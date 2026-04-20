loader
Foto

„Destine ca-n filme”, ediție de colecție: Tudor Vornicu, un secol de inspirație

publicat: Luni, 20 Aprilie 2026

PROMO  TVR2 

Personalităţi din lumea artistică vin să omagieze viaţa şi cariera vizionarului om de televiziune. Iuliana Marciuc ne invită să urmărim ediţia specială „Destine ca-n filme”, in memoriam Tudor Vornicu, marţi, 21 aprilie, de la ora 20.25, la TVR 2.

 

Iuliana Marciuc a apărut pe micile ecrane imediat după Revoluţia din decembrie 1989, în zorii anului 1990, în grupul primelor crainice TV. Din toamna lui 2013, Iuliana prezintă, la TVR 2, „Destine ca-n filme", o producţie despre oameni obişnuiţi puşi în situaţii neobişnuite.
La „Destine ca-n filme" cunoaştem adevăraţi eroi care au trăit, cu voie sau fără voie, experienţe incredibile, desprinse parcă din scenariile unor producţii cinematografice. În fiecare marți, de la ora 21:05, la TVR 2!

S-au împlinit anul acesta 100 de ani de când, în ianuarie1926, se năștea Tudor Vornicu, una dintre figurile emblematice ale Televiziunii Române. Ziarist și perfecționist prin excelență, Tudor Vornicu a intrat în echipa TVR în anul 1965, ca șef al redacției Actualități, pentru ca mai apoi să aibă numeroase alte funcții, până la cea de director.

Viziunea sa modernă și spiritul inovator au avut un impact decisiv asupra dezvoltării televiziunii publice. Tudor Vornicu a contribuit substanțial la modernizarea conținutului editorial, după model francez, și la realizarea unor emisiuni de divertisment, magazine culturale și programe de varietăţi, extrem de apreciate de public, care au devenit repere ale micului ecran. În același timp, el a fost unul dintre inițiatorii unor manifestări culturale de amploare, precum înființarea Festivalului Internațional de Muzică „Cerbul de Aur”, eveniment devenit simbol al excelenței artistice. De numele său se leagă, de asemenea, numeroase programe de Revelion, la care au participat, ani la rând, cei mai importanți artiști ai țării. Interviuri de excepție realizate cu mari personalități ale vremurilor, precum Charles de Gaulle, Tudor Arghezi, G.A.Nasser al Egiptului, Ion Popescu Gopo, împăratul Haile Selassie al Etiopiei sau Corneliu Coposu, precum şi contribuţia sa la crearea unei școli a documentarului românesc de televiziune, îl plasează în galeria de aur a oamenilor de televiziune din România.

În anul aniversar TVR 70 şi an centenar Tudor Vornicu, Iuliana Marciuc ne propune o ediţie specială a emisiunii „Destine ca-n filme”, ilustrată cu imagini din Arhiva Televiziunii Române. Alături de gazda şi producătoarea emisiunii, vin să evoce personalitatea omului de televiziune câteva personaje cărora Tudor Vornicu le-a influenţat decisiv destinele: Doina Levinţa, Mihai Tatulici, Corina Chiriac, Ileana Popovici, Elisabeta Mondanos, Dan Nanoveanu, precum şi fiica sa, realizatoarea TVR Smaranda Vornicu.

***

Poveștile prezentate în „Destine ca-n filme” sunt cu eroi adevărați, oameni obișnuiți, puși în situații neobișnuite. Iuliana Marciuc, producător al emisiunii, iese din studioul tv pentru a-și cunoaște eroii acolo unde trăiesc. Cu experienţa sa jurnalistică, dar şi cu multă sensibilitate şi răbdare, ea îi provocă pe interlocutorii ei să povestească despre acele clipe din viaţă ce le-au schimbat destinul pentru totdeauna.

Prezintă Iuliana Marciuc; producător: Iuliana Marciuc; realizator Silvia Ionescu; redactor Dana Ilie

foto: capturi emisie

Tag-uri: 100 de ani, centenar, Destine ca-n filme, editie speciala, Iuliana Marciuc, Tudor Vornicu, TVR 2

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate