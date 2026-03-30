Noul sezon al emisiunii „Hai-Hui… cu Marina” debutează pe Coasta de Azur

publicat: Luni, 30 Martie 2026

TVR2 

Pentru cei care vor să admire privelişti ce-ţi taie respiraţia, pentru cei care vor să arunce un ochi la cum trăiesc şi, mai ales, la cum se relaxează milionarii Europei, Nisa este o destinaţie de neratat! O vizităm şi noi, la pas, alături de Marina Almăşan şi Cătălin Soci, în prima ediţie a noului sezon al emisiunii. Pe 1 aprilie, de la 20.05, la TVR 2.

 

Marina Almășan
Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a Academiei de Studii Economice Bucureşti. Îşi aminteşte că "într-o altă viaţă" a lucrat ca economist stagiar la Filatura de lână pieptănată Bucureşti timp de doi ani, iar după susţinerea unui concurs, a muncit şi ca cercetator ştiinţific la Institutul Central de Cercetări Economice. ...

Albastrul Mediteranei i-a inspirat pe neobosiţii Marina Almășan și Cătălin Soci în a cutreiera, pentru început, ungherele celebre sau mai puţin cunoscute ale Nisei - Capitala Coastei de Azur. O călătorie pe care nu o putem refuza nici noi, cei aflaţi în faţa micilor ecrane! Privelişti superbe, luxul la el acasă, parfumuri şi dulciuri cum numai francezii ştiu să facă (şi românii), toate ne aşteaptă în primul episod al noului sezon „Hai-Hui… cu Marina”. Îl urmărim pe 1 aprilie – fără păcăleală! – de la ora 20.05, la TVR 2.

Primul episod al hoinărelii lor trece prin faimosul hotel de lux Negresco, al cărui întemeietor a fost... un român, Alexandru Negrescu, la începutul anilor 1900, aflat pe romantica şi nu mai puţin celebra Promenade des Anglais. Aproape 7 km ce îmbrățișează coasta mediteraneană, Promenade des Anglais oferă cel mai fascinant peisaj cu putință.

„Construită în anii 1820 ca o alee pentru vizitatorii englezi înstăriți - care năpădeau pe atunci Coasta de Azur, promenada simbolizează farmecul și eleganța capitalei acesteia - orașul Nisa. Aleile pavate, mărginite de palmieri, plus scaunele albastre, devenite emblematice, de pe care poţi contempla în voie nesfârșirea azuriei mări, invită cuplurile (şi nu numai) să facă o pauză din alergarea cotidiană și să admire priveliștea frumoasă ce se dezvăluie privirilor”, explică Marina Almăşan.

Tot în deschiderea noului sezon „Hai-Hui… cu Marina”, ne lăsăm furaţi de frumuseţea orașului vechi și de parfumata Piață de Flori, neratând nici cele mai pitoreşti ciocolaterii franțuzești...

„Plină de culoare şi un zumzet aparte, care amestecă graiul graseiat al localnicilor cu amalgamul de limbi ale planetei, Piaţa de Flori reprezintă o destinație turistică de neratat pentru cei care vizitează capitala Coastei de Azur. Această piață vibrantă nu doar că oferă o gamă variată de flori, împachetate în parfumuri felurite ce fac concurență celor create artificial de parfumerii francezi, ci și o mulțime de produse locale, fructe și legume, toate într-un cadru pitoresc”, ne descrie Marina atmosfera Pieţei de Flori.

Cei doi vajnici emisari ai Televiziunii Române urcă pe Coline du Chateau, degustă fructe de mare în Portul vechi, alături de un autentic lup de mare, adulmecă miresmele vestitelor parfumuri frantuzești și întâlnesc, ca în fiecare călătorie, români de nota 10, care şi-au construit cariere strălucitoare la mal de Mediterana: tânărul milionar Daniel Epure, maestrul cofetar Ştefania Irina Bolovan, omul de afaceri Vitalie Plămadeală, expertul financiar Daniela Grigoriu şi căpitanul de navă Robert Ambrozie.

Avem ocazia să îi cunoaştem şi noi miercuri seară, de la 20.05, la TVR 2, când Marina Almăşan ne invită să i ne alăturăm pentru o nouă serie de drumeţii „Hai-Hui... cu Marina”.

Marina Almăşan – producător – şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci – cameraman și regizor – ne propun să călătorim împreună cu ei prin oraşe turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 11.00).

 

