TVR Folclor, din on air în online

publicat: Miercuri, 18 Martie 2026

Consiliul de Administraţie al SRTv a aprobat transformarea TVR Folclor dintr-un canal de televiziune cu difuzare tradiţională (on air) într-un post disponibil exclusiv în mediul digital.

 

Consiliul de Administrație al Televiziunii Române a decis, în ședința de astăzi, demararea procedurilor pentru transformarea TVR Folclor dintr-un canal de televiziune cu difuzare tradițională (on air) într-un post disponibil exclusiv în mediul digital. Astfel, în perioada următoare, reprezentanții TVR vor depune la CNA documentaţia referitoare la actualizarea licenţei TVR FOLCLOR pentru difuzare în alte reţele de comunicaţii electronice, adică pe platforma tvrplus.ro şi pe celelalte platforme de streaming autorizate de CNA, dar și pentru retragerea licenţelor audiovizuale eliberate pentru TVR FOLCLOR şi, implicit, retragerea canalului TVR FOLCLOR din pachetele de bază ale operatorilor de cablu.
Tranziția postului TVR Folclor din format on air în format exclusiv online va fi realizată după parcurgerea acestor etape.
Prin reconfigurarea TVR Folclor, managementul Televiziunii Publice vizează reducerea costurilor tehnice, dar și o adaptare la noile obiceiuri de consum media și la dinamica accelerată a pieței digitale. Astfel, TVR Folclor va fi disponibil pe tvrplus.ro, dar și pe celelalte platforme de streaming autorizate de CNA.
Chiar dacă decizia este impusă de realitatea economică, care a demonstrat că menținerea acestui canal tematic on air nu a putut fi susținută în mod viabil pe termen mediu și lung cu resursele tehnice și umane disponibile, evoluția TVR Folclor ca brand media disponibil exclusiv în mediul digital nu va afecta oferta postului. Astfel, echipa editorială va continua să furnizeze conținut relevant și de calitate publicului TVR Folclor.
Prin programele sale, un adevărat „tezaur” dedicat tradițiilor, folclorului și patrimoniului național, postul va continua misiunea de a pune în valoare obiceiurile, meșteșugurile și creațiile autentice din România, să promoveze patrimoniul cultural și artistic autohton, talentele din toate zonele românești și pe marii soliști care au slujit cântecul românesc.
Prin această transformare, managementul TVR își reafirmă angajamentul de a investi în dezvoltarea digitală și de a construi o televiziune publică sustenabilă și orientată către viitor.

TVR Folclor, din on air în online

  PROMO     TVRFOLCLOR 

TVR Folclor, din on air în online

Consiliul de Administraţie al SRTv a aprobat transformarea TVR Folclor dintr-un canal de televiziune cu difuzare tradiţională (on air) într-un ...

