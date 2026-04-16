Conflictul lui Trump „Vindecătorul” cu Papa Leon, pus sub lupă la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre controversele din jurul aselelnizării şi reformele eşuate din România. Pe 18 aprilie, de la ora 17.00, Marian Voicu ne aşteaptă cu o nouă ediţie a emisiunii pe care o realizează la TVR 1.

Marian Voicu Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.

Breaking Fake News Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Deși există presiune publică pentru schimbare în România, politicienii mimează reformele. Mai mult, unii dintre ei acuză Comisia Europeană că intervină în politica suverană a Bucureștiului. Care sunt reformele importante și cine ar beneficia mai mult de pe urma lor, România sau Uniunea Europeană? De ce eșuează reformele în România? – este întrebarea pe care Marian Voicu le-o adresează invitaţilor săi, Vlad Adamescu și Răzvan Petri, cofondatori „Politică la minut”, la rubrica Povestea săptămânii. Interviul deschide ediţia din 18 aprilie „Breaking Fake News”. Emisiunea realizată de Marian Voicu la TVR 1 se vede sâmbătă, de la ora 17.00.

Conflictul lui Trump „Vindecătorul” cu Papa Leon este analizat de Horia Grușcă la Revista presei fake. Se ştie că Donald Trump și-a continuat atacurile la adresa Papei Leon al XIV-lea, acuzându-l că sprijină criminalii din Statele Unite și înarmarea nucleară a Iranului. Ulterior, președintele a postat, apoi a șters de pe contul său de socializare o imagine realizată cu Inteligența Artificială care-l înfățișa în postura de Isus vindecător. Între timp, misiunea spațială Artemis II a generat un val de falsuri și teorii ale conspirației în mediul online.

La Conspirația săptămânii, cu Tatiana Țarfulea, revedem reportajul ce are ca temă Poluarea Nistrului și manipulările propagandei pro-ruse. Un atac rusesc asupra infrastructurii energetice din Ucraina a dus la poluarea râului Nistru. În urma bombardamentelor, uleiuri tehnice și combustibil au fost deversate în apă, fiind transportate de curentul râului spre teritoriul Republicii Moldova. Propaganda rusă susține că nu Rusia ar fi vinovată de criza ecologică din Republica Moldova ci „un camion ucrainean care s-a răsturnat pe podul de la Otaci", dar pe care nu l-a văzut nimeni.

Şi, cum vecinii noştri de la Vest s-au aflat de curând în centrul atenţiei europene, prin alegerile parlamentare de duminică, Gabriela Avram ne propune să ne amintim, la Istoria și istoriile sale, despre 1956, anul sângeros al Budapestei. În toamna anului 1956, la Budapesta izbucnea revoluția maghiară. Era prima revoltă de amploare din tările estului comunist îndreptată împotriva dominației sovietice.

La rândul lor, Spărgătorii de fake news, alias Horia Sârghi și Mihai Geamănu, se întreabă: OZN sau praf pe lentilă? Zaiafet și Geminschi au aflat că NASA ne-ar minți că a ajuns pe orbita Lunii, pentru a ne distrage atenția de la OZN-uri. Detalii, sâmbătă, la „Breaking Fake News”.

„Breaking Fake News" este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc.