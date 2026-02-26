loader
Sunt Jocurile Olimpice neutre politic? Răspunsuri – la ‟Breaking Fake News”, pe TVR 1

publicat: Joi, 26 Februarie 2026

Vineri, 27 februarie 2026, ora 18.45, la TVR 1, jurnalistul Marian Voicu şi invitatul său, Cristian Mîndru, jurnalist sportiv TVR, discută despre presiunea politicului asupra „arenelor” sportive în cazul Jocurilor Olimpice Milano Cortina 2026.

 

Marian Voicu
Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.
Breaking Fake News
Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Carta Olimpică interzice orice demonstraţie sau propagandă politică, religioasă sau rasială în arene, în satul olimpic şi în timpul ceremoniilor. La Jocurile Olimpice de iarnă recent încheiate, un sportiv ucrainean a fost descalificat pentru afișarea de simboluri politice, un sportiv american a putut critica, totuși, climatul politic din țara sa, iar unii din sportivii ruși au fost acuzați că susțin activ războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Sunt Jocurile Olimpice neutre din punct de vedere politic? În noua ediţie ‟Breaking Fake News”, pe TVR 1, Marian Voicu stă de vorbă pe acest subiect cu Cristian Mîndru, jurnalist sportiv, TVR. O nouă ediţie a emisiunii care ne ajută deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate se vede la TVR 1 vineri, 27 februarie, de la ora 18.45.

Comentariile televizate făcute de raportorul ONU pentru Palestina la o dezbatere au fost modificate artificial astfel încât să sugereze atitudinea antisemită a vorbitoarei. Între timp, ambasadorul american la Ierusalim susţine că Israelul are dreptul divin de a ocupa cea mai mare parte a Orientului Mijlociu şi promite că Statele Unite vor „neutraliza” Curtea Penală Internaţională şi Curtea Internaţională de Justiţie, astfel încât acestea să nu mai poată pedepsi criminalii de război. În rubrica „Revista presei fake”,  Horia Grușcă ne spun totul despre aceste „Acuzații de antisemitism bazate pe un fals”.

(w882) Breaking F

„Deepfake-ul săptămânii” ne este prezentat de Tatiana Țarfulea: este vorba despre „Deepfake-uri cu femei dezbrăcate de Grok”. Chatbotul Grok al lui Elon Musk a provocat un scandal la nivel mondial. La cererea utilizatorilor, Grok genera imagini cu conținut sexual explicit cu femei, adolescente și chiar copii de 10-11 ani. Unele țări l-au blocat temporar pentru a proteja comunitatea de conținutul pornografic fals, altele au demarat anchete pentru a vedea în ce măsură platforma X respectă reglementările și legile privind siguranța online.

La „Istoria și istoriile sale”, Gabriela Avram ne reaminteşte afacerea „Reynolds” – primul scandal sexual al Americii. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, un scandal sexual la nivel înalt a zguduit Statele Unite ale Americii. Protagonistul era unul dintre bărbații pe care America de astăzi îl consideră unul dintre Părinții Fondatori.

Zaiafet și Geminschi au aflat că trăim în epoca de aur a halucinației colective. „Spărgătorii de fake news”, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu, decriptează „Secretul crypto-sarmalei”.

‟Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare vineri, la ora 18.45, la TVR 1.

foto: capturi emisie ‟Breaking Fake News”

