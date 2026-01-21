Naționala masculină de polo a României va disputa ultimul meci din grupă contra Greciei

România obține calificarea la Mondialele de polo din 2027 și prezența în elita europeană.

Parcursul reprezentativei masculine de polo a României la Campionatul European de la Belgrad a atins un punct de cotitură esențial odată cu confruntarea împotriva Georgiei. Victoria obținută luni după-amiază, cu scorul de 15-10, a consemnat îndeplinirea a două obiective majore pentru sportul românesc: securizarea unui loc între primele opt forțe ale continentului și calificarea oficială la Campionatele Mondiale de Natație de la Budapesta din 2027.

Drumul către această performanță a fost construit etapizat, începând cu succesul din prima fază a grupelor, unde tricolorii au învins Slovacia și Turcia. Deși debutul în grupa F a fost marcat de o înfrângere în fața selecționatei Croației, scor 9-17, mobilizarea în partida contra Georgiei a fost decisivă. Disputa a fost una echilibrată în primele trei sferturi, evoluția scorului pe reprize (2-2, 4-4, 2-1) reflectând o tensiune constantă în bazin. Diferența a fost făcută în ultimul act al jocului, când eficiența ofensivă a României a culminat cu un parțial de 7-3, asigurând victoria și consolidarea poziției a patra în grupă, cu un total de șase puncte.

Calendarul competițional continuă astăzi, 21 ianuarie, cu ultimul meci din faza a doua a grupelor, în care România întâlnește reprezentativa Greciei. Ulterior acestui duel, parcursul tricolorilor la ediția din acest an se va încheia cu o partidă de clasament menită să stabilească ierarhia finală în top 8.

Evoluțiile naționalei de polo pot fi urmărite în continuare în transmisiune directă pe TVR Sport, postul care reflectă eforturile tricolorilor de a readuce polo-ul românesc în elita mondială.