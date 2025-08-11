Copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate: consecințele vor fi vizibile în viitorul societății

TVRINFO

Conform datelor centralizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), peste 8.100 de copii din România aveau, la finele lunii martie 2025, ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

O statistică dureroasă vine astăzi din datele oficiale: la finalul lunii martie, 8.102 copii din România trăiau fără ambii părinți, plecați la muncă în străinătate. Nu sunt doar cifre pe hârtie, ci povești fragile din ceea ce specialiștii numesc deja „generația celor singuri” – copii prinși între două crize majore: cea demografică și cea a familiei.

În cele mai multe cazuri, părinții nu îi pot lua cu ei peste hotare de la început, fie din lipsa resurselor, fie din dorința de a se întoarce acasă. Astfel, copiii rămân în grija bunicilor, a rudelor apropiate sau a altor persoane. Datele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției (ANPDCA) arată că 7.422 dintre acești copii sunt îngrijiți informal de rude, fără o măsură legală de protecție, iar ceilalți se află în centre rezidențiale sau la asistenți maternali. Numărul lor a crescut cu 28 față de sfârșitul anului trecut.

Dincolo de mâncare, haine și adăpost, acești copii duc lipsa cea mai grea de înlocuit: prezența și afecțiunea părinților. Mulți își încep diminețile cu un dor apăsător și își încheie zilele așteptând un telefon sau o promisiune că „ne vedem curând”. Această așteptare, prelungită luni sau ani, poate aduce anxietate, sentiment de abandon și dificultăți în construirea încrederii în relațiile viitoare.

Psihologii avertizează că, pe termen lung, separarea afectează nu doar starea emoțională, ci și rezultatele școlare, adaptarea socială și chiar sănătatea fizică. Un copil care crește cu golul lăsat de părinți învață devreme ce înseamnă dorul, dar și ce greu se repară rănile lipsei de sprijin afectiv.

În spatele acestor statistici sunt chipuri care zâmbesc rar și scrisori cu greșeli de copil în care „te iubesc” este scris apăsat. Cifrele cresc, iar întrebarea rămâne: cine are grijă de inima lor în tot acest timp?

