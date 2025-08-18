Valentina Băinţan: „Azi, fac exact ceea ce iubesc: spun povești adevărate despre oameni și sunete care mișcă lumea din loc”.

Simte că e parte dintr-un moment istoric. „Iar bucuria cea mai mare este că pot dărui mai departe – prin imagine și sunet – aceste clipe magice, celor care nu pot ajunge în sală!”, ne-a spus entuziastă Valentina Băinţan - producătorul transmisiunilor TVR de la Festivalul Internaţional „George Enescu”, cel mai important eveniment internaţional al României dedicat muzicii clasice.

Pentru TVR, ediția cu numărul 27 a Festivalului Internațional „George Enescu” (desfăşurat în perioada 24 august – 21 septembrie) va însemna zeci de concerte, mii de minute de muzică clasică în direct, interviuri în exclusivitate cu mari personalităţi ale muzicii clasice internaţionale, podcasturi inedite, dar şi informaţii în timp real, ce vor fi difuzate pe toate posturile Televiziunii Române. „Va fi o ediție cu multiple voci – lirice, dramatice, rafinate – dar toate vorbesc aceeași limbă: a emoției pure”, ne asigură Valentina Băinţan, producătorul tranmsiunilor TVR de la Festivalul Internațional „George Enescu”.

Dacă e să visăm cu ochii deschiși, Valentinei Băinţan i-ar fi plăcut să poată vorbi cândva cu George Enescu însuși... „Aș fi avut multe să îl întreb”, zâmbeşte ea. Festivalul ce poartă numele marelui muzician e parte din viaţa ei, Valentina coordonând întrega desfăşurare de forţe a Televiziunii Române pe durata desfăşurării evenimentului muzical. „Festivalul Enescu este, pentru noi, un tur de forță logistic și emoțional. TVR vine cu tot arsenalul său tehnic și uman: care de transmisie performante, zeci de tehnicieni de sunet și imagine, regizori artistici și echipe editoriale dedicate, care trăiesc muzica la aceeași intensitate cu publicul din sală”, ne-a declarat ea.

Înainte de a păși în lumea televiziunii, Valentina a studiat pianul timp de 20 de ani. A concertat încă din perioada liceului pe importante scene din România, a participat la concursuri naționale unde a obținut numeroase premii și a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București (fiind Licențiată în Arte). Din 2002, s-a alăturat echipei TVR Cultural, a învățat continuu, a avut curaj să spună „da” proiectelor care păreau imposibile, iar „azi, fac exact ceea ce iubesc: spun povești adevărate despre oameni și sunete care mișcă lumea din loc”, mărturiseşte ea. Am stat de vorbă cu Valentina Băinţan despre ediţia din acest an a Festivalului Internaţional „George Enescu” - pentru ea, „o formă de celebrare și reverență față de muzică și față de toți cei care îi dedică o viață întreagă”. Ce vor vedea telespectatorii TVR de la ediţia cu numărul 27 a Festivalului, despre seria INSIDE MUSIC, o campanie prin intermediul căreia TVR Cultural apropie și mai mult telespectatorii de muzică, arte, cu Cristian Măcelaru vorbind chiar de pe cupola Ateneului; despre acele concerte şi evenimente de neratat din Festivalul Enescu, despre pasiunea echipei TVR implicată în realizarea transmisiunilor, despre proiecte şi bucurii pe care doar muzica le poate transmite ne vorbeşte Valentina Băinţan în interviul de mai jos.

1. Ce înseamnă pentru tine, ca producător al transmisiunilor de la Festivalul Internaţional George Enescu, această sărbătoare a muzicii?

Festivalul Enescu este, pentru mine, o formă de celebrare și reverență față de muzică și față de toți cei care îi dedică o viață întreagă. E acel timp suspendat în care lumea capătă sens prin sunet, iar meseria mea de producător devine mai mult decât o profesie – devine o punte între artiști și public, între emoție și memorie. E o sărbătoare a spiritului viu, a valorilor care ne unesc, indiferent de granițe. Și este o demonstrație autentică a faptului că emoțiile trăite la comun nu fac altceva decât să sădească în noi legături și mai strânse, guvernate de empatie, ducându-ne la acel nivel de conectare aparte, pe care îl mai trăim doar în lăcașele sfinte, în timpul rugăciunii colective.

