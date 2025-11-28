„Bradul celor 70 de ierni de lumină” – TVR, în ajutorul copiilor vulnerabili la „Festivalul Brazilor de Crăciun”

PROMO

Televiziunea Română participă la ediția aniversară a festivalului cu o lucrare-simbol dedicată celor șapte decenii de istorie și sprijinului pentru copiii aflați în dificultate.

Festivalul Brazilor de Crăciun marchează anul acesta un moment special: ediția cu numărul 25, dedicată, ca de fiecare dată, copiilor vulnerabili care depind de solidaritatea comunității pentru a-și continua drumul spre educație. Pentru mulți dintre ei, sprijinul primit poate însemna diferența dintre abandon școlar și un viitor posibil.

Și în acest an, Televiziunea Română se alătură cauzei și aduce în fața publicului „Bradul celor 70 de ierni de lumină”, o creație-simbol care marchează cei șapte decenii de istorie ai TVR. Bradul este decorat cu role de film, pelicule și imagini din arhiva televiziunii – fragmente de memorie colectivă transformate în elemente artistice.

„Este un simbol al continuității și al luminii care a unit generații”

Oana Manoliu, consultant de imagine la TVR, mărturisește că lucrarea este una profund personală: „Este o lucrare în care am pus foarte mult suflet, ca de obicei. Este un brad care poartă în el esența unei istorii bogate, este un simbol al continuității, al luminii care, timp de 70 de ani, a unit generații prin povești adevărate.”

La rândul său, regizorul artistic Dan Manoliu subliniază unicitatea concepției: „E o mică bijuterie. Ea poate fi privită din orice fel de unghi, are 360 de grade vizibilitate – e o lucrare de televiziune, până la urmă. Important este ca brăduțul nostru să adune cât mai mulți bani care să se ducă spre nevoile copiilor.”

O lucrare construită din amintiri, lumină și speranță

Anul 2026 va fi unul aniversar pentru Televiziunea Română, care marchează șapte decenii de la prima transmisiune în direct. În acest spirit, Oana Manoliu, Dan Manoliu și Mariana Chisar au creat un brad care să reflecte întreaga istorie a TVR – o poveste compusă din emoție, timp și memorie.

„Fiecare glob, fiecare bucată de peliculă, fiecare etichetă ce poartă numele celor care au contribuit la identitatea televiziunii adăpostește o clipă trăită sub luminile studioului – o poveste care a străbătut ecranul și s-a așezat în inimile românilor. Imaginile plutesc între trecut și prezent, asemenea unor ecouri luminoase ale memoriei colective.”, explică Oana Manoliu.

Rolele de film, jocul subtil al luminii și numele celor care au scris istoria televiziunii devin, în această lucrare, o punte între generații. Bradul nu mai are crengi, ci amintiri care strălucesc.

Vârful bradului este și el simbolic: șapte copilași prinși în horă, șapte globuri, șapte decenii de televiziune – o metaforă pentru toți copiii către care se îndreaptă fondurile adunate.

„Am așezat totul într-o ramă pentru a sugera o pictură dedicată posterității. Lucrarea este gândită în 360 de grade, astfel încât, indiferent de unghi, privirea să fie răsfățată cu detalii. Cu sprijinul colegilor de la Atelierele TVR și Videotecă, conceptul nostru a devenit o creație vie, plină de sens.”, spune Oana Manoliu.

Un brad, o speranță, un viitor

Toate fondurile obținute la licitația din 4 decembrie vor fi direcționate către programe educaționale și sociale pentru copiii vulnerabili. Pentru ei, un brad nu este doar un simbol al sărbătorilor, ci poate deveni începutul unui viitor mai sigur. Datele recente arată nevoile urgente: nouă din zece copii spun că pentru ei este esențial să poată mânca sănătos și suficient, iar tot atâția consideră vital accesul la cărți și jocuri. Sănătatea și educația rămân, pentru ei, priorități care le definesc șansele în viață.

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” reprezintă nu doar un moment aniversar pentru TVR, ci și un angajament pentru generațiile care vin – o continuare a luminii care, de 70 de ani, aduce împreună oamenii prin povești.