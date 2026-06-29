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„Doamna care luminează lumea”, o formidabilă concentrare de inovaţii. Documentarul „Statuia Libertăţii – un colos francez”, se vede la TVR 1

publicat: Luni, 29 Iunie 2026

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Un simbol atât de puternic încât întreaga planetă și l-a însușit! Urmărim aventura singulară a celui mai faimos colos din lume, dezvăluind procesul tehnic din spatele construcției sale în documentarul de joi, 2 iulie, ora 22.00, la TVR 1.

 

La sud de Manhattan, în New York City, mii de turiști se adună pe vasele de croazieră. Sunt pe cale să descopere unul dintre cei mai admirați giganți din lume: Statuia Libertății.

(w882) 2_LADY LIB

Construită în urmă cu mai bine de un secol pe o insulă din Golful New York, Statuia Libertății atrage anual peste 4 milioane de vizitatori. Cu toţii impresionați de această zeiță a cuprului, care a devenit un simbol universal. Un simbol atât de puternic încât întreaga planetă și l-a însușit!

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Construită pe ruinele unui vechi fort, fundația acestei megastructuri este situată la o adâncime de 5 metri și se ridică la peste 20 de metri. Piedestalul atinge o înălțime de 47 de metri. În total, fundația statuii este compusă din 27.000 de tone de beton... niciodată în istorie nu se turnase atât de mult beton.

(w500) Statuia Li

130 de tone de fier forjat, 88 de tone de cupru și 27.000 de tone de beton: această suprastructură reflectă un proiect nebunesc, realizat de cele mai mari nume ale secolului al XIX-lea... Oameni vizionari, care și-au revoluționat timpul. Dar ce inovații au folosit inginerii pentru a face ca acest titan să atingă înălțimi atât de extraordinare? Vom afla urmărind documentarul „Statuia Libertăţii – un colos francez”, la TVR 1 – joi, 2 iulie, ora 22.00.

(w882) 6_LADY LIB

Baza solidă a construcţiei susține cele 220 de tone ale statuii, care se înalță până la 93 de metri. O capodoperă arhitecturală ce preamărește libertatea și care a devenit simbolul Americii...

(w882) B_LADY LIB

O adevărată realizare tehnologică, acest proiect colosal se potrivește perfect timpului său, o perioadă definită de o adevărată cursă spre progres. Revoluția Industrială, care împinge dramatic limitele posibilului, fascina atât inginerii, cât și artiștii. Iar „Doamna care luminează lumea” este un concentrat măreț și unic de inovații. Un colos de o asemenea înălțime, neconstruit până acum, a avut nevoie realmente comori inginerești.

(w882) Vechea Lad

Și totuși, Statuia Libertății a fost concepută, proiectată și realizată... la Paris! Cum şi de ce, aflăm joi seara, la TVR 1, în documentarul care urmărește aventura singulară a celui mai faimos colos din lume, dezvăluind procesul tehnic din spatele construcției sale. Experții și istoricii ne oferă toate amănuntele, iar animația 3D ne arată şi mai multe. Urmărim documentarul „Statuia Libertăţii – un colos francez” (LA STATUE DE LA LIBERTE, UN GEANT A LA FRANCAISE, Franţa, 2019), realizat de Laure Leibovitz, joi, 2 iulie, de la ora 22.00, la TVR 1.

Credit foto: @ MORGANE PRODUCTION, via Seleţie Film TVR

Tag-uri: America, capodopera arhitecturala, colos al lumii, documentar, simbol, simbolul Americii, simbolul libertatii, Statua Libertatii, TVR 1

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