2. Care sunt highlight-urile ediţiei 2025 a Festivalului Internaţional George Enescu?

Ediția 2025 a Festibalului Internaţional George Enescu aduce o reîntoarcere la rădăcini, dar și o deschidere impresionantă spre noi teritorii artistice. Vor fi prezenți dirijori legendari, ansambluri cu tradiție, dar și tinere talente care pășesc în lumină cu o forță extraordinară. Mă bucur nespus că repertoriul românesc este din ce în ce mai prezent, iar compozitorii contemporani primesc recunoașterea meritată. Va fi o ediție cu multiple voci – lirice, dramatice, rafinate – dar toate vorbesc aceeași limbă: a emoției pure. Nu vreau să parafez răspunsul fără să menționez că, anul acesta, organizatorii festivalului au introdus o nouă serie de recitaluri care se anunță spectaculoasă: cea de la Muzeul MINA, unde muzica se va îmbina cu imaginile imersive, creând o experiență nouă, menită să surprindă spectatorii, dar și telespectatorii TVR Cultural, pentru că da, această serie va fi filmată în exclusivitate de Televiziunea Română și se va regăsi în grila de Sărbători a TVR Cultural.

3. La ce să se aştepte telespectatorii TVR în acest an? Ce vor vedea de la Festivalul George Enescu? Pe care dintre posturile TVR?

Telespectatorii TVR vor avea parte de o acoperire amplă și generoasă, în direct sau înregistrat, pe posturile TVR Cultural, TVR 1 și TVR Internațional. Vom transmite concertele-eveniment, interviuri exclusive cu artiștii, imagini din culise, documentare speciale și momente care nu se pot regăsi decât în acest context de grație. Ne dorim ca fiecare telespectator, fie că e în România sau în diaspora, să simtă că e parte din această celebrare a excelenței și a comuniunii. Evenimentele transmise în direct le vom anunța atât pe canalele principale ale Televiziunii Române, cât și pe platformele online, astfel încât toți cei pasionați de muzică să știe când se vor putea conecta la noi, în direct.

În completarea transmisiunilor directe de la Sala Palatului si Ateneul Român am gândit două concepte de interviuri live, ca preambul al concertelor, cu personalități surpriză, precum și o serie inedită de interviuri intitulată „Young Revolution", unde tineri premianți și olimpici din toate domeniile, vor veni în fața publicului telespectator.

Rolul nostru, al Televiziunii Române, a fost și este de a crește copiii și tinerii prin educație culturală, dar și de a încuraja și promova munca plină de tenacitate a tinerei generații. Această validare a lor este mai mult decât necesară, iar prezența lor în cadrul acestor interviuri live va fi un exemplu pentru generațiile care îi succed. Nu avem voie să uităm de tinerii noștri capabili, de eforturile și creativitatea lor excepționale. Ei sunt șansa noastră să nu ne adâncim în ignoranță și derizoriu. Și să nu ne pierdem vocea și identitatea.

Totodată, în parteneriat cu Festivalul Enescu pregătim o campanie prin intermediul căreia încercăm să apropiem și mai mult publicul (telespectator) de muzică și arte. Campania debutează pe 19 august (de ziua lui Enescu, bine-nțeles), când vom lansa prima serie de testimoniale pregătite alături de Directorul artistic al Festivalului Enescu, dirijorul Cristian Măcelaru. Seria se numește INSIDE MUSIC și îl veți descoperi pe Cristian Măcelaru vorbind chiar de pe cupola Ateneului. Nu, nu este o glumă. A fost o aventură frumoasă, pe care am să o povestesc cu altă ocazie. Important este că această serie va bucura și entuziasma inimile tuturor celor care o vor urmări.

4. Vorbeşte-ne despre echipele TVR care vor reflecta, transmite evenimentul… atât despre echipa editorială, cât şi despre partea tehnică...

