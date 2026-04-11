loader
Foto

Galerie foto

Paula Seling: „Am ales să vedem minunile din jur și să le transformăm în muzică, lumină și bucurie.”

publicat: Sâmbătă, 11 Aprilie 2026

PROMO  TVR1   TVRI 

În a doua zi de Paşti, TVR difuzează în premieră absolută un fragment din concertul extraordinar „Colindăm prin viață”, susținut de Paula Seling la Sala Palatului din București. Îl urmărim la TVR 1 şi TVR Moldova pe 13 aprilie, de la ora 22.00, iar la TVRi, de la 23.00.

 

„Colindăm prin viață” este un spectacol construit ca o continuare a conceptului început cu „Steaua Nordului”: o poveste muzicală despre regăsirea Luminii în fiecare etapă a vieții: copilărie, adolescență, maturitate și seniorat, dar și despre felul în care fiecare dintre noi trăiește magia Sărbătorilor. Păstrăm această magie şi în a doua zi de Paşti, când, de la ora 22.00, vedem la TVR 1 unele dintre cele mai frumoase momente ale concertului Paulei Seling.

„Visez de mult la poveștile pe care acum pot sa le transform în realitate prin spectacolele mele. Îmi place sa cred că, pentru câteva ore, pășim împreună într-o altă lume, în care uităm de prezent și lăsăm muzica să ne poarte dincolo de Timp”, mărturisea Paula Seling.

Alături de echipa sa, artista a pornit în această călătorie inspirată de gândul lui Albert Einstein: „există două feluri de a trăi viața – ca și cum nimic nu ar fi o minune sau ca și cum totul ar fi o minune. Noi am ales să vedem minunile din jur și să le transformăm în muzică, lumină și bucurie”, mai spunea ea.

Regia spectacolului este semnată de Olga Cernei, iar producția muzicală îi aparţine lui Alexandru Gorgos.

Urmărim concertul „Colindăm prin viață” la TVR 1, pe 13 aprilie, de la ora 22.00 (cu reluare în 14 aprilie, ora 13.00), la TVR Internațional, tot pe 13 aprilie, ora 23.00 (cu reluare în 16 aprilie, ora 10.00), iar la TVR Moldova, pe 13 aprilie, de la 22.00.

foto: arhivă Paula Seling

Tag-uri: Colindăm prin viață, concert, Paula Seling, Sala Palatului, TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Un psiholog în temnițele comuniste: Viața și destinul savantului NICOLAE MĂRGINEANU

  PROMO     TVRCULTURAL 

Un psiholog în temnițele comuniste: Viața și destinul savantului NICOLAE MĂRGINEANU

Emisiunea „Omul și timpul” propune la TVR Cultural, într-o ediție specială de Paști, un dialog profund despre memorie, destin și felul în care ...

Corp, Creație și Transcendență. Artistul și Dumnezeu

  PROMO     TVRCULTURAL 

Corp, Creație și Transcendență. Artistul și Dumnezeu

Emisiunea „Convorbiri spirituale” propune la TVR Cultural, în această ediție specială de Paște, un dialog despre sens, creație și legătura ...

Ultimele povești din universul monahal european, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Ultimele povești din universul monahal european, la TVR INFO

În a doua zi de Paști, luni, 13 aprilie, TVR INFO difuzează ultimele două episoade ale seriei „Mânăstiri din Europa”. O călătorie impresionantă ...

Paștele între tradiție și prezent – Ediție specială cu Cătălin Ştefănescu

  TVRINFO     TVRCULTURAL   TVRINFO 

Paștele între tradiție și prezent – Ediție specială cu Cătălin Ştefănescu

Despre credință și societate, o reflecție asupra modului în care trăim astăzi Sărbătorile Pascale într-o lume marcată de incertitudini, în ...

Vinerea Patimilor Domnului Iisus Hristos, zi de post negru si rugăciune

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Vinerea Patimilor Domnului Iisus Hristos, zi de post negru si rugăciune

Vinerea Mare ne amintește de Patimile Mântuitorului pentru păcatele omenirii, de răstignirea pe Cruce care nu era practicată de evrei, ci de ...

Arhiva de Sunet: Jazzul de ieri… azi

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Arhiva de Sunet: Jazzul de ieri… azi

Un proiect în serial despre exportul jazzului american particularizat cu arhive TVR de colecție, dar și de un performance semnat Katia Pascariu, ...

Destinații ale credinței: pelerinaje europene, într-un nou episod al seriei „Mânăstiri din Europa

  TVRINFO     TVRINFO 

Destinații ale credinței: pelerinaje europene, într-un nou episod al seriei „Mânăstiri din Europa

Unde se adună pelerinii din întreaga Europă pentru rugăciune aflăm în prima zi de Paști, duminică, 12 aprilie, de la ora 15:00, la TVR INFO. ...

„Îngheţate” în timp sau complet adaptate epocii contemporane – Mânăstirile Europei ni se dezvăluie la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Îngheţate” în timp sau complet adaptate epocii contemporane – Mânăstirile Europei ni se dezvăluie la TVR INFO

Continuăm să descoperim „Mănăstiri din Europa” la postul de ştiri al Televiziunii Române. În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie, de la ora 15.00, ...

Sărbătoarea Învierii, la TVR: ediții speciale, transmisiuni în direct, concerte și programe de tradiție pe toate posturile

  TVRINFO     TVRMOLDOVA   TVR1   TVR2   TVR3   TVRI   TVRINFO 

Sărbătoarea Învierii, la TVR: ediții speciale, transmisiuni în direct, concerte și programe de tradiție pe toate posturile

De la reflecție și trăire duhovnicească la folclor, film, documentare și mari concerte - între 9 și 13 aprilie, TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, ...

Paștele ca pe Târnave, cu „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Paștele ca pe Târnave, cu „Exclusiv în România”

Duminică, de la 18.00, pe TVR 1, echipa „Exclusiv în România” ne invită să petrecem „Paştele ca pe Târnave”, într-un loc special: la Castelul ...

„«Hristos a Înviat!» este cea mai de folos călăuză a sufletului meu!” Maria Dragomiroiu, de Paşti, la „Brilliant”

  TVRINFO     TVRINFO 

„«Hristos a Înviat!» este cea mai de folos călăuză a sufletului meu!” Maria Dragomiroiu, de Paşti, la „Brilliant”

Despre copilărie şi locurile natale, despre speranţa ce i-o aduce Învierea Domnului în fiecare an şi despre influenţa Mariei Tănase sa asupra ...

Viaţa în mânăstirile ortodoxe şi catolice ale Europei, într-o serie documentară la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Viaţa în mânăstirile ortodoxe şi catolice ale Europei, într-o serie documentară la TVR INFO

O aventură cinematografică ce ne va face să descoperim un trecut uneori uitat şi un prezent neașteptat. Documentarul în 5 episoade „ Mânăstiri ...

Joia Mare, zi a smereniei, iubirii și jertfei lui Hristos

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Joia Mare, zi a smereniei, iubirii și jertfei lui Hristos

Sfânta și Marea Joi este o zi plină de profunzime, în care se împlinesc evenimente fundamentale pentru mântuirea lumii. Aceasta este ziua ...

„Tezaur folcloric” – de Paşti, în Bucovina

  PROMO     TVR1 

„Tezaur folcloric” – de Paşti, în Bucovina

Cântecul, portul, tradiţiile bucovinene şi, mai cu seamă, oameni plini de bucurie şi ospitalitate ne aşteaptă duminică, pe 12 aprilie, de la ora ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate