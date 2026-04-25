Ada Milea, „eroarea de sistem” care spune adevărul, la „Rețeaua de idoli”, pe TVR 2

PROMO TVR2

Luni, 27 aprilie, de la ora 20:00, Irina Păcurariu ne invită la o întâlnire-eveniment cu Ada Milea, artista care a transformat absurdul, ironia și libertatea de expresie într-o formă unică de artă.

Luni, 27 aprilie, de la ora 20:00, la Rețeaua de idoli, invitata Irinei Păcurariu este Ada Milea, o artistă care refuză să se înscrie în liniile clasice ale produselor muzicale și care, de peste două decenii, construiește un univers artistic imposibil de încadrat. În emisiunea dedicată celor care își doresc să descopere oameni de valoare, cu biografii autentice și povești mai puțin cunoscute, telespectatorii o vor cunoaște pe Ada Milea dincolo de scenă – ludică, profundă, imprevizibilă și radical sinceră.

„Să spui despre Ada Milea că este un produs muzical e o mare eroare. Într-un peisaj dominat de formule și clișee, ea funcționează ca o eroare de sistem – dar una care spune adevărul. Nu cântă ca să placă, ci ca să dezbrace de sens orice convenții sau prejudecăți. De fapt, să dea sens unor cuvinte, versuri sau fraze care capătă alte destinații cu muzica ei. Unii actori, regizori, producători de teatru vorbesc despre Ada Milea ca despre artistul absolut. Și e mai mult decât posibil să aibă dreptate.

Cu o voce aparent fragilă și un umor calificat de unii drept absurd, demontează mecanismele limbajului și ale spectacolului, lăsând în urmă o formă de sinceritate rară: aceea care nu se ia niciodată prea în serios, dar nici nu minte”, spune Irina Păcurariu.

Un artist aparte, între muzică, teatru și libertate

Născută la Târgu Mureș, Ada Milea a urmat mai întâi profilul fizică-chimie la Liceul „Liviu Rebreanu”, pentru ca apoi să absolve Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș, secția actorie, cu un parcurs deja neconvențional, pe măsura destinului său artistic.

A fost actriță la Teatrul Național din Târgu Mureș, apoi la Teatrul LUNI de la Green Hours, iar muzica sa a deschis un drum propriu, imposibil de confundat. De la albume-cult precum Aberații sonore, Republica Mioritică România, Africa de sub unghii sau Absurdistan, până la experiența de la Cirque du Soleil, parcursul său artistic a rămas mereu fidel experimentului și libertății.

În teatru, a semnat coloane sonore remarcabile și spectacole devenite repere, de la Eu, când vreau să fluier, fluier la Trilogie belgrădeană sau reinterpretarea muzicală a lui Nikolai Gogol prin albumul Nasul.

Premii pentru un univers artistic inconfundabil

Originalitatea demersului său a fost recunoscută prin numeroase distincții: Premiul special al juriului la Festivalul Internațional de Teatru de la Piatra-Neamț, Premiul special al juriului la Festivalul HUMORROR, Premiul Criticii la Gala UNITER 2006 și Premiul special pentru muzică de teatru la Gala UNITER 2008.

La Rețeaua de idoli, Irina Păcurariu propune nu doar un dialog cu un artist excepțional, ci o întâlnire cu un mod rar de a privi lumea — lucid, ironic și profund uman.

Ediția „Rețeaua de Idoli”de luni, 27 aprilie, de la ora 20:00, la TVR 2, promite un portret memorabil al unui creator care a făcut din neconvențional o formă de adevăr. O întâlnire cu Ada Milea, așa cum se dezvăluie rar: dincolo de scenă.

Credit foto: Claudiu Petringenaru