Maestrul Cristian Mandeal - 80. Despre arta care nu se lasă învinsă de ideologie

În data de 18 aprilie, maestrul Cristian Mandeal a împlinit 80 de ani, o aniversare care aduce în prim plan o viață dedicată muzicii. TVR Cultural îi dedică o ediție specială „Omul și Timpul” duminică, 19 aprilie ora 17.00.

Născut în 1946, maestrul Mandeal și a clădit cariera cu rigoare și har, elemente esențiale care l au impus ca unul dintre muzicienii de forță ai scenei naționale și internaționale. Talentul său a fost apreciat de Sergiu Celibidache, iar apropierea de Erich Bergel i a oferit un reper solid în construcția sonoră și în înțelegerea repertoriului german.

De altfel, influența lui Erich Bergel se vede limpede în felul în care abordează muzica lui Johann Sebastian Bach, în special „Toccata și Fuga în re minor”, o partitură pe care maestrul Mandeal o citește într o cheie originală, ca pe o construcție sonoră coerentă, în care fiecare atac al orchestrei și fiecare pauză transformă un discurs abstract în sunet viu.

De a lungul timpului, Cristian Mandeal a avut numeroase colaborări internaționale importante, dar una dintre cele mai valoroase întâlniri a fost cea cu pianistul Radu Lupu. Între cei doi a existat, înainte de toate, o prietenie profundă și un respect profesional excepțional, care au dat naștere unor interpretări memorabile.

În aceste zile, maestrul Cristian Mandeal revine la pupitrul Filarmonicii „George Enescu” din București. Orchestra de astăzi este una întinerită, alcătuită în mare parte din muzicieni ai noii generații, mulți dintre ei formați în cadrul Orchestrei Naționale de Tineret a României, înființată în 2008 la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu și modelată artistic de maestrul Mandeal. Revenirea domniei sale pe scena Ateneului Român are astfel o semnificație aparte.

Cristian Mandeal este dirijorul care, timp de 18 ani (1991–2009), a condus Filarmonica din București și i a redat locul pe scena internațională, dar și muzicianul care a sprijinit constant noile generații de artiști, contribuind direct la formarea lor.

Duminică, de la ora 17.00, pe TVR Cultural, vă invităm să revedeți o ediție specială a emisiunii „Omul și timpul”, în care Rafael Udriște îl are alături pe maestrul Cristian Mandeal Dincolo de muzică, vă invităm să descoperiți o personalitate puternică, un om care vorbește deschis despre familia sa, despre întâlnirile care i au schimbat viața, despre felul în care a trecut prin anii comunismului, dar și prin perioada tulbure a anilor ’90.

La mulți ani, Maestre!

