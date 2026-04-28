Începem luna mai cu muzică: Concertul Il Volo în Agrigento se vede la TVR 1

publicat: Marţi, 28 Aprilie 2026

TVR1 

O locaţie „exclusivistă” din sudul Italiei, un trio italian cu milioane de admiratori în toată lumea... şi melodii care au cucerit nenumărate inimi. Ne bucurăm de bogăţia şi frumuseţea muzicii urmărind concerul concertul trupei „Il Volo în Agrigento”. Vineri, 1 mai, ora 22.05.

 

Lansat şi format în 2009-2010, trio-ul italian de pop opera a ajuns să aibă milioane de admiratori în toată lumea, obținând succesul internațional. În 2024, Il Volo a susţinut un concert cu totul special  într-o locație exclusivistă din sudul Italiei: Valea Templelor, sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO și impresionant ansamblu monumental de arhitectură elenă din Sicilia.

Telespectatorii TVR 1 au şansa de neratat de a asculta cele mai mari hituri care au cucerit inimile publicului, alături de personalitățile unice ale tenorilor Piero Barone şi Ignazio Boschetto și a baritonului Gianluca Ginoble. Vineri, 1 mai, ora 22.05, la TVR 1 urmărim în premieră „Concertul Il Volo în Agrigento” (IL VOLO IN AGRIGENTO, producţie Italia, 2024). Vom asculta melodiile unor compozitori de geniu: Puccini, Morricone, Zimmer, Verdi, Di Capua, în interepretarea trio-ului Il Volo.

Valea Templelor din Sicilia este unul dintre cele mai frumoase și mai bine conservate situri grecești antice din lume. Acest loc magic în(cântă) încă o dată, în timp ce Il Volo susține primul său concert organizat vreodată la Templul Concordiei. Este vorba despre „Il Volo în Valea Templelor”.

Formație italiană de classical crossover (pop opera), Il Volo (în română, Zborul) îi reuneşte pe tenorii Piero Barone și Ignazio Boschetto și pe baritonul Gianluca Ginoble. Grupul a câștigat Festivalul de Muzică de la Sanremo în 2015 și a reprezentat Italia la Concursul Muzical Eurovision 2015 din Viena, Austria, unde a obținut locul al treilea și Premiul Marcel Bezenço, acordat de reprezentanți ai presei. Turneele internaţionale, dar şi albumele lansate i-au adus în faţa publicului atât în Europa, cât şi în Statele Unite, grupul fiind înconjurat cu iubire şi aplauze mereu.

foto: via Seleţie Film TVR

 

Tag-uri: concert, Il Volo, pop opera, Sicilia, Templul Concordiei, trionitalia, TVR 1, Valea Templelor, „Il Volo în Agrigento”

