Secetă și inundații în Europa - cercetătorii avertizează că e doar începutul

TVRINFO

Europa se confruntă cu un val tot mai grav de dezastre climatice, iar impactul financiar începe deja să devină alarmant. Potrivit unui nou studiu realizat în Germania, secetele și inundațiile care au afectat continentul în ultimii ani au provocat pierderi economice estimate la aproximativ 43 de miliarde de euro.

Cercetătorii avertizează însă că acesta este doar începutul. Dacă tendințele climatice actuale continuă, până în 2029 impactul macroeconomic total al acestor fenomene extreme ar putea ajunge la 126 de miliarde de euro.

Analiza ia în calcul nu doar daunele directe — precum drumuri distruse sau culturi compromise — ci și efectele indirecte: pierderi de vieți omenești, migrarea populației din zone afectate și costurile tot mai mari pentru adaptare la noile condiții climatice.

Cele mai afectate țări în prezent sunt Spania, Franța și Italia, cu pagube deja estimate la peste 10 miliarde de euro doar în acest an. În contextul verilor tot mai fierbinți, marcat de valuri de căldură și secetă severă, aceste pierderi ar putea depăși 30 de miliarde de euro în perioada următoare.

Deși mai puțin afectate până acum, și țările din Europa Centrală și de Nord resimt tot mai acut efectele schimbărilor climatice. Inundațiile sunt tot mai frecvente și mai intense, iar infrastructura locală este pusă la grea încercare.

Autorii studiului avertizează că cifrele prezentate sunt, cel mai probabil, subestimate. Evaluările nu includ alte fenomene cu impact major, precum incendiile de vegetație, și nici efectele cumulative ale schimbărilor climatice, care se vor resimți tot mai acut în anii ce vin.

În acest context, specialiștii cer măsuri urgente, investiții în infrastructură adaptată climei și politici publice care să pună prevenția în prim-plan. În caz contrar, costurile umane și economice ar putea deveni de nesuportat.

