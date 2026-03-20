„România face bine” – poveștile despre oamenii care construiesc speranță se văd la TVR 2

Din 22 martie, în fiecare duminică, de la ora 14:00, Irina Luca vă invită la TVR 2 într-o călătorie prin România oamenilor care construiesc, inspiră și dau sens comunităților

„România face bine?” este întrebarea la care realizatorii TVR vor răspunde, în fiecare săptămână, duminica, de la ora 14:00, la TVR 2, într-un nou program dedicat poveștilor care aduc schimbare reală în societate.

Prezentată de Irina Luca, emisiunea propune, în fiecare ediție, două reportaje care explorează inițiative, oameni și comunități ce contribuie activ la transformarea în bine a României. Departe de zgomotul cotidian al știrilor negative, „România face bine” pune în lumină acele realități care merită cunoscute și care pot deveni o veritabilă sursă de optimism și inspirație.

România nu este doar despre probleme, ci și despre oameni care construiesc, care cred și care acționează zi de zi pentru a transforma locurile în care trăiesc. De la sate care renasc prin inițiativa unor oameni curajoși, până la proiecte care schimbă comunități, emisiunea pornește într-o călătorie prin țară pentru a descoperi poveștile care demonstrează că schimbarea este posibilă.

„În primele ediții călătorim de pe Via Transilvanica până la stația meteo de pe Vârful Omu și din Delta Dunării la Satul Dacic din Munții Buzăului. Vizităm colecții, muzee, conace renovate. Oameni care pretuiesc istoria și construiesc comunități. Descoperim apoi „Orașul subteran” – povestea metroului București. Călătorim alături de “Ride&Ride”, clubul cu peste 3000 de membri, uniți de dragostea pentru motociclete și dorința de a salva vieți. Spunem povestea singurului centru din România dedicat salvării animalelor sălbatice și vizităm Cazinoul din Constanța, cel mai valoros monument Art Nouveau de pe întreg litoralul românesc și unul dintre puținele din Europa de Sud-Est.

Programul își propune să rărspundă unei întrebări simple, dar esențiale: România face bine? Iar răspunsul nu vine din statistici, ci din experiențele reale ale celor care aleg să se implice”, spune Irina Luca.





Cu o abordare apropiată de oameni, emisiunea aduce în prim-plan inițiative locale, exemple de solidaritate și curaj, dar și povești personale care pot inspira și motiva, în reportajele semnate de Manuela Aldea, Codruța Angelescu, Irina Luca, Melania Trifu, Cristina Țilică și Tiberiu Ștefănescu. Producătorul emisiunii este Dana Ștefănescu, iar realizator Ioana Mureșan.

Prima ediție, difuzată pe 22 martie 2026, de la ora 14:00, propune o selecție de reportaje puternice și diverse: de la impresionantul traseu Via Transilvanica – „drumul care unește” România pe o distanță de 1400 de kilometri, la povestea Evei, maratonista care a parcurs acest traseu în alergare, dar și la proiectul Via Muntenia, o rută spectaculoasă de 600 de kilometri prin zona subcarpatică.

Telespectatorii vor descoperi și inițiative sociale emoționante, precum o ceainărie din București unde tineri cu sindrom Down își găsesc locul și încrederea, sau povestea Marinelei Axinte, profesor de Limba Semnelor Române, care a transformat o dificultate majoră într-o misiune de viață.

Totodată, emisiunea aduce în prim-plan și exemple de educație care schimbă destine, precum cazul unui profesor din Gura Humorului care a reușit să redea sens și speranță unor tineri aflați în risc de abandon școlar, transformându-i în artiști și readucându-i în bănci.

„România face bine” oferă, astfel, o perspectivă diferită asupra realității din jur – una în care inițiativa, curajul și solidaritatea devin repere.