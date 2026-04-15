Basarabia în sărbătoare la “Drag de România mea!”

Paul Surugiu-Fuego ne invită la o nouă ediție „Drag de România mea!”, în care muzica vine de peste Prut.

Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 20.00 și duminică, de la ora 15.00, la TVR 2 vă dăm întâlnire cu artişti din zone muzicale diferite, cu proiecte aparte, dar şi cu tinere talente. Totul într-un show basarabean!

Are aproape 10 ani, o voce specială, face dans popular, dans sportiv şi studiază pianul şi acordeonul.

Pe lângă toate acestea, este şi un admirator înfocat al lui Paul Surugiu – Fuego.

Carlos Roşca vine, în premieră, la “Drag de România mea!” pentru cântec, poezie şi pentru o întâlnire muzicală cu idolul său.

Este câştigătorul Premiului “Ploaia de Stele”, al premiului Special “Steaua Chişinăului”, al Premiului “After Show” şi al Concursului “Golden Voice”.

Vladimir Fotescu ne va vorbi despre condiţia artistului şi ne va încânta cu melodii de dragoste.

Constantin Moscovici este unul dintre cei mai iubiți şi mai apreciați naiști ai Republicii Moldova, cunoscut şi recunoscut şi pe plan internațional.

Redescoperim naiul pe acordurile muzicii lui Eugen Doga şi graţie unor prelucrări tradiționale.

Soprana Ana Cernicova ne pofteşte la vals şi răspunde celor mai îndrăzneţe provocări lansate de Fuego.

Gabriel Nebunu este prezent, ca de obicei, cu năzbâtiile celebre.

Paul Surugiu-Fuego are şi el daruri muzicale, alături de trupa Supermarket şi de baletul condus de Florin Mariş.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 00:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU.