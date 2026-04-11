Un psiholog în temnițele comuniste: Viața și destinul savantului NICOLAE MĂRGINEANU

Emisiunea „Omul și timpul” propune la TVR Cultural, într-o ediție specială de Paști, un dialog profund despre memorie, destin și felul în care istoria poate frânge – dar și redefini – parcursul unui om de excepție.

Invitatul lui Rafael Udriște este regizorul Nicolae Mărgineanu, iar tema emisiunii este destinul impresionant al savantului Nicolae Mărgineanu, de la cariera universitară strălucită la anii de detenție în închisorile comuniste.

Punctul central al discuției îl constituie mărturiile despre viața și opera profesorului Mărgineanu, tatăl regizorului Nicolae Mărgineanu, un intelectual de prim rang, format în marile universități ale lumii și considerat un pionier al psihologiei muncii și al psihologiei persoanei. Arestat în 1948, el a fost condamnat să îndure ani grei de detenție în penitenciarele comuniste, experiență care avea să marcheze profund nu doar destinul său, ci și pe cel al familiei.

Dialogul este completat de intervențiile unor personalități de marcă. Cristina Anisescu, psiholog și cercetător CNSAS, aduce în discuție documente esențiale din dosarul de urmărire al profesorului, în timp ce actorul Marcel Iureș și istoricul Marius Oprea vorbesc despre felul în care această memorie a fost dusă mai departe, prin artă și prin cercetare istorică, de către fiul profesorului, regizorul Mărgineanu.

Rafael Udriște și invitații săi construiesc, astfel, portretul unui savant a cărui viață traversează unul dintre cele mai zbuciumate secole din istoria României – de la Blajul începutului de secol XX și efervescența Marii Uniri, la marile centre universitare europene și americane, și până la infernul carceral de la Penitenciarul Pitești, Penitenciarul Aiud și Penitenciarul Gherla.

Fără a epuiza un subiect de o asemenea complexitate, emisiunea pune întrebări esențiale: cum poate fi înțeleasă rezistența unui intelectual în fața unui regim represiv? Ce înseamnă, cu adevărat, memoria traumatică transmisă între generații? Și în ce fel poate arta să devină o formă de recuperare și de mărturisire?

Înregistrată într-un spațiu încărcat de istorie, emisiunea „Omul și timpul”, realizată de Rafael Udriște, aduce, și de această dată, un dialog necesar despre trecutul care continuă să ne modeleze prezentul.

