Călătorie muzicală unică la TVR 2: „Vento Leste”, concertul artistei Mara Halunga

PROMO TVR2

„A fost o seară de neuitat”, mărturiseşte artista Mara Halunga, interpretă și compozitoare care creează muzică braziliană cu influențe românești. Ne delectăm cu concertul de lansare a albumului „Vento Leste” vineri, 24 aprilie, ora 22.15, la TVR 2.

În 2025, artista Mara Halunga a lansat albumul „Vento Leste”, care cuprinde piese cu muzică și texte scrise de Mara Halunga și Cauê De Marinis şi reprezintă o lucrare profund personală, cu versuri ce reflectă experiențe proprii ale artistei, fiecare piesă spunând o poveste plină de emoție și introspecție.

Cu ocazia lansării albumului, Mara Halunga a susţinut un concert la Teatrul Godot, concert pe care Televiziunea Română l-a înregistrat şi pe care TVR 2 îl oferă telespectatorilor vineri, 24 aprilie, de la ora 22.15.

Primul album de autor al artistei îmbină bogăția melodică și ritmurile vibrante ale Braziliei with „a Romanian twist”. Iat concertul susţinut de artistă aduce împreună, într-un mod armonios, aceste două culturi prin timbrul vocii sale, chitara lui Cauê De Marinis, pianul lui Alex Olteanu, contrabasul lui Adrian Flautistu și tobele lui Gabi Matei.

La TVR 2, vom fi parte într-o călătorie ce a pornit cu samba din São Paulo, orașul natal al lui Cauê, trecând prin bossa-nova, iar apoi se transformă în continuă căutare și extindere. Mara, povestitoare sensibilă în limba portugheză, își împarte viața, în ultimii 11 ani, între București și São Paulo, care a devenit a doua ei casă, locul în care a început să cânte și unde a descoperit și „pandeiro”, instrument de percuție specific, pe care îl folosește des în concerte.

Mara Halunga și Cauê De Marinis formează, din 2018, un proiect muzical unic în România, ce explorează cu mult respect și fidelitate samba tradițională, bossa nova și alte ritmuri braziliene. Astfel, pe lângă compozițiile originale, în limbile portugheză și română, concertul aduce un omagiu și altor figuri importante ale muzicii braziliene și românești, creând o călătorie muzicală unică, ce leagă aceste două culturi.

Repertoriul celebrează albumul său de debut, „Vento Leste” (în traducere „vânt estic”) - un vânt care a purtat-o pe Mara, pe calea aerului, din România, Europa de Est, direct în inima Braziliei.

„Concertul de lansare din București a fost unul extrem de important pentru noi, în primul rând pentru că am cântat în premieră pe o scenă albumul Vento Leste. Cum acest material a fost înregistrat audio în São Paulo, concertul din București a închis simbolic o punte între două lumi, prin faptul că a fost înregistrat video de către TVR. A fost o seară unică, de neuitat, pentru care ne-am pregătit intens, cu multe repetiții, multe emoții, probe de sunet, de lumini, de haine, alături mulți oameni implicați, cărora le mulțumim!”, ne-a declarat Mara Halunga. Rămâne doar să o urmărim vineri seară, de la 22.15, la TVR 2.

Mara Halunga: voce, pandeiro, compoziții

Cauê De Marinis: chitară, compoziții, aranjamente

Alexandru Olteanu: pian

Adrian Flautistu: contrabas

Juan Negretti : percuții

Gabi Matei: baterie

Producător TVR: Oana Radu Turcu

foto: capturi TVR din înregistrarea concertului