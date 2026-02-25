loader
Foto

Galerie foto

Vocile actuale ale folclorului românesc, în duet cu marea Maria Tănase, în Festivalul ce-i poartă numele

publicat: Miercuri, 25 Februarie 2026

PROMO  TVR1 

Festivalul Național de Folclor „Maria Tănase” propune artiştilor şi publicului o premieră absolută. Despre ce este vorba aflăm duminică, 1 martie, de la ora 20.00, când TVR 1 difuzează prima parte a Festivalului. Celelalte părţi le vedem pe 15, 22 şi 29 martie. Amfitrion – Iuliana Tudor.

 

Iuliana Tudor
Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de televiziune care reinterpretează folclorul, promovând varianta proprie în cadrul show-ului „Vedeta populară". A devenit imaginea-simbol a postului naţional de televiziune, oferind substanţă termenului de „vedetă".

În toamna anului 2025 a avut loc, la Craiova, Festivalul Național de Folclor „Maria Tănase”, ediția a 28-a. Ca în fiecare an, evenimentul aduce în faţa publicului tineri artiști promotori ai folclorului românesc, care evoluează în partea de concurs, dar cuprinde şi recitaluri prezentate de mari nume ale folclorului din țara noastră. Timp de patru seri de duminică (1, 15, 22 şi 29 martie), telespectatorii TVR 1 pot urmări fragmente din recitalurile celor trei seri de festival, precum și evoluția laureaților acestei ediții. Iuliana Tudor, gazda evenimentului, ne aşteaptă în faţa micilor ecrane, de la ora 20.00, cu cele mai frumoase momente ale Festivalului.

(w882) Festivalul

(w882) Festivalul

(w882) Festivalul

Conceptul proiectului acestei ediţii a propus publicului larg o premieră absolută, și anume întâlnirea directă în scenă a artiștilor cu... Maria Tănase!

În ediția din 1 martie ne vom putea bucura de o realizare deosebită, în premieră: duete între marea artistă Maria Tănase și vocile actuale ale folclorului românesc. Distribuția a fost una extraordinară și a reunit vârfuri ale mai multor generații, dar și reprezentanți valoroși ai zonei gazdă – Oltenia: Mioara Velicu, Nicolae Furdui Iancu, Matilda Pascal Cojocărița, Niculina Stoican, Cornelia Rednic, Dinu Iancu Sălăjanu, Ionuț Fulea, Andreea Voica, Liliana Laichici, Zorina Bălan.

Acompaniamentul a fost asigurat de Orchestra Națională Lăutarii din Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros.

(w882) Festivalul

(w882) Festivalul

(w882) Festivalul

foto: FaceBook Iuliana Tudor, Festivalul Maria Tănase

Tag-uri: festival, Festivalul Național de Folclor Maria Tănase, folclor, Iuliana Tudor, Lăutarii, Maria Tanase, Nicolae Botgros, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Vocile actuale ale folclorului românesc, în duet cu marea Maria Tănase, în Festivalul ce-i poartă numele

  PROMO     TVR1 

Vocile actuale ale folclorului românesc, în duet cu marea Maria Tănase, în Festivalul ce-i poartă numele

Festivalul Național de Folclor „Maria Tănase” propune artiştilor şi publicului o premieră absolută. Despre ce este vorba aflăm duminică, 1 ...

Ordonanţele de urgenţă privind reforma administraţiei publice şi relansarea economică, adoptate

  TVRINFO     TVRINFO 

Ordonanţele de urgenţă privind reforma administraţiei publice şi relansarea economică, adoptate

Guvernul a adoptat, în ședință extraordinară, pachetul de ordonanțe de urgență vizând reforma administrației publice și relansarea economică. ...