Pentru TVR, ediția cu numărul 27 a Festivalului Internațional “George Enescu” va însemna zeci de concerte, mii de minute de muzică clasică în direct, interviuri în exclusivitate cu mari personalităţi ale muzicii clasice internaţionale, podcasturi inedite, dar şi informaţii în timp real, ce vor fi difuzate pe toate posturile Televiziunii Române. Pentru că Televiziunea Română a fost și este și în acest an, prin intermediul TVR Cultural, trup și suflet alături de Festival.

Festivalul Enescu este, pentru noi, un tur de forță logistic și emoțional. TVR vine cu tot arsenalul său tehnic și uman: care de transmisie performante, zeci de tehnicieni de sunet și imagine, regizori artistici și echipe editoriale dedicate, care trăiesc muzica la aceeași intensitate cu publicul din sală.

Pasiune… Am realizat că acest cuvânt a guvernat de-a lungul timpului și va guverma mereu întreaga lună de Festival Enescu. Cum să faci față unui asemenea colos, dacă nu călăuzit de pasiune, devotament, determinare?

Devotamentul neobosit vine din partea colegilor de la CARELE 6, 8 si 9 – ei mereu au găsit și găsesc soluții pentru orice problemă apărută (și sunt nenumărate, inerente și firești pentru un festival de o asemenea anvergură) - al colegilor cameramani, excepționali și efervescenți, care caută mereu cele mai frumoase cadre, pentru ca cei din fața televizoarelor să se bucure de cele mai inedite și profesioniste imagini.

Apoi, sunt colegii de la KIT-urile de transmisiune de la Teatrul Odeon, Muzeul MINA și Sala Radio, colegii de la Relee și DSNG, colegii de la lumini, organizatorii de producție, regizorii de platou, regizorii muzicali, regizorii de emisie și directorii de imagine atât de talentați, pasionați și creativi.

Toate eforturile lor se vor vedea în primul rând pe sticlă, feedback-ul din partea celor care au stat în fața micilor ecrane fiind mai mult decât o imensă bucurie. Vom oferi (din nou) un adevărat maraton de transmisiuni, ce nu s-ar putea realiza fără pasiunea, devotamentul și determinarea tuturor colegilor enumerați mai sus.

Și nu se poate să închei fără să îi amintesc pe oamenii cei mai apropiați și dedicați Festivalului Enescu. Și nu numai Festivalului. Sunt acei oameni din partea redacțională ce duc renumele instituției mai departe și îl onorează prin muncă nesfârșită și profesionalism orientat mereu către perfecțiune - Marius Constantinescu, Cătălin Sava, Bianca Florea, Claudia Robu, Ruxandra Țuchel, Cristina Rădulescu, Cristina Lascu, Bogdana Pascal, Anca Lăzărescu.

În spatele fiecărui minut de emisie, ei duc o muncă imensă, făcută cu migală, răbdare și, mai ales, cu dragoste pentru artă.

5. Dar ţie, personal, ce bucurii îţi aduce festivalul la care TVR e partener încă de la începuturile sale?

Pentru mine, Festivalul Enescu înseamnă întâlniri și amintiri noi. Cu artiști care îți schimbă perspectiva, cu povești care îți rămân în suflet, cu publicul care trăiește muzica până la lacrimi. De fiecare dată simt că sunt parte dintr-un moment istoric. Iar bucuria cea mai mare este că pot dărui mai departe – prin imagine și sunet – aceste clipe magice, celor care nu pot ajunge în sală.

6. Care a fost drumul tău din Baia Mare la Bucureşti? Cum ai ajuns să lucrezi în televiziune? Dar mai ales să faci ceea ce îţi place…

Înainte de a păși în lumea televiziunii, am studiat timp de 20 de ani pianul. Am concertat încă din perioada liceului pe importante scene din România, am participat la concursuri naționale unde am obținut premii importante și am absolvit Universitatea Națională de Muzică din București (Licențiată în Arte).

