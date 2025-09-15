loader
Foto

„Gratuit, dar cu preț mare”: începutul de an școlar apasă tot mai greu pe umerii familiilor

publicat: Luni, 15 Septembrie 2025

TVRINFO

Deși, în teorie, educația este gratuită în România, începutul de an școlar vine cu un val de cheltuieli care golesc buzunarele părinților, în special în familiile cu venituri mici sau medii.

 

Potrivit unor sondaje recente citate în mass-media, 6 din 10 elevi români au început anul școlar fără toate rechizitele esențiale – ghiozdan, încălțăminte, caiete, pixuri. În 10% dintre cazuri, copiii au avut la dispoziție doar un caiet și un pix.

Peste 80% dintre părinți spun că întâmpină dificultăți financiare în acoperirea cheltuielilor legate de educație. Potrivit unui studiu realizat de organizația Save the Children, bugetul mediu anual alocat de o familie pentru un singur copil – incluzând meditații, after-school, rechizite și alte materiale educaționale – ajunge la aproape 10.000 de lei, adică aproximativ 2.000 de euro. Față de 2021, costurile au crescut cu 45%.

Cele mai mari sume sunt direcționate către servicii auxiliare precum meditațiile și programele after-school. În același timp, prețurile materialelor școlare cresc constant, pe fondul inflației și al majorărilor de TVA. Pentru mulți părinți, „lista de rechizite” devine o adevărată povară financiară.

Un alt raport arată că în România, pe durata unui ciclu școlar, cheltuielile minime pentru manuale, caiete și alte materiale pot depăși 30.000 de lei. În mediul rural, unde resursele sunt limitate, copiii sunt adesea cei mai afectați.

În alte țări europene, precum Italia sau Spania, costurile pentru rechizitele de bază consumă între 9% și 11% din salariul mediu lunar, dar în România procentul poate fi chiar mai mare – mai ales pentru familiile care câștigă salariul minim pe economie.

Un sondaj realizat de Cargus arată că aproape jumătate dintre părinți au cumpărat online rechizite, iar în multe cazuri au cheltuit între 500 și 1.000 de lei doar pentru începutul de an. Totodată, 49% dintre respondenți au declarat că prețurile au crescut semnificativ față de anul trecut. Impactul social este profund: copiii fără rechizite riscă să fie marginalizați, ceea ce le poate afecta încrederea, motivația și performanța școlară. În paralel, presiunea financiară determină 30% dintre părinți să renunțe la activități extracurriculare – sport, limbi străine, meditații.

În plan economic, aceste costuri ridicate duc la solicitarea de credite de consum, reduc economiile familiilor și adâncesc inegalitățile sociale. Dacă salariile nu țin pasul cu inflația, efectele pot duce la perpetuarea sărăciei din generație în generație.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

 

Tag-uri: copii săraci, cost rechizite, elevi rechizite, rechizite scumpe, studiu salvati copiii, TVR INFO

Logo

15 Septembrie, 12:05

Ministrul de Externe, la TVR Info: Dacă se întreabă cineva dacă drona intrată în spațiul aerian al României a fost o provocare sau dacă aparține Rusiei, acel cineva este doar ambasadorul rus la București

15 Septembrie, 11:42

Preşedintele american Donald Trump se va afla miercuri şi joi în vizită de stat în Regatul Unit

15 Septembrie, 11:09

Sorin Grindeanu cere controale ANAF privind respectarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază

15 Septembrie, 10:57

Sondaj INSCOP: Peste 61% dintre români sunt de părere că statul ar trebui să intervină mai mult în economie

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Autocontrolul: volanul invizibil al performanței

Autocontrolul: volanul invizibil al performanței

publicat: Luni, 15 Septembrie 2025

În sportul de performanță, eficiența nu se reduce doar la forța fizică, anduranță sau precizia execuției tehnice. Unul dintre cele mai importante ...

Istoria banilor și identitatea omului (I): Leul și mentalitatea românească despre bani

Istoria banilor și identitatea omului (I): Leul și mentalitatea românească despre bani

publicat: Luni, 15 Septembrie 2025

Banii sunt prezenți în lumea noastră și prin absență. Îi căutăm, îi avem sau îi folosim și îi uităm repede, ne obsedează ori ne lasă indiferenți, ...

Maurice Ravel și George Enescu - aniversați în evenimente memorabile, astăzi, la Festivalul „Enescu”

Maurice Ravel și George Enescu - aniversați în evenimente memorabile, astăzi, la Festivalul „Enescu”

publicat: Luni, 15 Septembrie 2025

Pe  15 septembrie , publicul Festivalului Internațional „George Enescu” va descoperi două universuri sonore complementare, de început de secol ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate