„Hai-Hui… cu Marina!” – la o şuetă la Mar-a-Lago, acasă la Donald Trump!

TVR este singura televiziune din România care a avut acces la reşedinţa de vară de la Mar-a-Lago a Preşedintelui american! O vizităm şi noi pe 22 aprilie, de la ora 20.05, într-o nouă ediţie a emisiunii realizate de Marina Almăşan la TVR 2. Tot atunci, ne plimbăm prin celebrul Miami şi aflăm ce mai fac Elena Cârstea sau Carmen Harra.

Miercuri seară, Marina și Cătălin traversează oceanul şi colindă... hai-hui una dintre cele mai râvnite destinaţii ale turismului american: Miami. Întâlnirea cu peisajele de vacanță pe care lesne le vom recunoaşte din filmele hollywoodiene se va combina perfect cu Marile Întâlniri pe care echipa emisiunii le-a avut, pe malul Atlanticului. Aflăm despre ce – şi despre cine! – este vorba în cele ce urmează, iar ce au avut de povestit Marinei Almăşan românii de peste ocean vedem miercuri, 22 aprilie, de la 20.05, când TVR 2 difuzează un nou episod „Hai-Hui... cu Marina!”.

„Am vizitat-o pe Carmen Harra la ea acasă, am băut o cafea, printre palmieri, cu Elena Cârstea, am povestit despre viaţa sănătoasă cu faimosul medic Cristian Răchitan și am realizat, pe un yaht de 20 de milioane de dolari, un interviu cu o fostă Miss Florida, românca Dea Wilson”, ne dezvăluie Marina câte ceva din ceea ce vom vedea miercuri seară.

Iar cireaşa de pe tort a călătoriei a constituit-o vizita echipei noastre la Mar-a-Lago, reședinţa de vară a Președintelui SUA. Graţie omului de afaceri Dragoş Sprânceană, unul dintre apropiaţii Administraţiei Prezidenţiale americane, echipa „Hai-Hui… cu Marina!” a devenit prima echipă de televiziune din România care a reușit această performanţă! Complex de lux, dar și monument istoric situat în Palm Beach, Florida, Mar-a-Lago este un cunoscut în întreaga lume nu doar drept un club privat, ci și ca reședință a lui Donald Trump.

„Construit între 1924-1927, spaţiul - de o eleganță covârșitoare, servește drept un hub social exclusivist, fiind numit „Winter White House” (Casa Albă de Iarnă). Conacul Mar-a-Lago are 126 de camere și se întinde pe o suprafață de peste 5.800 de metri pătrați. Proprietatea este o combinație între un conac istoric de referință și un club social modern de elită, reprezentând o parte importantă a scenei sociale din Palm Beach”, explică Marina. Îl vizităm, aşadar, şi noi, prin lentila lui Cătălin Soci, în ediţia din 22 aprilie a emisiunii de la TVR 2.

Şi tot în acest episod o cunoaştem și pe artista graţie căreia echipa emisiunii a avut un parcurs american ingenios pus la cale, cu subiecte unul și unul și cu romani de nota 10: soprana Nicoleta Roman, coordonatorul Corului româno-american din Chicago, pe care echipa TVR a cunoscut-o în apreciatele sale episoade realizate în acest oraș, la finele anului trecut.

Noi povești, noi locuri spectaculoase, noi oameni cu un parcurs deosebit fac din episodul 4 al sezonului unul ce merită, cu siguranţă, urmărit. „Hai-Hui… cu Marina!” se vede miercuri, 22 aprilie, de la ora 20.05, la TVR 2.

