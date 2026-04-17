Începe sezonul 8 „Vedeta familiei”: decor nou, juriu-surpriză și un duo de prezentatori cu extra-energie!

Duminică, 19 aprilie, de la ora 20:00, la TVR 1, Florina Constantinescu ne invită la un spectacol şi mai alert, alături de un nou coleg de prezentare: actorul Cătălin Neamțu.

Sezonul cu numărul 8 al emisiunii „Vedeta familiei” debutează duminică, 19 aprilie, de la ora 20:00, cu un format revigorat, o dinamică nouă în platou și o serie de schimbări care ridică spectacolul la un alt nivel. Emisiunea-concurs muzical dedicată copiilor talentați și părinților lor intră astfel în prime-time, într-o competiție directă cu programe puternice din grila concurenței. Printre noutățile acestei primăveri se numără și cooptarea actorului Cătălin Neamțu, în rol de coprezentator, alături de Florina Constantinescu. Prezența lui promite să aducă un plus de energie și spontaneitate show-ului.

„Cel de-al optulea sezon «Vedeta familiei» vine cu totul resetat. Debutul noului sezon va avea loc duminică, 19 aprilie, de la ora 20:00, iar Cătălin Neamțu, actor și stand up comediant, se alătură în rol de coprezentator. Dinamica s-a schimbat complet în platou. În acest sezon, jurizarea va fi mai serioasă, pentru că exigențele în competiție sunt tot mai mari. Vor fi și modificări de decor și stilistică vizuală, iar show-ul trece la un alt nivel. O nouă energie pentru «Vedeta familiei»”, promite prezentatoarea Flori Constantinescu.

Dominic Mureșan deschide sezonul, iar juriul rămâne surpriza fiecărei ediții





Și în acest sezon, deciziile vor fi în mâinile a șapte personalități recunoscute şi iubite de public: Andreea Bălan, Aurelian Temișan, Bibi, Sanda Ladoși, Crina Mardare, Radu Ștefan Bănică și Elena Gheorghe. Juriul va analiza și evalua în fiecare etapă prestațiile copiilor înscriși în competiție. Premiera sezonului aduce telespectatorilor TVR 1 un concurent deja foarte popular în online: Dominic Mureșan, băieţelul care a făcut senzație pe pagina de YouTube a emisiunii și a fost invitat să pregătească un moment special în ediția de duminică, 19 aprilie, ora 20:00.

„Deschiderea îi aparține lui Dominic Mureșan, concurentul cu cele mai multe vizualizări pe YouTube, care intră pe scenă ca un mic fenomen. Are 1 metru înălțime… și, în sfârșit, mă lasă să-l pup. Juriul? «Cei 7 magnifici»: Elena Gheorghe, Radu Ștefan Bănică, Crina Mardare, Bibi, Andreea Bălan, Aurelian Temișan și Sanda Ladoși — dar atenție: în fiecare ediție sunt doar trei. Combinația juraților este ținută secret până în ziua filmărilor. Inclusiv pentru mine. Chiar și câștigătorul îl aflu exact în același moment cu micuții concurenți — pe scenă. Emoția e reală, fără filtru”, a mai explicat prezentatoarea.

Noul sezon mizează, ca şi până acum, pe autenticitate și emoție sinceră, păstrând farmecul competiției și surpriza până în ultima clipă.

Florina Constantinescu: „Adevărul e că nu contează cât de scurtă e rochia, ci cât de veselă este!”

Dincolo de schimbările de format, sezonul 8 vine și cu o transformare de imagine pentru Florina Constantinescu. Cunoscută pentru aparițiile sale sexy și elegante, prezentatoarea a ales să intre cu totul în universul copiilor.

„Sunt hipnotizați de maimuțoii de pe tricou! Practic, sunt colega lor de joacă, nu prezentatoarea… chiar am fost invitată la ora de servit ceaiul cu păpușile. Am și avantajul că sunt mică de statură, așa că pot face shopping liniștită la raionul kids — și ies mai cool, și mai ieftin. Să vă mai spun un secret: nu sunt singura care a «dat jos tocurile» la «Vedeta familiei»! Jurata Elena Gheorghe a trecut și ea pe varianta comfy — tocuri mai mici, dar cu același efect: relaxată și sexy în același timp.

Am ajuns să mă îmbrac așa vesel și colorat și în viața de zi cu zi… îmi dă o stare de bine. Ce pot spune: copilăria e cel mai bun stil vestimentar pe care l-am avut vreodată!”, mai spune Florina Constantinescu.

Cu un decor reinventat, un juriu surpriză la fiecare ediție, concurenți spectaculoși și o atmosferă plină de bucurie, noul sezon „Vedeta familiei” promite să transforme serile de duminică într-o adevărată sărbătoare pentru întreaga familie.