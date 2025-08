„Când morsele plâng”. Documentare despre lumea în care trăim, joia, la TVR 1

Un documentar despre un mijloc de transport ecologic, uşor, practic – „Troninetele electrice”, dar în acelaşi timp pericol pe două roţi, precum şi unul despre un caz emoţionant cu implicaţii globale – „Când morsele plâng”... sunt cele două producţii pe care TVR 1 ne propune să le urmărim joi, 31 iulie, începând cu ora 21.00.

De câţiva ani buni, trotinetele electrice – un mijloc de transport ecologic, uşor, practic – par a avea toate datele ca să placă orăşenilor. Dar în spatele acestei afaceri se află reversul, mai puţin plăcut: pericol, lipsă de respect, nerespectarea codului rutier, multe accidente grave, un adevărat haos pe două roţi!

În aceste condiţii, nu este de mirare că, la referendumul organizat la Paris în aprilie 2023, oamenii au votat pentru interzicerea trotinetelor electrice de închiriat. Acestea au mai circulat prin Paris până la 31 august 2023. În primul documentar programat de TVR 1 joi seară, de la ora 21.00 – „Trotinetele electrice – pericolul pe două roţi” (MASSACRE À LA TROTTINETTE: ENQUÊTE SUR LE NOUVEAU PHÉNOMÈNE URBAIN, Franţa, 2019), realizatoarea Anne-Lise Havard ne deschide ochii o dată în plus asupra acestui mijloc modern de deplasare, pe cât de la îndemână, pe atât de periculos.

Credit foto: © STP PRODUCTIONS 2019

Cel de-al doilea documentar al serii de joi este o poveste emoţionantă despre un caz local cu implicaţii globale. Filmul a fost recompensat în anul 2020 cu Premiul juriului pentru Cel mai bun documentar de lungmetraj la Forest City Film Festival şi cu Premiul Publicului la Festivalul Internaţional din Canada al filmului documentar, Hot Docs. Urmărim la TVR 1, de la ora 22.00, documentarul „Când morsele plâng” (The Walrus and the Whistleblower, Canada, 2020), scenariul şi regia: Nathalie Bibeau.

Phil Demers, dresor de animale la MarineLand, renumit parc de distracţii de lângă cascada Niagara, a avut jobul visurilor sale – acela de a dresa animale timp de peste un deceniu. A înotat cu balenele ucigașe și a condus „întregul spectacol”, dar şi-a dat demisia dezvăluind abuzurile asupra animalelor şi solicitând ca practica veche de aproape 60 de ani de a ţine mamiferele marine captive în bazine să înceteze. Iar lupta lui nu s-a oprit aici...

Cunoscut în presă drept @walruswhisperer, Demers a adunat 27.000 de urmăritori pe Twitter, a apărut de patru ori în emisiunea lui Joe Rogan, a depus mărturie în fața Senatului canadian și a fost dat în judecată pentru că a complotat să o elibereze/fure pe morsa Smooshi. I s-a cerut o despăgubire de 1,5 milioane de dolari.

Demers și Smooshi deveniseră o pereche inseparabilă de pe vremea când morsa era doar un pui mic şi ajunsese la MarineLand. Împreună au reuşit să devină o adevărată senzație virală la începuturile rețelelor de socializare. El i-a oferit animalului un sentiment de siguranță, iar morsa i-a dat lui Demers un scop. Apoi, el s-a implicat într-o luptă mai stranie decât ficțiunea pentru custodia animalului #savesmooshi.

Filmul documentar axat pe personaje reale străpunge stratul de suprafaţă al unei povești media care clocotește în orașul natal al cineastei Nathalie Bibeau de zeci de ani şi pentru care realizatoarea face apel inclusiv la cunoștințe din copilărie. Îl urmărim pe Demers în timp ce susține o lege care interzice captivitatea balenelor și delfinilor, se confruntă cu un proces care intră în al 8-lea an și suferă în urma unei pierderi dureroase a identității.

Documentarul „Când morsele plâng”este o poveste personală care se desfășoară în contextul unei schimbări de paradigmă în relația noastră cu animalele. În centrul ei se află întrebări legate de compasiunea față de semeni, oameni și animale deopotrivă, nuanțele tuturor poveștilor noastre și idealurile pentru care suntem dispuși să murim.

credit foto pentru documentarul Când morsele plâng: Simon Wilson, Joseph Michel Gratton, Sebastian Furtado, Christian Bielz