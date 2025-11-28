loader
Foto

Galerie foto

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” – TVR, în ajutorul copiilor vulnerabili la „Festivalul Brazilor de Crăciun”

publicat: Vineri, 28 Noiembrie 2025

PROMO

Televiziunea Română participă la ediția aniversară a festivalului cu o lucrare-simbol dedicată celor șapte decenii de istorie și sprijinului pentru copiii aflați în dificultate.

 

Festivalul Brazilor de Crăciun marchează anul acesta un moment special: ediția cu numărul 25, dedicată, ca de fiecare dată, copiilor vulnerabili care depind de solidaritatea comunității pentru a-și continua drumul spre educație. Pentru mulți dintre ei, sprijinul primit poate însemna diferența dintre abandon școlar și un viitor posibil.

Și în acest an, Televiziunea Română se alătură cauzei și aduce în fața publicului „Bradul celor 70 de ierni de lumină”, o creație-simbol care marchează cei șapte decenii de istorie ai TVR. Bradul este decorat cu role de film, pelicule și imagini din arhiva televiziunii – fragmente de memorie colectivă transformate în elemente artistice.

(w882)

„Este un simbol al continuității și al luminii care a unit generații”

Oana Manoliu, consultant de imagine la TVR, mărturisește că lucrarea este una profund personală: „Este o lucrare în care am pus foarte mult suflet, ca de obicei. Este un brad care poartă în el esența unei istorii bogate, este un simbol al continuității, al luminii care, timp de 70 de ani, a unit generații prin povești adevărate.”

La rândul său, regizorul artistic Dan Manoliu subliniază unicitatea concepției: „E o mică bijuterie. Ea poate fi privită din orice fel de unghi, are 360 de grade vizibilitate – e o lucrare de televiziune, până la urmă. Important este ca brăduțul nostru să adune cât mai mulți bani care să se ducă spre nevoile copiilor.”

(w882)

O lucrare construită din amintiri, lumină și speranță

Anul 2026 va fi unul aniversar pentru Televiziunea Română, care marchează șapte decenii de la prima transmisiune în direct. În acest spirit, Oana Manoliu, Dan Manoliu și Mariana Chisar au creat un brad care să reflecte întreaga istorie a TVR – o poveste compusă din emoție, timp și memorie.

„Fiecare glob, fiecare bucată de peliculă, fiecare etichetă ce poartă numele celor care au contribuit la identitatea televiziunii adăpostește o clipă trăită sub luminile studioului – o poveste care a străbătut ecranul și s-a așezat în inimile românilor. Imaginile plutesc între trecut și prezent, asemenea unor ecouri luminoase ale memoriei colective.”, explică Oana Manoliu.

(w882)

Rolele de film, jocul subtil al luminii și numele celor care au scris istoria televiziunii devin, în această lucrare, o punte între generații. Bradul nu mai are crengi, ci amintiri care strălucesc.

Vârful bradului este și el simbolic: șapte copilași prinși în horă, șapte globuri, șapte decenii de televiziune – o metaforă pentru toți copiii către care se îndreaptă fondurile adunate.

„Am așezat totul într-o ramă pentru a sugera o pictură dedicată posterității. Lucrarea este gândită în 360 de grade, astfel încât, indiferent de unghi, privirea să fie răsfățată cu detalii. Cu sprijinul colegilor de la Atelierele TVR și Videotecă, conceptul nostru a devenit o creație vie, plină de sens.”, spune Oana Manoliu.

(w882)

Un brad, o speranță, un viitor

Toate fondurile obținute la licitația din 4 decembrie vor fi direcționate către programe educaționale și sociale pentru copiii vulnerabili. Pentru ei, un brad nu este doar un simbol al sărbătorilor, ci poate deveni începutul unui viitor mai sigur. Datele recente arată nevoile urgente: nouă din zece copii spun că pentru ei este esențial să poată mânca sănătos și suficient, iar tot atâția consideră vital accesul la cărți și jocuri. Sănătatea și educația rămân, pentru ei, priorități care le definesc șansele în viață.

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” reprezintă nu doar un moment aniversar pentru TVR, ci și un angajament pentru generațiile care vin – o continuare a luminii care, de 70 de ani, aduce împreună oamenii prin povești.

(w882)

Tag-uri: campanie umanitara, Festivalul Brazilor de Crăciun, TVR

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” – TVR, în ajutorul copiilor vulnerabili la „Festivalul Brazilor de Crăciun”

  PROMO     TVR.RO 

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” – TVR, în ajutorul copiilor vulnerabili la „Festivalul Brazilor de Crăciun”

Televiziunea Română participă la ediția aniversară a festivalului cu o lucrare-simbol dedicată celor șapte decenii de istorie și sprijinului ...

