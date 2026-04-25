"Transnistria. Viața în zona gri" | VIDEO

Dincolo de cifrele și rapoartele oficiale, regiunea transnistreană ascunde realități complexe și dificile, reflectate în viețile oamenilor care trăiesc acolo. Noua emisiune "Transnistria. Viața în zona gri" își propune să exploreze aceste realități, aducând în prim-plan poveștile celor care trăiesc sub presiune, într-un spațiu marcat de abuzuri, impunitate și acces limitat la informație obiectivă. TVR Moldova, 24 aprilie, ora 20:00.

Emisiunea abordează problemele stringente ale drepturilor omului, dificultățile cu care se confruntă școlile cu predare în limba română, provocările agricultorilor și situația tensionată din Zona de Securitate. Prin intermediul mărturiilor personale, completate de analize și explicații oferite de experți, se conturează o imagine clară a vieții într-o regiune care se află încă la periferia atenției europene.

Prin îmbinarea emoției poveștilor umane cu rigoarea datelor verificate, emisiunea oferă o perspectivă profundă asupra problemelor și soluțiilor existente pentru protejarea cetățenilor din Transnistria. Scopul final este de a oferi o înțelegere mai nuanțată a vieții într-o zonă gri a Europei, unde realitățile depășesc adesea statisticile oficiale.

Moderator: Ion Manole, director executiv Asociația Promo-LEX, expert în drepturile omului



Realizator: Asociația Promo-LEX

