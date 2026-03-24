Misteriosul „Gene Kelly – un american la... Hollywood”. Documentar despre un simbol al dansului, la TVR 1

Facem o călătorie prin lumea lui Gene Kelly, dansator de geniu, coregraf şi regizor pentru care dansul a fost un angajament politic. Documentarul „ Gene Kelly – un american la... Hollywood” (GENE KELLY MÈNE LA DANSE, Franţa, 2024), realzat de Claudia Collao, se vede la TVR 1 joi, 26 martie, de la ora 22.00.

Actor, talentat dansator, cântăreț, coregraf și regizor american legendar, Gene Kelly (pe numele întreg Eugene Curran Kelly) s-a născut la 23 august 1912, în Pittsburgh, Pennsylvania, fiind al treilea copil al familiei Kelly, cu rădăcini irlandeze și germane.

Acest necunoscut născut în ghetourile americane, dar impregnat cu valorile „visului american”, a reuşit să-şi croiască propriul drum şi să realizeze filme emblematice precum „Un american la Paris” şi „Cântând în ploaie”. Misteriosului Gene Kelly îi este dedicat documentarul „Gene Kelly – un american la... Hollywood” (GENE KELLY MÈNE LA DANSE, Franţa, 2024) pe care TVR 1 îl difuzează joi, 26 martie, începând cu ora 22.00.

Gene Kelly este un simbol al dansului pe marele ecran.

Atuurile sale - un fizic masculin și o voce răgușită, imediat recognoscibilă, combinate cu un zâmbet cuceritor, căruia o mică cicatrice îi adăuga un farmec înăsprit - au atras atât publicul masculin, cât și cel feminin. Femeile tânjeau să le strângă în brațe, în timp ce bărbații se puteau identifica cu alura perfect americană a băiatului cu origini irlandeze din Pittsburgh. Desigur, întâlnirile sale cu partenere precum Judy Garland (alături de care a debutat pe ecran), Cyd Charisse, Debbie Reynolds (căreia i-a oferit roluri principale în „Singin' in The Rain” și „An American in Paris”) și Leslie Caron sunt de-a dreptul fascinante.

Cariera lui Gene Kelly coincide perfect cu ascensiunea musical-ului de la Hollywood, un gen în care și-a pus la bătaie talentul și energia şi pe care a reuşit să-l revoluționeze. De la descoperirea sa ca dansator până la consacrarea sa ca regizor, a explorat continuu posibilitățile cinematografiece, depășind constant limitele: dansând în aer liber, literalmente pe străzi; impunând mișcări inovatoare de cameră; și experimentând cu efecte noi, apelând inclusiv la animație cinematografică. Când le urmărești, te afli în compania magicianului Gene Kelly. Dansul și muzica au fost instrumentele sale cu predilecție. Fiecare lovitură, fiecare mișcare și fiecare măsură se potrivesc perfect vedetei al cărei singur model era el însuși.

credit foto: via Selecţie Fil TVR, surse: Allstar Picture Library Ltd / Alamy Stock Photo; Bridgeman Images; Everett Collection / Bridgeman Images; World History Archive / Alamy Stock Photo; Library of Congress