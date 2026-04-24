Excelenţă, simboluri, tinereţe şi reveniri spectaculoase la “Drag de România mea!”

publicat: Marţi, 21 Aprilie 2026

TVR2   TVRI 

TVR 2 vă propune sâmbătă, ora 20.00 și duminică, ora 15.00, o gală a premierelor, a excelenţei şi a nostalgiilor.

 

Cariera sa artistică se întinde pe cinci decenii şi este considerat unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai folk-ului românesc.

(w882)

Originar din Maramureşul istoric, Ducu Bertzi a descoperit muzica în Sighetu Marmaţiei, apoi a ajuns în Cenaclul Flacăra şi în grupul coral Song.

(w882)

Ducu Bertzi vine, în premieră, la “Drag de România mea!” cu melodiile sale celebre şi cu poveşti de demult.

Premieră absolută este şi prezenţa minunatei crainice a Televiziunii Române, doamna Sanda Ţăranu.

(w882)

Sanda Ţăranu ne împărtăşeşte cele mai frumoase amintiri din cei aproape 40 de ani în care a fost crainică, realizatoare şi prezentatoare de televiziune, actriţă, jurnalistă şi traducătoare.

(w882)

Are doar 17 ani, iar în urmă cu 2 ani câştiga un celebru concurs de talente din România.

(w882)

Îl ascultăm şi îl aplaudăm şi noi pe naistul Cristian Ciauşu, tânărul care a descoperit acest instrument dintr-o întâmplare.

A fost membră a trupelor “Exotic” şi “Sexxy”.

(w882)

Claudia Pătrăşcanu revine în forţă pe piaţa muzicală cu melodii de suflet şi cu o atitudine de învingătoare.

Nu lipsesc surprizele muzicale marca Paul Surugiu-Fuego, alături de trupa Supermarket şi de baletul condus de Florin Mariş.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 00:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU

Ilie Bolojan: Guvernul are în continuare puteri depline

Administrația centrală trece printr-o etapă de reorganizare rapidă în urma deciziei Partidului Social Democrat de a formaliza retragerea ...

„Dezacorduri de pace” – noua emisiune de dezbatere de la TVR 1: opinii ferme, dialog autentic și echilibru

Actualitatea, analizată de marți până joi, de la ora 20:00, de Monica Ghiurco, Dana Chera, Dragoș Pătraru, Valeriu Nicolae, Vlad Craioveanu și ...

„Breaking Fake News”: de ce ne întoarcem pe Lună? Sâmbătă, la TVR 1

Reluarea misiunilor spre Lună și numeroasele „teorii” ce însoțesc acest subiect sunt în prim-plan la „Breaking Fake News”. Invitatul lui Marian ...

A trăi și a moșteni: moștenirea, între „gura lumii” și propria sănătate mintală

Case, pământuri, bani, dar și relații, datorii, prietenii și dușmănii - ce primim, ce ducem mai departe, ce oprim și cât putem alege, de fapt? O ...

David Popovici, aur la 50 de metri liber, la Campionatele Naţionale de Natație

David Popovici și-a reconfirmat statutul de lider al natației românești prin câștigarea titlului național în proba de 50 de metri liber, în ...

Cate Blanchett este „Blue Jasmine” – sâmbătă seară, la TVR 1

Alec Baldwin şi Peter Sarsgaard se mai regăsesc în distribuţia dramei a cărei regie e semnată de Woody Allen. Vedem filmul în premieră sâmbătă, ...

Premieră TVR Cultural: documentarul „Ioan Petru Culianu - Magul Culianu”

Considerat un expert în gnosticism și magie renascentistă, profesor de istoria religilor, prieten și discipol al lui Mircea Eliade... O fărâmă ...

Keira Knightley, captivă într-o „Adolescenţă întârziată”. Vineri seară, la TVR 1

O comedie despre a te purta în conformitate cu vârsta ta și... alte decizii de adult. Cu Keira Knightley și Chloë Grace Moretz, în rolurile ...

Campionatul Național de Înot în bazin de 50 de metri, la TVR SPORT

Complexul Sportiv de Natație din Otopeni găzduiește, în perioada 22-26 aprilie, Campionatul Național de Înot în bazin de 50 de metri, eveniment ...

Perspectiva căderii Guvernului, un factor declanșator pentru alte dezechilibre financiare

Instabilitatea politică actuală generează îngrijorări majore în rândul comunității de afaceri și al experților economici, fiind semnalat un risc ...

Lipova, între ieri și azi – duminică, la „Exclusiv în România”

Cetăţi, biserici, vechi conace, dar şi o reţetă uimitoare – toate îşi găsesc locul în noul episod „Exclusiv în România”. Cristi Tabără, Cristina ...

Călătorie muzicală unică la TVR 2: „Vento Leste”, concertul artistei Mara Halunga

„A fost o seară de neuitat”, mărturiseşte artista Mara Halunga, interpretă și compozitoare care creează muzică braziliană cu influențe ...

Performanța istorică a Nadiei Comăneci, omagiată la nivel internațional și național

Performanța istorică a gimnasticii românești este celebrată la nivel internațional și național prin omagierea Nadiei Comăneci, care a primit ...

Peisajul politic actual, marcat de o ruptură majoră în cadrul coaliției executive

Peisajul politic actual este marcat de o ruptură majoră în cadrul coaliției executive, după ce Partidul Social Democrat a oficializat retragerea ...

