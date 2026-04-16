Din underground în lumina reflectoarelor – trupa RawKing, la „Rock Maniac”

publicat: Joi, 16 Aprilie 2026

TVR1 

De la punk old-school la metalcore modern. Realizatorul Cristi I. Popescu ne aşteaptă alături de membrii trupei la ediția a patra a noului sezon „Rock Maniac”, pe 18 aprilie, de la ora 22.20, la TVR 1.

 

Știri, albumele momentului, cronica underground, recomandări și, mai ales, interviuri în exclusivitate. O emisiune de actualitate, ce repune muzica bună la... rockul ei. Sâmbăta, de la ora 22.00, la TVR 1.

În cel mai recent episod de „Rock Maniac”, punem, cu generozitate, o haină potrivită oricărui sezon de metal și deschidem larg porțile timpului recent. De acolo ne vine și sunetul RawKing, un semnal underground unit în jurul unei generații care nu a uitat să simtă muzica, de la punk old-school la metalcore modern. O combinaţie de genuri ce merge perfect cu o seară târzie de sâmbătă! Pe 18 aprilie, de la 22.20, Cristi I. Popescu îi pune în lumina reflectoarelor pe cei trei membri ai trupei.

Rubrica „Albumele momentului”, ne poartă de la Timișoara până pe Coasta de Nord a Statelor Unite, pentru ca apoi să ne întoarcem la Cluj, pentru „Clipul săptămânii”.

Ne amintim de cele mai prețioase momente lăsate de istoria zilei în muzica rock, în rubrica „Remember Maniac”, și continuăm cu „Rockstalgia” – incursiunea în preferințele muzicale ale generației Alpha.

***

Realizatorul şi producătorul Cristi I. Popescu ne propune, la „Rock Maniac”, o serie de interviuri, cronici, ştiri şi recomadări de evenimente din aria rockului naţional şi internaţional. Pentru că, dincolo de emisiunea clasică de televiziune, „Rock Maniac” este un hub cultural şi educativ, un incubator de idei care explică istoria prezentului în limbaj muzical.

Formatul are ca scop stimularea pasiunii telespectatorilor pentru artă, muzică şi cultură. Magazinul se axează pe informaţii exclusiv de actualitate. Fiecare ediţie are ca pilon central un interviu cu o trupă rock metal tânără sau consacrată, urmat de lansarea muzicală a săptămânii (carte, single, EP, LP, album) şi de recomandări de concerte şi de festivaluri din întreaga ţară.

Iubitorii acestui gen muzical – dar nu numai ei – văd o nouă premieră „Rock Maniac” sâmbătă noapte, de la ora 22.20, la TVR 1. Emisiunea poate fi urmărită şi online, pe TVR+, iar integrala ediţiilor este şi pe YouTube.

 

Realizator şi producător: Cristi I. Popescu

Jurnalişti: Ana-Maria Pleşcan, Laurenţiu Mandu

 

