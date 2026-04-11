Paula Seling: „Am ales să vedem minunile din jur și să le transformăm în muzică, lumină și bucurie.”

În a doua zi de Paşti, TVR difuzează în premieră absolută un fragment din concertul extraordinar „Colindăm prin viață”, susținut de Paula Seling la Sala Palatului din București. Îl urmărim la TVR 1 şi TVR Moldova pe 13 aprilie, de la ora 22.00, iar la TVRi, de la 23.00.

„Colindăm prin viață” este un spectacol construit ca o continuare a conceptului început cu „Steaua Nordului”: o poveste muzicală despre regăsirea Luminii în fiecare etapă a vieții: copilărie, adolescență, maturitate și seniorat, dar și despre felul în care fiecare dintre noi trăiește magia Sărbătorilor. Păstrăm această magie şi în a doua zi de Paşti, când, de la ora 22.00, vedem la TVR 1 unele dintre cele mai frumoase momente ale concertului Paulei Seling.

„Visez de mult la poveștile pe care acum pot sa le transform în realitate prin spectacolele mele. Îmi place sa cred că, pentru câteva ore, pășim împreună într-o altă lume, în care uităm de prezent și lăsăm muzica să ne poarte dincolo de Timp”, mărturisea Paula Seling.

Alături de echipa sa, artista a pornit în această călătorie inspirată de gândul lui Albert Einstein: „există două feluri de a trăi viața – ca și cum nimic nu ar fi o minune sau ca și cum totul ar fi o minune. Noi am ales să vedem minunile din jur și să le transformăm în muzică, lumină și bucurie”, mai spunea ea.

Regia spectacolului este semnată de Olga Cernei, iar producția muzicală îi aparţine lui Alexandru Gorgos.

Urmărim concertul „Colindăm prin viață” la TVR 1, pe 13 aprilie, de la ora 22.00 (cu reluare în 14 aprilie, ora 13.00), la TVR Internațional, tot pe 13 aprilie, ora 23.00 (cu reluare în 16 aprilie, ora 10.00), iar la TVR Moldova, pe 13 aprilie, de la 22.00.

foto: arhivă Paula Seling