Anul 2002 a adus pentru mine o schimbare totală de perspectivă. Proaspăt înființatul TVR Cultural avea nevoie de oameni de specialitate, pentru că programele sale începeau să prindă contur și exista un flux amplu de evenimente culturale și muzicale ce aveau loc atât în București, cât și în țară. Astfel, am trecut pragul lumii fascinante a televiziunii și am învățat trecând prin experiențe care m-au format și m-au ajutat să devin un adevărat profesionist de televiziune. Am absolvit Conservatorul din București, dar mereu am simțit că am și o chemare către cuvânt și imagine. Așa că Televiziunea a venit firesc, ca un loc unde muzica prinde viață și pe ecran.

A fost nevoie de răbdare, de învățare continuă, dar și de curaj să spun „da” proiectelor care păreau imposibile. Azi, fac exact ceea ce iubesc: spun povești adevărate despre oameni și sunete care mișcă lumea din loc.

7. Ce alte evenimente culturale ţi s-au lipit de suflet? E vreunul care să întreacă Festivalul George Enescu?:)

Fiecare festival are parfumul lui.

Mă emoționează însă întâlnirile de la Festivalul SoNoRo (alături de care sunt de la prima ediție, din 2006), pentru că acest festival este, în primul rând despre arta de a trăi frumos și în armonie și de a te bucura în tihnă de ceea ce muzica, muzicienii, arhitectura și locurile pline de frumusețe îți pot oferi. Mereu spun că, dacă ar fi să compar SoNoRo cu un tablou, acesta cred că ar fi Grădinile Giverny ale lui Monet, iar dacă ar fi să îl întrupăm în cinematografie, poate că ar avea ceva din magia filmului Narnia. Festivalul Sonoro este despre experiențe profunde, despre tărâmuri pline de farmec, despre oameni si locuri și despre muzicieni care creează stări de spirit cu totul aparte.

Totodată, în parcursul meu profesional, cele mai dragi și durabile colaborări au fost cele cu Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. Fiecare proiect realizat împreună a fost mai mult decât un simplu eveniment – a fost o declarație de credință în puterea muzicii de a uni oameni, generații și idealuri.

Apoi, nu pot să nu amintesc legătura afectivă cu Fundația Regală Margareta a României, Societatea Română de Radiodifuziune și Filarmonica „George Enescu”. Aceste instituții nu doar că reprezintă repere ale culturii românești, dar întruchipează și valori în care cred profund: frumusețea artistică, educația prin muzică, continuitatea tradiției și deschiderea spre inovație.

....Dar Enescu...e, totuși, o lume aparte – un univers în care te pierzi și te regăsești. Nu știu dacă poate fi întrecut, dar poate fi însoțit frumos și de alte bijuterii culturale și muzicale.

8. Ce personalitate din zona culturală ţi-ai dori să mai intervievezi?

Să știi că imediat m-ai dus cu gândul... peste mări și țări - ca să spun așa. Și nu la o personalitate din lumea muzicii, cum poate era de așteptat. Mi-aș dori tare mult un dialog de profunzime cu Sir Anthony Hopkins, o conversație nu doar despre muzică, ci și despre memorie, identitate, etică în artă.

Iar dacă tot visăm cu ochii deschiși, mi-ar fi plăcut să pot vorbi cândva cu George Enescu însuși... Aș fi avut multe să îl întreb.

9. Ce alte proiecte ne pregăteşti în viitorul apropiat (toamna, poate iarna…)?

Toamna aceasta, Podcasturile TVR#Enescu se transformă în „Camera secretă a muzicii”, unde artiștii devin mai mult decât interpreți – devin confidenți și dezvăluitori ai unor informații inedite. Temele sunt extrem de interesante. Vom vorbi despre partituri pierdute și redescoperite, despre blesteme și superstiții în muzică, compozitori excentrici și bizarerii, muzică și spionaj, despre codurile ascunse din operele lui Bach sau Mozart, glume muzicale și compoziții amuzante, muzicieni care au dus o viață dublă sau instrumente bizare și uitate. O multitudine de subiecte, care, cu siguranță, vor suscita interesul telespectatorilor.

Iar în iarnă, revin cu noi ediții EduArte – Muzica, pentru publicul tânăr, acolo unde începe, de fapt, drumul iubirii pentru muzică și artă.

