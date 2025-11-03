Călătorim pe „Drumul care uneşte”. Documentarul „Via Transilvanica – O călătorie prin România mai puţin umblată”, în premieră la TVR 1

PROMO TVR1

Realizatorii Alina Teodorescu şi Dimitrie Iordănescu invită telespectatorii să descopere traseul turistic Via Transilvanica, cu o lungime de peste 1.400 km. TVR 1 difuzează documentarul sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 18.00.

România, o ţară cu o istorie bogată şi cu zone de natură sălbatică, invită privitorul să-i descopere secretele de-a lungul traseului turistic Via Transilvanica, cu o lungime de 1.400 km. Ne vom bucura să călătorim pe „drumul care uneşte”, în filmul documentar „Via Transilvanica – O călătorie prin România mai puţin umblată” - Via Transilvanica – A Journey Through Wild Romania, producţie Germania, 2024.

„Drumul care uneşte” traversează ţara din anul 2022 şi „este în primul rând un proiect social, prin care comunităţi întregi, care se aflau pe cale de dispariţie, primesc un nou sens şi o posibilitate de dezvoltare economică printr-un tip de turism făcut în tihnă, în care actorul principal, drumeţul, nu are nevoie de lux, se mulţumeşte cu lucruri de bază şi ştie să aprecieze valoarea produselor locale, are respect pentru programul de lucru al oamenilor din comunităţi, este curios şi binevoitor” – după cum spun înşişi iniţiatorii proiectului.

Via Transilvanica, o potecă de drumeție lungă de peste 1.400 km, traversează România. Fiecare etapă a acestei căi oferă o aventură unică, adresându-se atât pasionaților de cultură, iubitorilor de natură, cât și aventurierilor. Călătoria începe la granița cu Ucraina, în regiunea Bucovina, cunoscută pentru peisajele sale deluroase încântătoare și mănăstirile medievale. Urmărim partea I a documentarului – „Bucovina, Ţinutul de sus şi Terra Siculorum” – sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 18.00, la TVR 1.

Aşadar, Via Transilvanica porneşte din nordul ţării, din Bucovina - punte de legătură între Transilvania şi Moldova -, de la Mănăstirea Putna. Apoi, continuă spre Lunca Ilvei, din judeţul Bistriţa‑Năsăud, la poalele Munților Rodnei. Tocmai de aici se întinde regiunea Ţinutul de Sus, cu o lungime de 277 km. În această zonă, Via Transilvanica trece prin munţi şi ne arată cum asprimea locului a învăţat oamenii să se adapteze în faţa naturii şi a vremurilor.

Apoi poteca ne poartă mai departe prin Terra Siculorum - denumirea în latină a Ţinutului Secuiesc -, o regiune a României care contribuie semnificativ la întregirea etajelor etnice, culturale şi istorice ale drumului Via Transilvanica. Traseul prin Ţinutul Secuiesc începe de la Câmpu Cetăţii, parcurge depresiunea Sovata‑Praid, de unde continuă pe dealurile Transilvaniei, ajungând în diferite sate secuieşti, locuite de oameni care încă mai păstrează tradiţii şi obiceiuri din vechime. Traseul ne dezvăluie calul huțul, confecționarea pălăriilor și alte meșteșuguri tradiționale, precum și fauna sălbatică unică și o rezervație ornitologică unică în cea mai rece regiune a României.

Via Transilvanica, traseul de drumeție de lungă distanță din România, lung de 1420 km, trece prin natură neatinsă, comunități originale și tradiții vii. Pe lângă bisericile fortificate din Transilvania, traversând misteriosul ținut al dacilor până la Dunăre, fiecare pas este o nouă aventură. Experimentăm și descoperim de aproape istoria, cultura și peisaje uluitoare, în partea a doua a documentarului, intitulată „Din Transilvania până la Dunăre”. Telespectatorii pot vedea episodul sâmbătă, 15 noiembrie, tot de la ora 18.00, la TVR 1.

credit foto: Alina Teodorescu, Dimitrie Iordănescu, realizatorii documentarului „Via Transilvanica – O călătorie prin România mai puţin umblată”