Maestrul Cristian Mandeal - 80. Despre arta care nu se lasă învinsă de ideologie

publicat: Sâmbătă, 18 Aprilie 2026

În data de 18 aprilie, maestrul Cristian Mandeal a împlinit 80 de ani, o aniversare care aduce în prim plan o viață dedicată muzicii. TVR Cultural îi dedică o ediție specială „Omul și Timpul” duminică, 19 aprilie ora 17.00.

 

Născut în 1946, maestrul Mandeal și a clădit cariera cu rigoare și har, elemente esențiale care l au impus ca unul dintre muzicienii de forță ai scenei naționale și internaționale. Talentul său a fost apreciat de Sergiu Celibidache, iar apropierea de Erich Bergel i a oferit un reper solid în construcția sonoră și în înțelegerea repertoriului german.

De altfel, influența lui Erich Bergel se vede limpede în felul în care abordează muzica lui Johann Sebastian Bach, în special „Toccata și Fuga în re minor”, o partitură pe care maestrul Mandeal o citește într o cheie originală, ca pe o construcție sonoră coerentă, în care fiecare atac al orchestrei și fiecare pauză transformă un discurs abstract în sunet viu.

(w882)

De a lungul timpului, Cristian Mandeal a avut numeroase colaborări internaționale importante, dar una dintre cele mai valoroase întâlniri a fost cea cu pianistul Radu Lupu. Între cei doi a existat, înainte de toate, o prietenie profundă și un respect profesional excepțional, care au dat naștere unor interpretări memorabile.

În aceste zile, maestrul Cristian Mandeal revine la pupitrul Filarmonicii „George Enescu” din București. Orchestra de astăzi este una întinerită, alcătuită în mare parte din muzicieni ai noii generații, mulți dintre ei formați în cadrul Orchestrei Naționale de Tineret a României, înființată în 2008 la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu și modelată artistic de maestrul Mandeal. Revenirea domniei sale pe scena Ateneului Român are astfel o semnificație aparte.

(w882)

Cristian Mandeal este dirijorul care, timp de 18 ani (1991–2009), a condus Filarmonica din București și i a redat locul pe scena internațională, dar și muzicianul care a sprijinit constant noile generații de artiști, contribuind direct la formarea lor.

Duminică, de la ora 17.00, pe TVR Cultural, vă invităm să revedeți o ediție specială a emisiunii „Omul și timpul”, în care Rafael Udriște îl are alături pe maestrul Cristian Mandeal Dincolo de muzică, vă invităm să descoperiți o personalitate puternică, un om care vorbește deschis despre familia sa, despre întâlnirile care i au schimbat viața, despre felul în care a trecut prin anii comunismului, dar și prin perioada tulbure a anilor ’90.

La mulți ani, Maestre!

(w882)

Producător: Ruxandra Țuchel

Director de imagine: Silviu Andrei

Duminică, 19 aprilie 2026, ora 17.00, la TVR Cultural.

 

Începe sezonul 8 „Vedeta familiei”: decor nou, juriu-surpriză și un duo de prezentatori cu extra-energie!

  PROMO     TVR1 

Începe sezonul 8 „Vedeta familiei”: decor nou, juriu-surpriză și un duo de prezentatori cu extra-energie!

Duminică, 19 aprilie, de la ora 20:00, la TVR 1, Florina Constantinescu ne invită la un spectacol şi mai alert, alături de un nou coleg de ...

Crizele suprapuse și supraviețuirea micilor antreprenori

  RECOMANDARI     TVR1 

Crizele suprapuse și supraviețuirea micilor antreprenori

Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 12:30, la TVR 1, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe doamna Veronica DUȚU, analist economic și antreprenor, și pe ...

30 de ani de tradiție și excelență - Ansamblurile „Porolissum” și „Columna”, într-un spectacol aniversar prezentat de Iuliana Tudor, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

30 de ani de tradiție și excelență - Ansamblurile „Porolissum” și „Columna”, într-un spectacol aniversar prezentat de Iuliana Tudor, la TVR 1

Concertul dedicat aniversării ansamblurilor „Porolissum” și „Columna” se vede la TVR 1 duminică, 19 şi 26 aprilie, de la ora 20.30. Vedem pe ...

