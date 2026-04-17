30 de ani de tradiție și excelență - Ansamblurile „Porolissum” și „Columna”, într-un spectacol aniversar prezentat de Iuliana Tudor, la TVR 1

Concertul dedicat aniversării ansamblurilor „Porolissum” și „Columna” se vede la TVR 1 duminică, 19 şi 26 aprilie, de la ora 20.30. Vedem pe scenă generații de artiști și colaboratori care au pus bazele și au dus mai departe povestea celor două ansambluri.

Iuliana Tudor Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de televiziune care reinterpretează folclorul, promovând varianta proprie în cadrul show-ului „Vedeta populară". A devenit imaginea-simbol a postului naţional de televiziune, oferind substanţă termenului de „vedetă".

Zalăul a fost, la final de februarie 2026, capitala bucuriei și a tradițiilor românești. Ansamblurile „Porolissum” și „Columna” au celebrat 30 de ani de activitate printr-un concert aniversar dedicat tradiției, talentului şi muzicii făcute din drag şi pentru public.

Evenimentul desafăşurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău a reunit pe scenă generații de artiști și colaboratori care au pus bazele și au dus mai departe povestea celor două ansambluri.

Spectacolul a fost prezentat de îndrăgita realizatoare şi prezentatoare TVR Iuliana Tudor și a adus în sală personalități marcante ale vieții culturale și administrative din Zalău.

Trei decenii de muncă, pasiune și devotament pentru păstrarea și promovarea valorilor autentice ale folclorului românesc sunt marcate prin spectacolul pe care telespectatorii îl pot urmări la TVR 1 dumnică, 19 şi 26 aprilie, de la ora 21.30. Pe scenă se întâlnesc generații de artiști, într-un show plin de emoție, energie și bucuria tradiției duse mai departe.

Telespectatorii se vor bucura de prezența dansatorilor, orchestrei și soliștilor Ansamblului Artistic Profesionist „Porolissum”, printre care se numără Vasile Coca, Rodica Pop-Seling, Claudiu Costinaș, Andreea Vălean-Indrecan și Alexandra Chira. Alături de aceștia, urcă pe scenă Ansamblul Folcloric de Copii „Columna”, dar și Formația de dansuri „Rapsodia Sălajului” – veterani, coordonată de Doina Dușcaș, aducând un omagiu continuității și legăturii dintre generații.

Momentul aniversar este completat de invitați de marcă ai folclorului românesc, printre care se numără și renumitul Ansamblu Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului”, simbol al excelenței artistice și al tradiției autentice.

foto: Casa Municipală de Cultură Zalău