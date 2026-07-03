Mesaj de unitate prin muzică, la TVR Cultural: Concertul Păcii de Ziua Europei, din Cipru

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TVR Cultural ne invită să urmărim sâmbătă, 4 iulie, ora 20.30, unul dintre cele mai emoționante evenimente muzicale dedicate păcii și solidarității europene: Concertul Internațional al Păcii, desfășurat pe 9 mai 2026, în spectaculosul cadru natural al Munților Troodos din Cipru.

Organizat cu ocazia Zilei Europei și realizat în parteneriat cu European Broadcasting Union (EBU), Concertul Internațional al Păcii – Europe Day Peace Concert a reunit artiști de prestigiu din mai multe țări, într-o celebrare a valorilor europene prin muzică, cultură și dialog.

Evenimentul a avut loc în aer liber, pe istorica Nightingale Street din Platres, loc încărcat de simbolism, unde laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, Giorgos Seferis, a conceput și a scris celebrul poem Helen. În acest spațiu emblematic, muzica lui Beethoven s-a întâlnit cu poezia, patrimoniul cultural și frumusețea peisajelor cipriote, într-o producție de mare forță artistică și emoțională.



Sub bagheta dirijorului Yiannis Hadjiloizou, Orchestra Filarmonicii din Atena, alături de un amplu ansamblu coral și soliști internaționali au interpretat două dintre cele mai luminoase creații ale lui Ludwig van Beethoven: Fantezia corală și monumentala Simfonie nr. 9, al cărei final – celebra Odă Bucuriei, devenită Imnul Europei – transmite un mesaj universal de fraternitate, speranță și pace.





Un moment deosebit al serii l-a constituit recitalul susținut de renumita actriță și producătoare greacă Mimi Denissi, care a interpretat poemul Helen, de Giorgos Seferis, în cadrul unor secvențe cinematografice dedicate peisajelor și patrimoniului cultural al Ciprului, creând o emoționantă punte între poezie, memorie și identitate.

Proiectul își are originile în anul 2010, când dirijorul Yiannis Hadjiloizou a inițiat Cyprus Peace Concert Project, în colaborare cu Organizația Națiunilor Unite și colonelul Gerard Hughes. Primul concert a avut loc la Aeroportul Internațional din Nicosia, cu ocazia Zilei Internaționale a Păcii, iar de atunci inițiativa s-a dezvoltat într-o importantă platformă culturală internațională dedicată promovării dialogului și înțelegerii între popoare.

Prin difuzarea acestui cocert, TVR Cultural se alătură rețelei europene de televiziuni publice care aduc în fața publicului un eveniment în care muzica devine un limbaj comun al păcii, al solidarității și al speranței.



Urmărim Concertul Internațional al Păcii – Europe Day Peace Concert, sâmbătă, 4 iulie, ora 20.30, la TVR Cultural.

foto: capturi foto concert la TVR