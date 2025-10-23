Bucureștenii își vor alege primarul general

Liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord final privind data alegerilor anticipate pentru Primăria Generală a Capitalei, stabilind scrutinul pentru 7 decembrie. Această decizie politică urmează să fie oficializată în cursul zilei de joi, printr-o Hotărâre de Guvern.

Pe scena politică internă s-a așternut liniștea unui acord, punând capăt speculațiilor care au durat luni de zile: alegerile anticipate pentru Primăria Generală a Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Deși decizia este fermă la nivelul conducerii Coaliției de guvernare, ea așteaptă formalizarea printr-o Hotărâre de Guvern, așteptată chiar joi.

Miza este uriașă, iar ecuația politică s-a complicat odată cu anunțul că formațiunile majore – PNL, PSD și USR – vor merge separat în cursă. Liderii au abandonat definitiv ideea unui candidat comun, preferând să-și testeze forțele individuale, ceea ce promite o bătălie electorală acerbă, cu șanse dispersate.

În urma negocierilor, un detaliu strategic a ieșit în evidență: partidele și-au dat mâna pentru un pact de neagresiune în campanie, dar, mai important, au convenit să evite tactica retragerea strategică a vreunui candidat în apropierea zilei votului. Fiecare jucător va lupta până la capăt.

În ceea ce privește numele, cursa a fost deja deschisă de deputatul Cătălin Drulă de la USR, primul care și-a asumat public intenția de a candida. La polul opus, PNL navighează între două opțiuni puternice: primarul în funcție al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și actualul edil interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Nici PSD nu stă mai prejos, deși candidații lor ezită încă să iasă la rampă. Vicepremierul Sorin Grindeanu a confirmat că pe masa discuțiilor se află primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și președinta PSD București, Gabriela Firea, amândoi menținând însă suspansul. Pe lângă aceștia, fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, și-a anunțat deja candidatura sub egida PUSL, adăugând un element suplimentar de incertitudine.

În timp ce partidele își stabilesc strategiile, Calendarul electoral a fost deja trasat, indicând că depunerea candidaturilor va avea loc între 12 și 17 noiembrie, campania urmând să înceapă oficial pe 22 noiembrie. Toate eforturile se vor concentra spre 7 decembrie, ziua în care bucureștenii vor alege cine va prelua conducerea Capitalei.

