Ediție „Ora Regelui” dedicată educației. Sâmbătă, 6 decembrie, la TVR 1

publicat: Joi, 04 Decembrie 2025

A rămas România deschizătoare de drumuri? Responsabilitatea socială este atributul semenilor noștri?  Sunt modelele internaționale valabile pentru români? Bogdan Şerban Iancu ne invită sâmbătă, 6 decembrie, ora 13.00, la o nouă ediţie „Ora Regelui”, în care educația e în prim plan.

 

Fotografii și documente care evocă legătura strânsă dintre Casa Regală și mediul universitar românesc au putut fi văzute în cadrul expoziției „Vizite regale în lumea academică”, expoziţie deschisă la Universitatea din București.

Mărturiile istorice deținute de trei instituții de învățământ prestigioase ale țării - Universitatea din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca - s-au reunit la Muzeul Universității din capitală. Vizita Custodelui Coroanei și a Principelui Radu reconfirmă faptul că educația rămâne fundamentul unei societăți puternice și că moștenirea regală continuă să inspire generațiile.

Expoziția a dezvăluit modul în care suveranii României au sprijinit educația și au consolidat universitățile ca repere ale culturii naționale. De la Regele Carol I, care a pus bazele Universității din București, până la Regele Ferdinand și Regina Maria, care au dat un nou sens învățământului transilvănean, regalitatea și academia au mers mereu împreună.

Ascunsă între străzi și clădiri moderne, Biserica Domnească „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” este cea mai veche din urbea Ploieștiului. Lăcașul ridicat acum aproape patru secole, pe când aici era centrul orașului, a fost primul popas al vizitei Principelui Radu în Ploiești. Parohia a organizat de câțiva ani și o grădiniță cu program normal pentru copiii din cartierele învecinate.

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, apropiindu-se și el, ca vechime, de două secole, este o instituție care a pregătit generații întregi de dascăli.

Darul oferit de Familia Regală, un tablou ce o înfățișează pe Regina Maria, și povestea acestuia au creat un moment de profundă emoție. Lucrarea poartă semnătura unei profesoare de arte plastice de la Universitatea Bosfor din Istanbul, instituție pe care însăși Regina Maria a vizitat-o de trei ori și ai cărei profesori de astăzi vorbesc cu însuflețire despre Regina României.

Alteța Sa Regală Principele Radu a văzut Hipodromul orașului, expresie a tradiției ecvestre românești și un loc strâns legat de istoria regală, apoi a discutat cu reprezentanții autorităților locale, despre proiecte economice, culturale, educaționale, sportive și turistice, domenii în care Casa Regală își exprimă constant sprijinul. Vizita la Ploiești a reamintit un adevăr esențial: acela că o comunitate crește atunci când își prețuiește trecutul, își educă tinerii și își cultivă tradițiile.

Despre propria copilărie și despre poveștile spuse de tatăl Altețelor Lor Regale, copiii de la Centrul Generații din Urlați au aflat chiar de la Principesele Sofia și Elena care le-au fost gazde la Palatul Elisabeta.

Periodic, copiii din centrele Generaţii ies din mediul lor obişnuit. Descoperă lumea și într-o minunată lecţie de viaţă, experimenteză situaţii diferite, întâlnesc oameni noi şi caută să înțeleagă miezul, dincolo de învelişul aparent al lucrurilor.

Progresul tehnologic, inteligenţa artificială sau digitalizarea sunt dintr-o lume diferită de cea a minorilor care trăiesc în sărăcie extremă. România nu a alungat încă riscul de abandon şcolar al copiilor din familiile defavorizate, iar responsbilitatea a fost preluată adesea de diferite asociaţii non-guvernamentale. Unele dintre aceste asociaţii care funcţionează pe tot cuprinsul ţării sunt sprijinite de Fundaţia Regală Margareta a României, prin programul Generaţii.

Experimentul are deja zece ani, fiind o metodă educaţională originală: el reuneşte, de fapt, cele două segmente atât de vulnerabile ale societăţii, seniorii şi copiii. Îmbătrânirea activă şi prevenirea abandonului şcolar sunt unele dintre soluţiile prin care Fundaţia Regală reuşeşte să schimbe destine.

„Geografia este știința care ne învață să iubim pământul pe care călcăm și să înțelegem lumea în care trăim ”- aceste vorbe aparent simple ale Regelui Carol I argumentau înființarea Societății Geografice Române, cu 150 de ani în urmă, una dintre cele mai vechi asociații pe temei profesional din țara noastră. Era a unsprezecea de acest fel din Europa. România pășea cu demnitate în rândul marilor națiuni ale științei. De-a lungul existenței sale, Societatea Regală de Geografie, cum a numit-o apoi Regele Ferdinand, și-a desfășurat cercetările permanent, sub patronajul Suveranului.

Anul acesta, zilele de sarbătoare ale geografilor români au adus în București sute de profesori din toate județele țării, dar și  invitați din străinătate. Cu toţii au participat la Congresul Aniversar al acestei organizații științifice, găzduit de Parlament, la expoziția din sediul Academiei Române, precum și la primirea de la Palatul Elisabeta, întrucât și în prezent aceasta se află sub patronaj regal.

 

Prezintă: Bogdan Șerban-Iancu

Editor de imagine: Nicolaie Cernat

Producător: Lidia Voicu

Realizatori: Adelina Dumitrescu, Diana Ilica

foto: romaniaregala.ro

Tag-uri: Bogdan Serban Iancu regi si regine, educatia in prim plan, Fundatia Regala, Ora Regelui, organizatii stiintifice, TVR 1

