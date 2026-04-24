Lipova, între ieri și azi – duminică, la „Exclusiv în România”

Cetăţi, biserici, vechi conace, dar şi o reţetă uimitoare – toate îşi găsesc locul în noul episod „Exclusiv în România”. Cristi Tabără, Cristina Şoloc şi întreaga echipă a emisiunii ne aşteaptă la Lipova pe 26 aprilie, de la ora 18.00, la TVR 1.

Cristina Şoloc După cum afirmă, nu ea a ales televiziunea, ci aceasta a ales-o pe ea. Absolventă a Facultăţii de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Cristina a fost remarcată într-un ziar din Cluj, propunându-i-se să prezinte emisiunea „Karaoke Show” la Prima TV, iar în 2003 a păşit în TVR ca reporter al emisiunii „Bună dimineaţa, România!” ... Cristian Tabără Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ...

Exclusiv în România Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

Cristi Tabără și Cristina Șoloc își iau revanșa față de vestul tării și continuă, duminică după-amiază, călătoria lor prin județul Arad. De această dată, echipa „Exclusiv în România” ajunge în orașul Lipova, o localitate care a cunoscut cândva o maximă înflorire. Acum este un loc care merită vizitat, pentru că are poveștile sale interesante și locuri cu potențial turistic. Le admirăm şi noi, alături de ei, duminică, pe 26 aprilie, de la ora 18.00, la TVR 1.

Unul dintre atuurile Lipovei, care păstrează potențialul turistic, este Cetatea Șoimoș – una dintre cele mai vechi și mai spectaculoase fortificații medievale din județul Arad. O cetate care a văzut războaie, trădări, iubiri și imperii căzând, a fost stăpânită alternativ de nobili maghiari, de nobili români, de căpitani de origine sârbă sau de turci. Cine controla Șoimoșul controla intrarea spre Transilvania, culoarul Mureșului, de aceea și turcii sau austriecii s-au bătut să stăpânească această cetate. Are o istorie fascinantă și este o bijuterie arhitectonică – un monument istoric important, nu numai pentru orașul Lipova sau pentru județul Arad, ci pentru România și patrimoniu universal, patrimoniu cultural european.

Deși veghează pe malul Mureșului de aproape opt secole, Cetatea Șoimoș a rezistat foarte bine până în zilele noastre, așa că în această ediție, Cristina Șoloc, împreună cu echipa, o vizitează, admiră panorama spectaculoasă asupra împrejurimilor și află ce povești s-au scris între zidurile ei, de la Sorin Bulboacă, directorul complexului muzeal Arad.

„Lipova azi am putea spune că nu e neapărat în cea mai bună perioadă a ei. De fapt, paradoxal, cea mai bună perioadă a Lipovei a fost una medievală, din perioada Pașalâcului Otoman de Timișoara, când Lipovei i s-a dat mare importanță, când aici a existat un înfloritor centru comercial, din care s-a păstrat un ultim vestigiu, o clădire construită în 1638, cunoscută și astăzi cu denumirea de „bazarul turcesc”. Din nefericire, clădirea în sine nu se află în cea mai bună stare, deși este un vestigiu extrem de interesant și de important. Și, dincolo de prejudecățile noastre legate de felul în care turcii și românii s-ar fi războit tot timpul, iată că, de fapt, pentru Lipova, perioada otomană a fost aceea de maximă înflorire. Când Lipova conta, Aradul aproape că nu exista – sau, cel puțin, nu conta în vreun fel”, explică Marin Găbudean, producătorul emisiunii.

De ce atunci a fost cum a fost? De ce acum este altfel? Ce s-a întâmplat între timp? Cristi Tabără încearcă să lămurească situația, împreună cu directorul complexului Muzeal Arad, istoric medievalist, așa că este chiar interesant să vedem cum anume istoria reușește să inverseze rolurile.

Apoi, Cristina Șoloc trece pragul Conacul Sever Bocu – un exemplu superb de arhitectură și eleganță din secolul al XIX-lea. În trecut, a fost reședința unuia dintre cei mai importanți oameni ai Banatului – Ministrul Banatului, ziaristul și politicianul Sever Bocu – o personalitate cu o poveste impresionantă, care a modernizat Lipova și a luptat pentru unirea Banatului cu România.

După cel de-al Doilea Război Mondial, a fost arestat de comuniști, închis în închisoarea de la Sighetu Marmației, unde a și murit câțiva ani mai târziu. Bunurile lui au fost distruse, iar conacul a fost confiscat și transformat în scoală pentru copiii ofițerilor ruși din garnizoana Lipova. În prezent, conacul găzduiește Muzeul Orașului Lipova, care expune artă plastică și decorativă din țară și din străinătate. „Este un loc absolut impresionant, pe care merită să îl vizitați dacă ajungeți în Vestul țării, iar până atunci vă invităm să-l descoperiți alături de noi. Muzeografa Corina Dubeștean ne ajută să înțelegem ce a făcut atât de important Sever Bocu, de a rămas viu în conștiința comunității și, desigur, ne va fi ghid prin acest muzeu”, punctează Cristina Şoloc.

Pe de altă parte, Lipova a găzduit multă vreme și Episcopia Ortodoxă, până să apară cea care astăzi este la Arad. Această episcopie a avut la un moment dat și o catedrală, poate una dintre cele mai neobișnuite biserici ortodoxe din spațiul românesc, cu istorie frumoasă, impresionantă în interior, cu o serie de povești care ne leagă și de Sever Bocu, dar și de ceea ce a însemnat Lipova în perioada otomană. Biserica Ortodoxă Română din Lipova se află în partea centrală a orașului, lângă bazarul turcesc și a fost biserica de suflet a lui Sever Bocu.

Este spectaculoasă – un monument istoric remarcabil, neobișnuit pentru ortodocșii din celelalte părți ale țării, unde, arhitectonic vorbind, lucrurile sunt complet diferite în bisericile ortodoxe. Această biserică are o turlă neobișnuită, are un stil arhitectonic neașteptat, un interior care este cu adevărat remarcabil și o vechime de aproape 700 de ani. În biserică sunt păstrate chiar și veșminte de cult ale musulmanilor. Cum și de ce, aflăm în această ediție alături de Cristi Tabără, de la preotul-muzeograf Alexandru Neicu.

Nu putem pleca din județul Arad, fără să ne așezăm și la masă. Și, dacă tot ne-am perindat prin bazinul Mureșului și am aflat că Lipova a fost cândva un centru foarte viu, plin de comercianți, comerț și diverse influențe, n-ai cum să nu mănânci ceva specific. „Iar acum, specific este, de exemplu, să mergi de-a lungul Mureșului, până la trecerea în Ungaria, să te oprești, să zicem, la taverna din Pecica și să-i rogi pe cei de acolo să facă ceva care să aibă legătură cu apa, cu peștele. Așa am făcut noi și astfel am aflat că există o rețetă uimitoare, care ne-a luat prin surprindere – tocăniță de somn, cu o garnitură absolut inedită din paste cu brânză – o masă gustoasă și sățioasă, completată cu borș de pește, jumări de pește și rondele de ceapă. Ceva bun de tot!”, îşi mai aminteşte Cristina.

Poveştile din Arad continuă, aşadar, şi în acest episod – povești cu gust de istorie, de prezent, dar și cu gust delicios... de pește. Le savurăm pe îndelete la „Exclusiv în România”, duminică, 26 aprilie, de la 18.00, la TVR 1.

Producător: Marin Găbudean