviste!”, îşi aminteşte invitata. A dat examenul la actorie și a intrat, după ce Sanda Manu i-a schimbat repertoriul. „În profesia noastră, e foarte important să te descopere cineva”, este convinsă Dorina Lazăr. După experienţa traumatizantă de a fi părăsit de soţie şi lăsat cu un copil mic, doi socri şi o casă neterminată, tatăl actriţei şi-ar fi dorit pentru fiica lui o viaţă mai... cu picioarele pe pământ. „Tata s-a împăcat cu gândul că sunt actriță abia atunci când oamenii din sat mă vedeau la televizor”, mai spune ea.

Despre rolurile jucate are 1000 de poveşti!... Cum şi-a inventat un personaj, în studenţie, doar că să fie pe scenă, cum nu a vrut să accepte rolul din „Neliniște”, de teamă că moare, cum rolul din „Năpasta” i-a schimbat viața şi felul de privi teatrul, cum a primit rolul din „Angela merge mai departe”, „pentru că Rodica Tapalagă nu știa să șofeze” – sunt amintiri despre care ar putea vorbi cu orele! La fel şi despre întâlnirile cu regizori precum Alexa Visarion, care i-a adus „o reașezare a vieții, nu doar a teatrului”, ori Radu Jude, pentru ale cărui rigoare şi profesionalism are o admiraţie aparte.

„Am avut un șoc atunci când m-am văzut pe ecran în filmul lui Jude”, îi mai împărtăşeşte actriţa jurnalistei TVR INFO. Perfecţionismul nu o lasă să-şi vadă propriile apariţii. „Nu mă plac”, spune ea.

Despre pasiunea pentru gătit, despre moştenirea numelui pe care îl poartă, dar şi despre frustrarea pe care i-o aduce noul statut, de pensionară, mai vorbeşte Dorina Lazăr tot la „Brilliant”. Totuşi, este recunoscătoare pentru tot ce a trăit. „Dumnezeu mi-a dăruit atât de mult!”, e convingerea actriţei, care încheie seria mărturisirilor la fel cum a început: „Și când o să mor, voi spune că sunt un om fericit.”

Jurnalista Loredana Negrilă ne propune, la interviurile „Brilliant”, inițiative şi portrete ale unor români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), al căror unic numitor comun este curajul de a fi ei înşişi, de a-şi prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele propriu și al societății. Urmărim interviul Loredanei Negrilă cu Dorina Lazăr în două ediţii de colecţie ale emiiunii, difuzate pe 10 şi pe 17 august, ora 10.30, la TVR INFO.