TVR consolidează prezența sportului românesc pe Eurovision Sport

• Televiziunea Publică va transmite cele mai importante producţii realizate pe canalul TVR SPORT către fanii sportului din întreaga lume şi va facilita accesul publicului din România la marile competiţii sportive internaţionale.

Televiziunea Română a prezentat astăzi planurile pentru o mai bună integrare a platformei SRTv cu Eurovision Sport, cea mai mare platformă europeană de conținut sportiv, în cadrul unei conferințe de presă susținute de Dan Cristian Turturică, Președinte - Director General SRTv, Glen Killane, Director EBU Sport, și Mihai Covaliu, Președinte COSR.

Evenimentul a adus în prim-plan modul în care Televiziunea Publică, împreună cu partenerii săi internaționali, poate contribui la o mai bună reflectare a participării sportivilor români la marile competiții europene și mondiale, dar și la promovarea valorilor sportului românesc printr-o prezență mai activă pe Eurovision Sport.

Prin această integrare îmbunătățită, TVR își propune să ducă o parte dintre producțiile realizate pe canalul TVR SPORT către fanii sportului din întreaga lume, oferind totodată publicului din România acces mai facil și complet la marile competiții sportive internaționale. Inițiativa creează o punte între sportivii români și publicul global, oferind în același timp federațiilor sportive din România o oportunitate unică de a ajunge la un public mai larg și de a se prezenta pe o scenă internațională.

Eurovision Sport este o platformă digitală de streaming concepută pentru a face conținutul competițiilor sportive disponibil și accesibil pentru orice tip de public, transmițând evenimente live și on-demand într-un model gratuit de vizionare. Aceasta vine în completarea acoperirii realizate de televiziunile membre EBU, printre care și Societatea Română de Televiziune. Inițiativa EBU urmărește să asigure că fiecare secundă aferentă evenimentelor achiziționate în comun este transmisă, fără excepții.

Într-o lume digitală fragmentată, unde conținutul sportiv este tot mai greu de găsit și mai costisitor de accesat, această inițiativă oferă o soluție simplă, accesibilă și eficientă atât pentru fani, cât și pentru comunitatea sportivă. Pentru federațiile sportive din România reprezintă o oportunitate de a ajunge la un public mai larg, de a se prezenta pe o scenă internațională, cu un obiectiv clar: să aducă cât mai mulți tineri să practice sportul.

Dan Cristian Turturică, Preşedinte-Director General al Societății Române de Televiziune, a declarat: „O mai bună integrare a TVR cu Eurovision Sport reprezintă un pas important în îndeplinirea misiunii noastre de serviciu public în era digitală. Prin valorificarea optimă a acestei platforme europene, Televiziunea Română îşi consolidează rolul de promotor al sportului românesc, oferind în acelaşi timp românilor acces gratuit la spectacolul sportului mondial. Această iniţiativă se aliniază perfect cu obiectivele noastre strategice de a fi mai aproape de publicul tânăr şi de a crea punţi între valorile sportului românesc şi publicul internaţional."





Glen Killane, Director EBU Sport, a adăugat: „Am lansat Eurovision Sport în februarie 2024, iar acestă platformă oferă acces predominant la sporturile olimpice şi nu numai. Aş spune că de la lansarea Eurosport, acesta este cel mai ambiţios proiect pe care EBU îl are în desfăşurare. Să lansezi o platformă digitală nu este un lucru uşor. Este vorba de sprijinul federaţiilor, de parteneri, de sprijinul intern din partea EBU, toate trebuie să conlucreze pentru a asigura succesul aplicaţiei. Eurovision Sport este un proiect entuziasmant şi abia aştept să lucrez împreună cu TVR. Consider că ceea ce facem noi este un lucru unic, dar şi foarte necesar în sport în momentul de faţă, pentru că aceste discipline vor supravieţui doar dacă au o maximă vizibilitate şi libertate de acces pentru a ajunge la audienţă.”





Mihai Covaliu, Președinte COSR: „În primul rând, îi mulţumesc domnului Preşedinte Director General - Dan Cristian Turturică pentru că a organizat întâlnirea şi pentru colaborarea foarte bună pe care o avem cu Televiziunea Română şi cu staţiile sale locale. Ieri, am avut și o discuţie interesantă, tehnică, cu actori principali din sportul românesc. În Europa, s-a constatat la tânăra generaţie o scădere a practicării sportului şi am intrat puţin în alertă. De aceea, ne bucurăm că această platformă va aduce mai aproape, prin mijloacele online pe care tinerii le au la dispoziţie, disciplinele sportive şi sperăm astfel că vom putea sa-i atragem. Organizarea competiţiilor în România şi promovarea lor nu doar pe Tv, ci pe tot ceea ce înseamnă mediul online, ajută la transmiterea către societare a valorilor pe care sportul le are”.

Inițiativa vine în contextul unei nevoi crescânde de democratizare a accesului la conținutul sportiv de calitate și reprezintă o abordare inovatoare pentru provocările pe care le aduce lumea sportivă digitală fragmentată.

Despre Eurovision Sport: Eurovision Sport este o platformă digitală de streaming dezvoltată de Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), care oferă acces gratuit la o gamă largă de evenimente sportive europene și internaționale, completând oferta tradițională de televiziune.