Misteriosul „Gene Kelly – un american la... Hollywood”. Documentar despre un simbol al dansului, la TVR 1

publicat: Marţi, 24 Martie 2026

PROMO  TVR1 

Facem o călătorie prin lumea lui Gene Kelly, dansator de geniu, coregraf şi regizor pentru care dansul a fost un angajament politic. Documentarul „ Gene Kelly – un american la... Hollywood” (GENE KELLY MÈNE LA DANSE, Franţa, 2024), realzat de Claudia Collao, se vede la TVR 1 joi, 26 martie, de la ora 22.00.

 

Actor, talentat dansator, cântăreț, coregraf și regizor american legendar, Gene Kelly (pe numele întreg Eugene Curran Kelly) s-a născut la 23 august 1912, în Pittsburgh, Pennsylvania, fiind al treilea copil al familiei Kelly, cu rădăcini irlandeze și germane.

Acest necunoscut născut în ghetourile americane, dar impregnat cu valorile „visului american”, a reuşit să-şi croiască propriul drum şi să realizeze filme emblematice precum „Un american la Paris” şi „Cântând în ploaie”. Misteriosului Gene Kelly îi este dedicat documentarul „Gene Kelly – un american la... Hollywood” (GENE KELLY MÈNE LA DANSE, Franţa, 2024) pe care TVR 1 îl difuzează joi, 26 martie, începând cu ora 22.00.

Gene Kelly este un simbol al dansului pe marele ecran.

Atuurile sale - un fizic masculin și o voce răgușită, imediat recognoscibilă, combinate cu un zâmbet cuceritor, căruia o mică cicatrice îi adăuga un farmec înăsprit - au atras atât publicul masculin, cât și cel feminin. Femeile tânjeau să le strângă în brațe, în timp ce bărbații se puteau identifica cu alura perfect americană a băiatului cu origini irlandeze din Pittsburgh. Desigur, întâlnirile sale cu partenere precum Judy Garland (alături de care a debutat pe ecran), Cyd Charisse, Debbie Reynolds (căreia i-a oferit roluri principale în „Singin' in The Rain” și „An American in Paris”) și Leslie Caron sunt de-a dreptul fascinante.

Cariera lui Gene Kelly coincide perfect cu ascensiunea musical-ului de la Hollywood, un gen în care și-a pus la bătaie talentul și energia şi pe care a reuşit să-l revoluționeze. De la descoperirea sa ca dansator până la consacrarea sa ca regizor, a explorat continuu posibilitățile cinematografiece, depășind constant limitele: dansând în aer liber, literalmente pe străzi; impunând mișcări inovatoare de cameră; și experimentând cu efecte noi, apelând inclusiv la animație cinematografică. Când le urmărești, te afli în compania magicianului Gene Kelly. Dansul și muzica au fost instrumentele sale cu predilecție. Fiecare lovitură, fiecare mișcare și fiecare măsură se potrivesc perfect vedetei al cărei singur model era el însuși.

Documentarul „Gene Kelly – un american la... Hollywood” (GENE KELLY MÈNE LA DANSE, Franţa, 2024) este povestea unui antierou care a devenit un mit american. Vedem filmul la TVR 1 joi, 26 martie, ora 22.00.

credit foto: via Selecţie Fil TVR, surse: Allstar Picture Library Ltd / Alamy Stock Photo; Bridgeman Images; Everett Collection / Bridgeman Images; World History Archive / Alamy Stock Photo; Library of Congress

 

Tag-uri: actor, An American in Paris, dansator de geniu, documentar, Gene Kelly, regizor, Singing in the Rain, TVR 1, un american la Hollywood”, „Gene Kelly

Misteriosul „Gene Kelly – un american la... Hollywood”. Documentar despre un simbol al dansului, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Misteriosul „Gene Kelly – un american la... Hollywood”. Documentar despre un simbol al dansului, la TVR 1

Facem o călătorie prin lumea lui Gene Kelly, dansator de geniu, coregraf şi regizor pentru care dansul a fost un angajament politic. ...

Criză pe piața carburanților - Guvernul pregătește măsuri

  TVRINFO     TVRINFO 

Criză pe piața carburanților - Guvernul pregătește măsuri

Guvernul se reunește marți, la ora 17:00, într-o ședință extraordinară la Palatul Victoria, având pe agendă adoptarea unei ordonanțe de urgență ...

Dr. Jack şi Mr. Nicholson: legenda unui star fără reguli, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Dr. Jack şi Mr. Nicholson: legenda unui star fără reguli, la TVR 1

Incontestabil seducător și, totuși, tulburător de înfricoșător. Cu privirea sa pătrunzătoare și sprâncenele arcuite, ca și cum ar putea izbucni ...

