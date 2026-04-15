Cum își înțeleg românii identitatea națională și cum o prezintă lumii. Sâmbătă, la „Ora Regelui”, pe TVR 1

Nava-școală a Marinei Române, „Mircea”, din elita marilor veliere, va traversa Oceanul spre America. Institutul Culturii Ospitalității va crea noul portret al României turistice, iar EUROPAfest aduce la București, din zeci de țări, muzicieni de Jazz, Blues, Pop și din muzica clasică. Despre toate acestea, sâmbătă, 18 aprilie, ora 13.00, la „Ora Regelui”.

Bogdan Şerban Iancu În trei decenii de carieră a făcut anchete sociale, emisiuni auto ori de turism sau arte marțiale, dar şi documentare istorice sau reportaje din diferite locuri, toate i-au fost dragi. De peste 12 ani este realizator şi prezentator la „Ora Regelui”.

Ora Regelui O cronică a trecutului și a destinului unei națiuni, o călătorie spre zilele noastre, în care istoria se dovedește vie, surprinzător de actuală.

Nava-școală „Mircea” are aproape 90 de ani. De-a lungul vieții sale, a dezvăluit tainele navigației cu vele și astronomice multor marinari care și-au desăvârșit instruirea pe nava-simbol a Marinei Române. Spre a îi ura succes în misiune, Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu au urcat la bordul celebrului bric a cărui viață este strâns legată de trei generații ale Familiei Regale.

„Mircea” pornește la drum din nou. Timp de 153 de zile, legendara navă le va fi și casă, și țară marinarilor îmbarcați. Șaisprezece cadeți străini vor avea aceleași condiții de trai și de instruire, împreună cu ceilalți cadeți români.

În marșul de instrucție, bricul va acosta în douăsprezece state și va ajunge până pe continentul american. Pe 4 Iulie, la New York, marinarii români vor sărbători alături de colegii lor americani, 250 de ani de la Declararea Independenței Statelor Unite ale Americii.

Cadeții de pe nava-școală vor aplica, în jumătate de an de curs, cunoștințele teoretice de la Academia Navală. Totodată, se vor antrena intens pentru a trăi pe mare, învingând teama de vânt și de înălțime sau nesiguranța de a nu dispune de instrumentele moderne ale navigației și de a se baza doar pe manevrarea celor 23 de vele, pe calcule matematice și pe astre. Bricul combină însă dotările vechi cu cele moderne, astfel încât marșul să se desfășoare în siguranță, iar cadeții să se familiarizeze nu numai cu tehnicile clasice, ci și cu utilizarea celor mai moderne echipamente.

După cincizeci de ani, „Mircea” se va afla, în anul 2026, în aceeași cursă cu celelalte nave-surori, fabricate în secolul al XX-lea la Hamburg, în Germania: Nava Eagle din SUA, Nava Gorch Fock din Germania și Nava Sagres din Portugalia. Pe lângă rolul de navă de instrucție, „Mircea”, longevivul reprezentant al României pe mările și oceanele lumii, este și un ambasador onorific.

Pentru a îi întâlni pe elevii și studenții militari ai Academiei Navale, ai Colegiului Militar Naval „Alexandru Ioan Cuza” și ai Școlii de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“, Familia regală a ajuns la Academia „Mircea cel Bătrân“, instituția de prestigiu a învățământului superior militar românesc, din care provin generații de marinari instruiți și pe nava-școală. Corespondența din Constanța a fost transmisă pentru „Ora Regelui”, de echipa știrilor TVR, Ana-Maria Stancu și Răzvan Malciolu.

În interviul acordat lui Bogdan Şerban-Iancu, realizatorul emisiunii „Ora Regelui”, istoricul Alin Ciupală face o analiză succintă a perioadei 1866-1947, a orientării României și apoi a schimbărilor provocate de anii comunismului.