De la Leleşti la Harvard: un adolescent desluşeşte tainele Cosmosului, la „Garantat 100%

  PROMO     TVR1 

De la Leleşti la Harvard: un adolescent desluşeşte tainele Cosmosului, la „Garantat 100%

Cătălin Ştefănescu ne aşteaptă să descoperim povestea lui Mario Scurtu, elev de liceu din provincie, „vânat” de cele mai bune universităţi din ...

Cercetătorul Anatolie Coșciug: Un caz Mailat ar putea apărea și în România. Nesancționarea discursului extremist duce la bagatelizare

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Cercetătorul Anatolie Coșciug: Un caz Mailat ar putea apărea și în România. Nesancționarea discursului extremist duce la bagatelizare

Doar șapte plângeri ale unor cetățeni străini au fost înregistrate la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în ultimii trei ani. ...

Praid: Potopul de după neglijență. „Cum a pierdut România câteva comori”, la „Dosar România”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Praid: Potopul de după neglijență. „Cum a pierdut România câteva comori”, la „Dosar România”, pe TVR 1

Prin compromiterea definitivă a minei de sare, dar şi a Salinei Praid, statul român a pierdut două comori naționale de o valoare uriașă. La ...

„Posada Rock” 40, o sărbătoare națională a rockului underground

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

„Posada Rock” 40, o sărbătoare națională a rockului underground

Sâmbătă, 18 aprilie 2026, de la ora 23:00, Doru Ionescu vă invită să urmăriți o ediție specială "Remix" la TVR Cultural.

Irina Păcurariu, „Acasă la Dragoș Pătraru”, într-o nouă ediție „Rețeaua de Idoli”

  PROMO     TVR2 

Irina Păcurariu, „Acasă la Dragoș Pătraru”, într-o nouă ediție „Rețeaua de Idoli”

Luni, 20 aprilie, de la ora 20:00, telespectatorii TVR 2 sunt invitați la o întâlnire sinceră și revelatoare cu Dragoș Pătraru, autor și ...

Conflictul lui Trump „Vindecătorul” cu Papa Leon, pus sub lupă la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Conflictul lui Trump „Vindecătorul” cu Papa Leon, pus sub lupă la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre controversele din jurul aselelnizării şi reformele eşuate din România. Pe 18 aprilie, de la ora 17.00, Marian Voicu ne ...

Povești pe gustul fiecăruia, de la Mureș. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Povești pe gustul fiecăruia, de la Mureș. Duminică, la „Exclusiv în România”

Istorie, mister și oameni care duc mai departe tradiția. Duminică, 19 aprilie, împreună cu Cristian Tabără şi echipa „Exclusiv în România”, luăm ...

Din underground în lumina reflectoarelor – trupa RawKing, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Din underground în lumina reflectoarelor – trupa RawKing, la „Rock Maniac”

De la punk old-school la metalcore modern. Realizatorul Cristi I. Popescu ne aşteaptă alături de membrii trupei la ediția a patra a noului sezon ...

Femei care schimbă România, la TVR Internaţional

  RECOMANDARI     TVRI 

Femei care schimbă România, la TVR Internaţional

Într-o lume care îşi caută reperele, iar România trece prin perioade de cumpănă economică şi socială, rolul femeilor în schimbarea şi ...

Popularitatea crescută a sporturilor extreme

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Popularitatea crescută a sporturilor extreme

Popularitatea crescută a sporturilor extreme în rândul celor care caută experiențe unice și senzații tari este alimentată de oportunitatea de a ...

Sondaj național despre veniturile și cheltuielile românilor

  TVRINFO     TVRINFO 

Sondaj național despre veniturile și cheltuielile românilor

Banca Națională a României demarează în luna aprilie 2026 o cercetare de anvergură la nivel național, menită să analizeze situația veniturilor, a ...

