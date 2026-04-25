Drumul României spre NATO. File întoarse din viața mea

PROMO TVRCULTURAL

TVR Cultural ne propune duminică, 26 aprilie , ora 17:00, ne propune o ediție specială a emisiunii „Omul și timpul dedicată istoriei trăite din interior: de la Revoluția din 1989 până la aderarea României la NATO, două momente care au schimbat decisiv traseul țării noastre după căderea comunismului.

Invitatul lui Rafael Udriște este generalul (r) Alexandru Grumaz, unul dintre martorii direcți ai transformărilor strategice prin care a trecut România în ultimele decenii. Totodată, prezentăm apariția celor mai recente două volume autobiografice semnate de generalul Grumaz: File întoarse din viața mea și Drumul României spre NATO.

Primul volum reconstituie formarea profesională și zilele tensionate ale lui decembrie 1989, văzute din interiorul structurilor statului, într-un moment în care vechiul regim se prăbușea, iar România intra într-o epocă nouă. Cel de-al doilea volum urmărește procesul complex al aderării la NATO – un drum marcat de presiuni geopolitice, negocieri dificile și decizii care au reașezat România în noua ordine internațională.

Dialogul propune și o privire asupra anilor ’90, o perioadă de tranziție uneori haotică, alteori bine structurată, dar cu siguranță momentul în care s-a construit România postcomunistă. Sunt analizate diferențele dintre gândirea strategică a Estului și a Vestului în timpul Războiului Rece, precum și experiența formării sale în Statele Unite, la National Defense University și Harvard University. Un capitol esențial al discuției este dedicat drumului României către NATO: opozițiile externe, ezitările unor aliați occidentali, reformarea Armatei Române și tensiunile dintre decizia politică și expertiza militară. Invitatul nostrum rememorează momentele decisive care au condus la succesul de la Summitul NATO de la Praga, atunci când România a primit invitația oficială de aderare.

Această ediție a emisiunii „Omul și timpul” aduce și o perspectivă asupra actualității. În contextul conflictelor din Orientul Mijlociu, generalul Alexandru Grumaz explică limitele și principiile care guvernează acțiunea NATO, precum și modul în care Alianța răspunde provocărilor contemporane.

Fără a epuiza complexitatea unui asemenea subiect, emisiunea deschide întrebări esențiale: cum se iau marile decizii istorice; cât contează oamenii aflați în interiorul sistemului; și cât din prezentul nostru este rezultatul unor alegeri făcute în momente limită.

„Omul și timpul”, realizată de Rafael Udriște, propune și de această dată un dialog necesar despre istoria recentă a României și despre oamenii care au trăit-o direct.

„Omul și timpul”, duminică, 26 aprilie 2026, ora 17:00, la TVR Cultural (în reluare marți, de la 23.30)

Producător: Ruxandra Țuchel.