Premiere la TVR, de Ziua Mondială a Teatrului: spectacolele „Regina nopții” și „Grădina de sticlă” aduc emoția scenei pe micul ecran

  PROMO     TVR1   TVRCULTURAL 

Premiere la TVR, de Ziua Mondială a Teatrului: spectacolele „Regina nopții” și „Grădina de sticlă” aduc emoția scenei pe micul ecran

Televiziunea Română marchează săptămâna 23–29 martie prin spectacole-eveniment la TVR 1 și TVR Cultural dedicate spectacolului de teatru, ...

„Lecția iubirii” şi „Din tragedii în bucurii”, două noi reportaje la „Destine ca-n filme”

  PROMO     TVR2 

„Lecția iubirii” şi „Din tragedii în bucurii”, două noi reportaje la „Destine ca-n filme”

Marţi seară, Iuliana Marciuc ne propune doi noi eroi care au trăit experienţe incredibile, desprinse parcă din scenariile unor producţii ...

Practicarea sportului, o sursă inepuizabilă de motivație pentru toate vârstele

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Practicarea sportului, o sursă inepuizabilă de motivație pentru toate vârstele

Activitatea fizică regulată este indispensabilă nu doar pentru sănătatea corpului, ci și pentru echilibrul psihic. Dincolo de îmbunătățirea ...

„O nuntă între Cer şi Pământ, prin sunet”. Concertul „Unifying Worlds” susţinut de Teodora Brody se vede la TVR 2

  PROMO     TVR1   TVR2 

„O nuntă între Cer şi Pământ, prin sunet”. Concertul „Unifying Worlds” susţinut de Teodora Brody se vede la TVR 2

Rezultat al unei vieți de căutare și de pregătire muzicală și spirituală, „Unifying Worlds” este spectacolul prezentat de Teodora Brody în ...

Noile reguli europene pentru plățile în numerar, obligatorii în România din vara anului 2027

  TVRINFO     TVRINFO 

Noile reguli europene pentru plățile în numerar, obligatorii în România din vara anului 2027

Adoptarea oficială de către Uniunea Europeană a noului regulament privind limitarea plăților în numerar marchează o schimbare semnificativă în ...

Cine controlează adevărul? Cenzura în era digitală și presa românească

  PROMO     TVRCULTURAL 

Cine controlează adevărul? Cenzura în era digitală și presa românească

Emisiunea „Omul și timpul” revine la TVR Cultural,  duminică, de la ora 17:00, cu o dezbatere despre control, cenzură, adevăr și libertatea de ...

Primul

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Primul "Remix" din grila de primăvară TVR Cultural, dedicat scenei rock clujene de ieri şi de azi

Prima ediţie "Remix" a stagiunii de primăvară, sâmbătă 21 martie, ora 23:00, la TVR Cultural, deschide un dosar dedicat muzicii clujene și ...

„România face bine” – poveștile despre oamenii care construiesc speranță se văd la TVR 2

  PROMO     TVR2 

„România face bine” – poveștile despre oamenii care construiesc speranță se văd la TVR 2

Din 22 martie, în fiecare duminică, de la ora 14:00, Irina Luca vă invită la TVR 2 într-o călătorie prin România oamenilor care construiesc, ...

Iubire interzisă la curtea regală: povestea care a schimbat Danemarca, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Iubire interzisă la curtea regală: povestea care a schimbat Danemarca, la TVR Cultural

„O afacere regală”, un film premiat și multiplu nominalizat, este difuzat luni, 23 martie, de la ora 22.00, la TVR Cultural. Drama istorică, cu ...

„Energie creativă. În stilul tău.” A început a 32-a ediție a competiției de blogging creativ SuperBlog

  PROMO     TVR2 

„Energie creativă. În stilul tău.” A început a 32-a ediție a competiției de blogging creativ SuperBlog

Comunitatea SuperBlog se întrece iar in articole creative: sub sloganul „Energie creativă. În stilul tău.”, competiția Spring SuperBlog 2026 ...

Personaj de film sau agent al Kremlinului? Povestea lui Pârvulesco la „Garantat 100%”

  FILM     TVR1 

Personaj de film sau agent al Kremlinului? Povestea lui Pârvulesco la „Garantat 100%”

Noul sezon „Garantat 100%” începe cu un dialog fascinant despre o poveste cu toate ingredientele unui film de aventuri, care ne poartă de la un ...

Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR 1

  PROMO     TVRCULTURAL   TVR1 

Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR 1

„John Wayne, America înainte de orice” este povestea unui bărbat care a urcat scara Hollywood-ului treaptă cu treaptă, până a ajuns în vârf și a ...