„Petrecere... cu cântec”: Mariana Anghel, sărbătorită la 45 de ani de carieră

  PROMO     TVR1 

„Petrecere... cu cântec”: Mariana Anghel, sărbătorită la 45 de ani de carieră

Iuliana Tudor ne propune o ediție specială, plină de emoție, folclor autentic și surprize, duminică, 30 noiembrie, de la ora 21.00, pe TVR 1.

Flacăra olimpică pentru JO de iarnă 2026, aprinsă în Grecia

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Flacăra olimpică pentru JO de iarnă 2026, aprinsă în Grecia

Flacăra Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano-Cortina (Italia), a fost aprinsă miercuri, în timpul unei ceremonii ...

Portret de excelență: Doina Ișfănoni – vocea care dăruiește identitate culturii române

  PROMO     TVRCULTURAL 

Portret de excelență: Doina Ișfănoni – vocea care dăruiește identitate culturii române

O ediție specială despre noblețea tradiției, copilăria rurală, simboluri, credințe și sufletul românesc • Duminică, 30 noiembrie, ora 15.30, la ...

Românii aleg lichidarea economiilor personale

  TVRINFO     TVRINFO 

Românii aleg lichidarea economiilor personale

Un semnal de alarmă vine dinspre finanțele personale ale românilor, sugerând că o mare parte a populației a ajuns la limita de avarie economică.

Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu? Analizăm vineri, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu? Analizăm vineri, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre dârele lăsate pe cer de ruși şi noile cărţi de identitate, suspect de mici. Pe 28 noiembrie, de la 18.45, Marian Voicu ...

Jandarmeria, expresie vie a legăturii dintre stat și regalitate. Nouă ediţie „Ora Regelui”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Jandarmeria, expresie vie a legăturii dintre stat și regalitate. Nouă ediţie „Ora Regelui”, la TVR 1

Vorbim despre tradiție și continuitate, la „Ora Regelui”, pe TVR 1. Proiectele comune ale Casei Regale și ale autorităților de stat moldovene, ...

Gală de excepție cu artiști basarabeni la „Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Gală de excepție cu artiști basarabeni la „Drag de România mea!”

Sâmbătă, ora 20.00 și duminică, ora 15.00 vă invităm să cunoaşteţi patru simboluri ale Republicii Moldova, artiști care au peste 35 de ani de ...

Scriitorul, istoricul literar și criticul literar Mihai Zamfir, în

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Scriitorul, istoricul literar și criticul literar Mihai Zamfir, în "Dialoguri Academice" cu vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru

"Dialogurile Academice", organizate de TVR Cultural şi Academia Română, continuă duminică, 30 noiembrie 2025, ora 13:00, când specialistul în ...

O actriţă cu mare respect pentru meserie: Ana Bianca Popescu, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

  PROMO     TVRCULTURAL 

O actriţă cu mare respect pentru meserie: Ana Bianca Popescu, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

Este actriţă a Teatrului Mic, dar colaborează cu numeroase alte teatre. A jucat sub bagheta regizorală a unor nume ca Andrei Şerban, Răzvan ...

„De ce scriu ăştia pe pereţi?” – incursiune în lumea clandestină a graffiti-ului, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„De ce scriu ăştia pe pereţi?” – incursiune în lumea clandestină a graffiti-ului, la TVR Cultural

Istoria efervescentă a ultimilor 30 de ani de graffiti și street art din România este adusă pe ecran în filmul documentar „De ce scriu ăştia pe ...

Loredana Iordache: „Avem șansa să mergem la muncă într-un loc cu adevărat special și încărcat de istorie”

  VEDETE     TVR1 

Loredana Iordache: „Avem șansa să mergem la muncă într-un loc cu adevărat special și încărcat de istorie”

Loredana Iordache este o fată ambițioasă, tenace, care își trăiește acum visul. Visul de a avea o familie frumoasă și o carieră, spun cei din ...

Povestea unei campioane olimpice şi Dobrogea contrastelor, la „Istorii de bun gust”

  PROMO     TVR2 

Povestea unei campioane olimpice şi Dobrogea contrastelor, la „Istorii de bun gust”

În ziua în care canotajul românesc aniversează 100 de ani, joi, 27 noiembrie, la TVR 2, de la ora 20.05, urmărim povestea unui sportiv olimpic ...

Când aplicațiile de inteligență artificială inventează știri (studiu EBU în 18 țări)

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Când aplicațiile de inteligență artificială inventează știri (studiu EBU în 18 țări)

Când vine vorba despre știri, aplicațiile de inteligență artificială nu reușesc să redea corect informațiile, nu oferă contextul potrivit, nu fac ...

  TVRINFO     TVR2   TVRINFO 

"E Vremea Ta" a intrat în cel de-al 10-lea an de difuzare! | VIDEO

Emisiunea "E Vremea Ta"  a debutat la TVR2 în octombrie 2016, iar în prezent este programul cu cea mai bună audienţă dintre toate ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate