Despre Eurovision... cu pasiune, la „Tonomatul DP2”

publicat: Luni, 27 Aprilie 2026

PROMO  EUROVISION   TVR2 

Robert Lukian, Ștefan von Korch și Dreea se numără printre invitații ediției din 30 aprilie, care aduce și detalii din culisele participării României la Eurovision. Joi, de la 22.05, la TVR 2.

 

Suntem în acea perioadă din an când Eurovisionul este în centrul atenţiei mai mult decât oricând. Concursul muzicii de la Viena se apropie cu paşi repezi, iar delegaţia României se pregăteşte de plecare.

După ce s-au aflat în culisele Selecţiei Naţionale şi au trăit la cald emoţiile concurenţilor, cele trei tinere gazde ale „Tonomatului DP2”, Alexandra, Iulian şi Vlad, par să se fi „contaminat” iremediabil cu microbul Eurovisionului! Aşadar, pe 30 aprilie, fac ce fac şi îl aduc din nou în discuţie! Ce noutăţi de ultim moment află vedem şi noi de la ora 22.05, în ultima ediţie a lunii aprilie a „Tonomatului”, la TVR 2.

Ediţia debutează cu unul dintre cei mai apreciaţi artişti care au concurat anul acesta la Selecţia Naţională, o voce cu un timbru aparte, Robert Lukian. Solist şi producător muzical de origine română, născut în Suedia, Robert a cucerit inimile publicului cu piesa “Fire to the Lies”, pe care a interpretat-o la Eurovision România. „Sunt propriul meu dirijor”, le mărturiseşte el gazdelor sale de la TVR 2.

Vorbeşte, de asemenea, despre cum a simţit momentul său pe scena Selecţiei Naţionale, dar şi despre experienţa sa din Danemarca, unde a locuit o perioadă, despre dinner-show-urile la care a fost invitat – şi de unde vom avea ocazia să vedem şi noi imagini la „Tonomatul DP2”. Şi tot acolo avem ocazia să ascultăm şi prima piesă a lui Robert Lukian în limba română, „Părăseşte-mă tu”.

Cu mama de origine slovacă şi tatăl având origine germană, tenorul Ștefan von Korch s-a născut într-o comună bihoreană de lângă Oradea. Vocea sa a cucerit deja marile scene ale lumii, iar timbrul inconfundabil îl recomandă drept una dintre vocile de referință pentru linia de tenori din „Carmina Burana”. Îl vom vedea şi pe el pe 30 aprilie la „Tonomatul DP2”, interpretând celebra „Funiculì, Funiculà”, dar şi vorbind despre proiectele sale cu Liana Stanciu şi cu gazdele emisiunii.

În câteva zile, delegaţia României la Eurovision va pleca, alături de Alexandra Căpitănescu, în Austria, unde reprezentanta noastră va intra în concurs în semifinala a doua, pe 14 mai. Cu informaţii despre ultimele pregătiri, despre show-ul pe care îl vom vedea pe scena de la Viena şi alte noutăţi behind the scenes vine Smaranda Vornicu, șefa delegației noastre la Eurovision și producător de proiecte speciale la TVR. În finalul momentului, urmărim videoclipul piesei Alexandrei Căpitănescu, „Choke Me”.

Despre Dreea am aflat la concursurile de talente. Imaginea ei  nonconformistă, vocea uşor recognoscibilă şi versatilitatea sa au impus-o pe tânăra hunedoreancă în peisajul muzical românesc. Şi ea invitată la „Tonomatul DP2” de joi seară, artista vorbeşte cu Alexandra, Iulian şi Vlad despre proiectele sale şi ne bucură cu două melodii – „Între noi” şi „Meaningless”.

O ediţie cu ritmuri diferite, aşadar, cu un vibe tineresc şi multă bună dispoziţie. Cu o perspectivă proaspătă asupra lumii muzicale actuale, „Tonomatul DP2”, o adevărată platformă de dialog și inspirație pentru tânăra generație, se vede pe 30 aprilie, de la ora 22.05, la TVR 2.

 

Tag-uri: Alexandra Capitanescu, Alexandra Gavrilă, Dreea, Eurovision, Iulian Selea, Liana Stanciu, muzică, Robert Lukian, Smaranda Vornicu, Ștefan von Korch, Tonomatul DP2, TVR 2, Vlad Corb

