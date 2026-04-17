De la Leleşti la Harvard: un adolescent desluşeşte tainele Cosmosului, la „Garantat 100%

publicat: Vineri, 17 Aprilie 2026

Cătălin Ştefănescu ne aşteaptă să descoperim povestea lui Mario Scurtu, elev de liceu din provincie, „vânat” de cele mai bune universităţi din lume. Duminică, 19 aprilie, de la ora 23.00, într-o nouă ediţie „Garantat 100%”, la TVR 1.

 

„Salutare, salutare la toată lumea!” Aşa ne întâmpină Cătălin Ştefănescu la fiecare ediţie de „Garantat 100%”, o emisiune pe care o realizează din 1999.
„Salutare, salutare la toată lumea!”, spune, cu o voce caldă, Cătălin Ştefănescu. Zâmbeşte în faţa camerelor de filmat şi începe încă o dată emisiunea „Garantat 100%”. Şi te uiţi la ea şi observi cum entuziasmul echipei, care a pornit la drum în 1999, încă se simte în fiecare emisiune.

Elev la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, din Târgu Jiu, olimpic la matematică, fizică, astrofizică, lingvistică, de curând admis cu bursă integrală la Univeristatea Harvard din SUA. Nu este portretul robot executat de inteligenţa artificială al unui viitor câştigător al Nobelului pentru importante descoperiri în domeniul ştiinţific, ci o descriere succintă a invitatului lui Cătălin Ştefănescu de duminică, la „Garantat 100%”. Mario Scurtu este un adolescent pe care merită să îl cunoaştem duminică seară, la ora 23.00, la TVR 1.

„Sunt pasionat de astronomie şi astrofizică de la 3 ani. Crescând la ţară, în nopţile de vară mama mea obişnuia să îmi arate diferite stele şi am devenit foarte curios de acest subiect”, spune Mario.

(w882) Mario Scur

Care e legătura dintre astronomie şi lingvistică şi cum se poate face performanţă în ambele domenii? Explică tot invitatul lui Cătălin Ştefănescu: „Din dorinţa mea de a înţelege legile universului, de a înţelege astronomia, per ansamblu, am progresat în fizică şi în matematică. Lingvistica aplicată, pe care noi o întâlnim în olimpiade şi în concursuri, este foarte sprijinită de logica matematică. (…) Am ajuns la lingvistică pentru că am fost interesat de logica matematică din spate.”

Olimpiadele au venit firesc, aducându-i recunoaştere şi încredere în sine: „Pe de o parte, aceste olimpiade mi-au oferit şi un respect din partea comunităţii, care mi-au permis să nu mă simt înghesuit de nişte standarde pe care altfel comunitatea le-ar impune, standarde profesionale”, admite el.

Şi, cum astrofizica nu se învaţă la şcoală, Mario s-a văzut obligat să caute singur să afle, mânat de pasiune şi de curiozitatea care îl caracterizează. La „Garantat 100%”, vorbeşte cu mult entuziasm despre Cosmos, despre legile lui, despre materia din Cosmos, despre materia întunecată, explicând, pe înţelesul tuturor, ce este aceasta şi ce rol au electronii, protonii, neutronii.

(w882) Mario Scur

Inevitabil, discuţia curge şi către admiterea sa în SUA, la Harvard. Pentru un copil din comuna gorjeană Leleşti, decizia de a studia în străinătate nu este deloc una uşoară. „Înseamnă să plec destul de departe de familie, de locurile pe care le-am iubit şi pe care le iubesc încă… (…) Înseamnă să stau departe de toate aceste lucruri care m-au ajutat în formarea mea şi care m-au făcut ceea ce sunt acum.” Şi totuşi, oportunităţile oferite de studiul la o facultate cu un asemenea renume cântăresc prea mult pentru a fi neglijate. Într-o paralelă cu situaţia actuală a învăţământului românesc, Mario vorbeşte despre etapele premergătoare admiterii la Harvard, care pun accent atât pe „valorile noastre personale, cât şi pe ceea ce suntem în stare să realizăm.”

Inteligenţa peste medie, succesele naţionale şi chiar internaţionale vin şi ele, însă, cu un preţ: acela de a nu fi privit ca unul dintre ceilalţi, de a fi, poate, uneori, marginalizat, considerat „altfel”. „Orice latura intelectuală – şi, de fapt, profunzimea omului, în general – se ascunde de mulţime. (…) Mi s-a întâmplat în timpul şcolii generale să fiu văzut ca atipic – şi asta pentru că nu mă puteam încadra în niciun tipar de persoană, nu puteam fi numit un elev normal, iar oamenii au o tendinţă să respingă ceea ce nu se încadrează unor tipare sociale. Pe de altă parte, nici eu nu dezvoltasem latura socială destul de bine, în sensul în care mă orientam prea direct spre subiecte de profunzime. (…) Relaţia cu ceilalţi este o mare îndemânare, este o artă de a fi extrovertit, este o artă de a comunica cu alţii şi de a pătrunde treptat în subiectele de interes. De a porni de la simple politeţuri, de la umor, de la discuţii superficiale, spre altele mai importante”, explică tânărul.

(w882) Mario Scur

Mai multe despre relaţionarea cu colegii, despre prieteni, despre rolul şi situaţia actuală a şcolii, dar şi despre drumul de la Leleşti la Harvard  ne spune mai multe Mario Scurtu în dialogul său cu realizatorul Cătălin Ştefănescu, gazda „Garantat 100%”, duminică, 19 aprilie, de la ora 23.00, la TVR 1.

„La Garantat 100%, încercăm să facem un serviciu public. Adică, exact ceea ce e în fișa postului și în esența ideii de televiziune publică. Încercăm să facem o emisiune de cultură care să fie de folos publicului, adică să inspire, să trezească gustul pentru lectură, pentru descoperirea feluritelor chipuri ale artei, să cultive ideea de dialog civilizat, să folosească o limbă română cât mai corectă. Și, nu în ultimul rând, să promoveze lucruri de interes pentru spațiul nostru public, pentru modelul civilizațional la care aspiră societatea noastră” – Cătălin Ştefănescu.

