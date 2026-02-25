Vocile actuale ale folclorului românesc, în duet cu marea Maria Tănase, în Festivalul ce-i poartă numele

Festivalul Național de Folclor „Maria Tănase” propune artiştilor şi publicului o premieră absolută. Despre ce este vorba aflăm duminică, 1 martie, de la ora 20.00, când TVR 1 difuzează prima parte a Festivalului. Celelalte părţi le vedem pe 15, 22 şi 29 martie. Amfitrion – Iuliana Tudor.

Iuliana Tudor Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de televiziune care reinterpretează folclorul, promovând varianta proprie în cadrul show-ului „Vedeta populară". A devenit imaginea-simbol a postului naţional de televiziune, oferind substanţă termenului de „vedetă".

În toamna anului 2025 a avut loc, la Craiova, Festivalul Național de Folclor „Maria Tănase”, ediția a 28-a. Ca în fiecare an, evenimentul aduce în faţa publicului tineri artiști promotori ai folclorului românesc, care evoluează în partea de concurs, dar cuprinde şi recitaluri prezentate de mari nume ale folclorului din țara noastră. Timp de patru seri de duminică (1, 15, 22 şi 29 martie), telespectatorii TVR 1 pot urmări fragmente din recitalurile celor trei seri de festival, precum și evoluția laureaților acestei ediții. Iuliana Tudor, gazda evenimentului, ne aşteaptă în faţa micilor ecrane, de la ora 20.00, cu cele mai frumoase momente ale Festivalului.

Conceptul proiectului acestei ediţii a propus publicului larg o premieră absolută, și anume întâlnirea directă în scenă a artiștilor cu... Maria Tănase!

În ediția din 1 martie ne vom putea bucura de o realizare deosebită, în premieră: duete între marea artistă Maria Tănase și vocile actuale ale folclorului românesc. Distribuția a fost una extraordinară și a reunit vârfuri ale mai multor generații, dar și reprezentanți valoroși ai zonei gazdă – Oltenia: Mioara Velicu, Nicolae Furdui Iancu, Matilda Pascal Cojocărița, Niculina Stoican, Cornelia Rednic, Dinu Iancu Sălăjanu, Ionuț Fulea, Andreea Voica, Liliana Laichici, Zorina Bălan.

Acompaniamentul a fost asigurat de Orchestra Națională Lăutarii din Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros.