Profesor universitar la Departamentul de Istorie a României și a sud-estului european, Alin Ciupală susţine cursuri de istorie modernă şi de istoria artei la Facultatea de Istorie a Universității din Bucureşti. În cercetările sale, profesorul subliniază că atât cu 160 de ani în urmă, cât și în prezent, societatea românească are ca principală problemă ruptura dintre norme și practici. Ca și în vremea Regelui Carol I, organizarea instituțiilor de tip occidental nu este suficientă pentru a transforma o țară de tip oriental, înainte ca mentalitatea oamenilor să evolueze. Așadar, pare că de aceea este atât de lungă și de complicată și calea de acum a României. Exemplele aduse în discuție sunt elocvente, dar Alin Ciupală, ca profesor, remarcă și studenți cu rezultate extraordinare care ar putea inspira generația lor, dacă ar avea o prezență mai puternică în viața publică. Paralelele din analiză nu sunt întâmplătoare. „Istoria este o disciplină fundamentală care contribuie la a ne înțelege mai bine, pe noi, cei de astăzi. Uitându-ne în trecut, de fapt, găsim răspunsuri legate de ceea ce este identitatea noastră și cum ar trebui să fie drumul nostru în prezent”, concluzionează profesorul.

Ospitalitatea românească, atât de prezentă în cultura noastră, nu este o simplă trăsătură de caracter, ci o instituție a identității naționale, clădită cu viziune în istoria modernă a României. Regele Carol I a înțeles că un stat european nu se afirmă doar prin tratate și infrastructură, ci și prin felul în care își primește oaspeții, transformând curtoazia în rigoare și primirea într-o carte de vizită diplomatică. Casa Regală a cultivat, de-a lungul timpului, o tradiție a primirii elegante și deschise, care a făcut din Palatul Elisabeta un loc al dialogului și al reprezentării. Astăzi, Familia Regală duce, firesc, mai departe tradiția ospitalității. În acest spirit s-a desfășurat și Seara dedicată Institutului pentru Cultura Ospitalității.

În zece ani de la înființarea sa, Institutul Ospitalității a reușit să unească profesioniști din toată țara, să creeze programe de formare, să conecteze România la rețele internaționale de specialitate și să promoveze gastronomia românească. Planurile sunt ambițioase, dar și standardul pe care îl țintesc antreprenorii din industria ospitalității este înalt. Considerat unul dintre cei mai inovatori bucătari ai generației sale, chef-ul Alex Petricean a adus un exemplu. Creațiile lui sunt povești despre gust și memorie, chef-ul fiind convins că gastronomia românească poate fi un ambasador puternic al identității naționale.

EUROPAfest este unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale de muzică pe care le găzduiește România. De peste trei decenii, evenimentul reunește artiști din întreaga lume într-o celebrare a jazz-ului, blues-ului, muzicii pop și muzicii clasice. Și în acest an, Bucureștiul se pregătește să devină scena unui maraton muzical, dintre cele mai rafinate din regiune. Debutul oficial al ediției 2026 a fost marcat, ca de fiecare dată, de o seară specială, la Palatul Elisabeta.

În Sala Regilor, s-au aflat ambasadori ai Franței, Italiei, Austriei, Israelului, Germaniei, Canadei, Elveției, Belgiei și Macedoniei, o prezență care a evidențiat dimensiunea internațională a festivalului și interesul constant al comunității diplomatice pentru acest eveniment de anvergură, ca veritabil punct de întâlnire a diferitelor culturi și punte pentru un dialog rafinat.

„EuropaFest este primul eveniment căruia Majestatea Sa Margareta și Principele Radu i-au acordat patronajul”, își amintește Luigi Gageos, fondatorul și directorul festivalului. „Pentru noi, acest lucru a fost extrem de important, pentru că instituția regală reprezintă, până la urmă, instituția care a făcut România ca stat”.

Între 3 și 12 iulie, EUROPAfest 2026 aduce la București artiști din 14 țări, care vor urca pe scenele Palatului Regal, Ateneului Român și Sălii Radio. Timp de zece zile, publicul se va bucura de seri magice de jazz și muzică clasică, va descoperi o diversitate de stiluri și de interpretări, într-un festival care pune în valoare creativitatea, expresia artistică și dialogul cultural.

