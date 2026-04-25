Dosar MoldoMuzicoRama: Rock’n’Botoșani – o ediție de suflet pentru echipa Remix!

publicat: Sâmbătă, 25 Aprilie 2026

Doru Ionescu vă invită la Rock'n'Botoșani cu Sir Blues Vali Răcilă, Fără Zahăr, Moonlight Breakfast, The Kryptonite Sparks, Ovidiu Cernăuțeanu, Bogdan Ota, Renegații / Manifest, „Zilele Nordului” ș.a. Amfitrioni: Relu Oneaga și Ștefan Teișanu. Sâmbătă 25 aprilie 2026, de la ora 23:00, la TVR Cultural    

 

De 25 de ani, „Remix” propune tururi ghidate prin muzica românească de toate genurile. Sâmbătă noaptea, la TVR Cultural.

(w882) 2 remixuri /În 1999, un mare colecționar botoșănean, Relu Oneaga, coordona organizarea unui important festival rock – blues - jazz sub egida Memorialului Ipotești, cu nume de primă mărime ale muzicii românești.

(w882) 3 remixuri /Mai târziu, în amfiteatrul construit atunci, se năștea un festival național de muzică folk – „Seri melancolce eminesciene” -, în aceași regie.

(w882) 7 remixuri /În 2016, tot Relu, care a sprijinit din plin mișcarea muzicală locală în anii '90, invita echipa Remix în aceeași locație, să se alăture mai multor ziariști radio-TV, ca traineri în Tabăra de jurnalism „Ai noștri tineri” organizată de Asociația Buzzmedia. De atunci, colaborarea sa extins, inclusiv în rubricile și emisiunile „Remix Junior”.

(w882) 4 remixuri /În ianuarie 2026, cel mai important eveniment anual al județului, „Ziua culturii naționale / Zilele Eminescu”, face posibilă întâlnirea cu Ștefan Teișanu (implicat esențial și în „Jazz in the park”, la Cluj), coordonatorul organizării „Zilelor Nordului” de la Darabani, mai mult decât o zonă publică sportivă a muzică culturală, – dedicat publicitării cultural – artistic – sportive a întregii zone.
(w882) vincis remRestul ediției este un ghidat de cele două gazde prin muzica nouă a Botoșanilor, de la Sir Blues Vali Răcilă și Renegații, Ovidiu Cernăuțeanu și Bogdan Ota, până la Moonlight Breakfast și The Kryptonite Sparks, contorizând alți câțiva instrumentiști și soliști plecați de aici sau stabiliți în zonă.
(w882) fara zaharCu bomboana de pe tort numită… Fără Zahăr!
Credit foto: Remix
Producător: Doru Ionescu
Tag-uri: Doru Ionescu, MoldoMuzicoRama, Remix, TVR Cultural

Dosar MoldoMuzicoRama: Rock’n’Botoșani – o ediție de suflet pentru echipa Remix!

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Dosar MoldoMuzicoRama: Rock’n’Botoșani – o ediție de suflet pentru echipa Remix!

Doru Ionescu vă invită la Rock'n'Botoșani cu Sir Blues Vali Răcilă, Fără Zahăr, Moonlight Breakfast, The Kryptonite Sparks, Ovidiu Cernăuțeanu, ...

