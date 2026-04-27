„AI idee?!” – un nou proiect educaţional la TVR 2

Din 27 aprilie, Corina Dobre ne invită la informare şi cunoaştere. „AI idee?!” se difuzează de luni până vineri, de la ora 16.00, la TVR 2.

„AI idee?!” Din 27 aprilie, TVR 2 propune telespectatorilor săi un nou proiect educaţional, cu emisiuni dedicate informării şi educării copiilor, adolescenţilor şi părinţilor privind protecţia minorilor şi prevenirea situaţiilor de risc, ediţii dedicate inteligenţei artificiale, cu rol important în informarea şi educarea publicului, subiecte dedicate eco-spaţiului şi tehnologiilor verzi, emisiuni de orientare profesională, precum şi teme de actualitate în zona de educaţie. „AI idee?!” este un proiect prezentat de Corina Dobre şi se vede de luni până vineri, de la ora 16.00 (şi în reluare, a doua zi, de la ora 9.00), la TVR 2.

Ce vedem la „AI idee?!”?

Lunea este ediţia de actualitate, cu subiecte la ordinea zilei. În prima ediţie, realizată de Sînziana Miloşoiu, vorbim despre Olimpiada de Matematică pentru fete, cu prof. univ. Dr. Radu Gologan şi prof. Anca Băltarigă.

Ediţia de marţi este dedicată eco-spaţiului şi tehnologiilor verzi, care explorează modul în care tehnologiile spațiale, cercetarea științifică și implicarea civică pot contribui la înțelegerea și protejarea planetei noastre. Realizatorul Adrian Bănuţă anunţă tema primei ediţii: Pământul văzut din spatiu. Mai exact, dacă e marţi, vin... marţienii! Vom afla mai multe despre viitor, despre mediu, schimbări climatice şi lumea în care trăim. Cum se vede România din spaţiu? Ce pot afla sateliţii despre păduri, secetă, poluare sau inundaţii? De ce contează pentru viaţa de zi cu zi datele pe care le folosesc cercetătorii, meteorologii şi autorităţile? Ne explică Alexandru Mironov şi Dumitru Prunariu, invitaţi la „AI idee?!”.

În urmă cu 45 de ani, Dumitru Prunariu privea Pământul din spaţiu. Astăzi, sute de sateliţi monitorizează Pământul în fiecare secundă. Corina Dobre discută cu Dumitru Prunariu şi Alexandru Mironov despre felul în care s-a schimbat relaţia noastră cu spaţiul: de la fascinaţia pentru cosmos la nevoia urgentă de a ne înţelege planeta pe care trăim. Nu va fi ocolită aniversarea a 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu şi nici ASTROFEST, spaţiul unde îşi dau întâlnire știinţa, educaţia şi publicul larg.

Ediţia de miercuri urmărește informarea și educarea copiilor, adolescenților și părinților privind protecția minorilor, prevenirea situațiilor de risc, dezbaterea problemelor din sistemul de protecție a copilului etc. Prima ediţie, realizată de Raluca Rogojină şi având-o ca invitat permanent pe Cătălina Surcel, directorul executiv al Asociației Telefonul Copilului, se defineşte ca „Un talk-show despre inima copiilor noștri”. „Când un copil strigă, cine ascultă?”. Siguranța copilului începe cu informarea corectă, iar fiecare copil trebuie să știe când, cum și cui să ceară ajutor. Ediţia abordează pericolele din mediul online, bullying-ul, abuzul fizic și emoțional, neglijența și lipsa de comunicare, dar și disparițiile de minori sau consumul de droguri și alcool. De asemenea, cei interesaţi pot găsi soluții concrete și mesaje clare de prevenție. SALVEAZA-MĂ! este vocea copiilor și adolescenților noștri. Un proiect realizat împreună cu Asociația Telefonul Copilului. Prima ediție: infracționalitatea juvenilă – cazul Cenei.

Joia, realizatoarea Sînziana Miloşoiu ne propune o ediţie de orientare profesională. Pe 30 aprilie, tema discuţiilor se îndreaptă către UNATC. Invitaţi sunt Liviu Lucaci, rector UNATC, respectiv Bogdan Mustaţă, prorector UNATC.

Ediţia de vineri este dedicată inteligenței artificiale, cu rol important în informarea și educarea publicului. Prin prezentarea clară și accesibilă a conceptelor, tehnologiilor și aplicațiilor practice, o astfel de emisiune contribuie la creșterea nivelului de alfabetizare digitală al societății. Realizator: Codruţ Pânzaru.

Moderator: Corina Dobre

Producator : Sînziana Miloşoiu