O nouă dinamică a ştirilor la TVR

  TVRSPORT     TVR1   TVRCULTURAL   TVR2   TVRSPORT   TVR+ 

O nouă dinamică a ştirilor la TVR

Primăvara aduce schimbări în programele informative ale Televiziunii Române: din 2 martie, principalul „Telejurnal” TVR 1 începe la ora 19.00. ...

Fotbal la TVR Cultural! „Fără prelungiri”

  FILM     TVRCULTURAL 

Fotbal la TVR Cultural! „Fără prelungiri”

Ce provocări întâmpină echipa de fotbal a seniorilor de la un cămin de bătrâni şi cum se descurcă niște oameni normali puși în situații ...

Mici, politică și „diplomație de Salonta”: nu ratați „Berliner”, la TVR 2!

  FILM     TVR2 

Mici, politică și „diplomație de Salonta”: nu ratați „Berliner”, la TVR 2!

Vineri, 27 februarie, de la ora 22.10, TVR 2 ne propune comedia „Berliner", regizată de Marian Crișan în 2020. Este cel de-al patrulea lungmetraj ...

Ucraina, la patru ani de război: transmisiuni speciale şi dezbateri în ediţia specială „Frontul”

  TVRINFO     TVR1   TVRINFO 

Ucraina, la patru ani de război: transmisiuni speciale şi dezbateri în ediţia specială „Frontul”

Patru ani de la declanşarea războiului împotriva Ucrainei aduc un moment de bilanţ şi analiză asupra unui conflict care a schimbat Europa în ...

„Amelia Earhart – deschizătoare de… ceruri”, documentar despre pioniera aviaţiei americane, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Amelia Earhart – deschizătoare de… ceruri”, documentar despre pioniera aviaţiei americane, la TVR Cultural

A întruchipat eforturile femeilor în aviație, a fost militantă angajată pentru susţinerea drepturilor femeii şi autoare americană. Regizorul ...

Cum să fie atent sportivul la... atenție?

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cum să fie atent sportivul la... atenție?

Atunci când sportivul trece printr-o fază de concentrare intensă sau are un focus total pe ceea ce urmărește, el reușește practic să izoleze un ...

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

  EUROVISION-2026     TVR+   TVR1 

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

Actorii Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă vor fi gazdele ultimului act al Selecţiei Naţionale 2026. Pe 4 martie, cele două vedete vor prezenta marea ...

PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

  PROMO     TVR1 

PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

Pentru prima dată în carieră, Eros Ramazzotti și Alicia Keys vor urca împreună pe scenă într-un duet live, în premieră mondială, în cadrul ...

„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

Se împlinesc 4 ani de la începerea agresiunii ruse asupra Ucrainei. TVR INFO difuzează marţi, 24 februarie, ora 00.00, un documentar producţie ...

„Bucea: ultima destinaţie” – o poveste cutremurătoare despre război, prietenie și sacrificiu

  FILM     TVR1 

„Bucea: ultima destinaţie” – o poveste cutremurătoare despre război, prietenie și sacrificiu

Un documentar cutremurător despre uciderea civililor ucraineni în orașul Bucea, unde trei tineri voluntari au fost omorâţi de trupele rusești ...

Plățile digitale și în numerar - echilibrul dintre combaterea fraudei și libertatea financiară a cetățenilor

  TVRINFO     TVRINFO 

Plățile digitale și în numerar - echilibrul dintre combaterea fraudei și libertatea financiară a cetățenilor

Tranziția către o economie digitală implică o transformare ce aduce în prim-plan și o tensiune etică și practică între două valori fundamentale: ...

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cele mai răspândite geografic din istorie

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cele mai răspândite geografic din istorie

Ediția a XXV-a a Jocurilor Olimpice de Iarnă, desfășurată la Milano și Cortina d'Ampezzo, s-a încheiat sub semnul succesului și al spectacolului.

TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

Arena di Verona: între emoția sportului și farmecul operei italiene. Magia Jocurilor Olimpice de iarnă ajunge într-un cadru istoric spectaculos. ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate