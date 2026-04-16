Povești pe gustul fiecăruia, de la Mureș. Duminică, la „Exclusiv în România”

publicat: Joi, 16 Aprilie 2026

Istorie, mister și oameni care duc mai departe tradiția. Duminică, 19 aprilie, împreună cu Cristian Tabără şi echipa „Exclusiv în România”, luăm la pas Valea Mureșului pentru a descoperi cele mai interesante locuri, oameni și istorii De la ora 18.00, la TVR 1.

 

Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ...
Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

Un castel renăscut din ruină și învăluit în legende fascinante: Castelul Mariaffi devine un exemplu la nivel național de restaurare, dar și locul unde istoria prinde viață prin povești incredibile. Aflăm cum o familie și-a renegat propriul copil din cauza unei iubiri interzise, de ce doi frați nu și-au mai vorbit toată viața și cum un adevărat Don Juan al vremurilor trecute a botezat nu mai puțin de 25 din proprii lui copii. Întreaga poveste - duminică, 19 aprilie, în noua ediţie „Exclusiv în România”. De la ora 18.00, la TVR 1.

Tot atunci, alături de Cristian Tabără, descoperim secretul unei tocănițe de mistreț pregătită ca la carte de vânători.

Ne bucurăm și de o voce extraordinară din regiunea Mureșului, într-un moment muzical special în română și maghiară. Chiar gazda emisiunii, Cristian Tabără, ţine ritmul, la tobe.

Pe final, îl întâlnim pe ultimul meșter cojocar din zonă, îi aflăm tainele meseriei și ce vedete îi poartă creațiile vestimentare.

Istorie, mister și oameni care duc mai departe tradiția - toate acestea, într-un singur reportaj, de savurat duminică, 19 aprilie, ora 18.00, la „Exclusiv în România”, pe TVR 1.

