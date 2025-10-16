Televiziunea Română – custode al memoriei teatrului românesc, la FNT 35

Societatea Română de Televiziune, co-organizator al Festivalului Național de Teatru 2025 (FNT35), participă în acest an cu o impresionantă secțiune de Teatru de Televiziune.

TVR Cultural oferă telespectatorilor iubitori de teatru o serie-eveniment de spectacole emblematice – veritabilă călătorie în istoria teatrului românesc de televiziune şi reverență adusă marilor creatori care au definit excelența pe scenă și pe ecran.

Dialog necesar între generații de artiști și de spectatori, selecția reprezintă o invitație de a privi dincolo de efemeritatea aplauzelor și de a înțelege fundamentele pe care se construiește teatrul de astăzi. Prin aceste spectacole-document, teatrul TV completează experiența festivalului, oferind context, profunzime și o lecție deschisă despre pasiune, măiestrie și perenitatea artei adevărate.

“Prezența TVR Cultural în selecția FNT este o dublă victorie. Pe de o parte, e o recunoaștere a excelenței artistice, pe de altă parte, ne arată că TVR Cultural este mai mult decât un post de televiziune: este un curator cu viziune. Echipa canalului, împreună cu coordonatoarea selecției, producătoarea tv Ruxandra Țuchel, s-a bazat pe criterii de valoare artistică, relevanță tematică și inovație regizorală. Prin alegerile făcute, TVR Cultural modelează gustul publicului și se asigură că teatrul valoros nu moare odată cu aplauzele din sală, ci trăiește mai departe, iar arhiva noastră nu mai e un simplu depozit, ci devine o scenă mereu deschisă, un loc unde teatrul respiră și ne vorbește. Ne dorim să continuăm să îmbogățim permanent arhiva, pentru a lăsa generațiilor viitoare un tezaur cultural activ și accesibil”, spune Bogdana Pascal, coordonator cu atribuţii de Producător executiv TVR Cultural.

7 seri dedicate Teatrului de televiziune

În perioada 20–26 octombrie, în fiecare seară de la ora 22:00, telespectatorii TVR Cultural vor putea urmări spectacole-eveniment din „Arhiva de aur” a Televiziunii Române, reunite în secțiunea „TVR Cultural la FNT”:

„Astă seară se improvizează” de Luigi Pirandello (1991)

„Avarul” de Molière (1994)

„Fierarii” de Miloš Nikolić

„Bani din cer” de Ray Cooney (2008)

„Gaițele” de Alexandru Kirițescu (1993)

„Cumetrele” de Michel Tremblay (1997)

„Micul infern” de Mircea Ștefănescu (1979).





Telespectatorii vor redescoperi forța satirică a lui Alexandru Kirițescu în iconicul „Gaițele”, vor explora universul lui Pirandello în „Astă seară se improvizează” – un exercițiu de stil condus de Horațiu Mălăele și Tamara Buciuceanu-Botez – și vor pătrunde în mecanismele eterne ale comediei umane prin viziuni clasice, de la „Avarul” lui Molière la comedia bulevardieră „Bani din cer” de Ray Cooney, sau cea socială, cu accente dramatice, din „Cumetrele” și „Fierarii” de Miloš Nikolić.

Montările reunesc nume de referință ale scenei românești: Silvia Dumitrescu Timică, Leopoldina Bălănuță, Olga Tudorache, Tamara Buciuceanu-Botez, Draga Olteanu Matei, Mitică Popescu, Ștefan Radof, Ion Dichiseanu, Margareta Pogonat, Horațiu Mălăele, Mariana Buruiană, Coca Bloos, Dorina Lazăr, Emilia Dobrin, George Mihăiță, Constantin Cotimanis, Maia Morgenstern, Valentin Teodosiu.

Festivalul Național de Teatru 2025 în programele TVR

Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, care se desfășoară în perioada 17–26 octombrie, va fi amplu reflectată în emisiunile informative difuzate de toate posturile Televiziunii Române.

„Jurnalul cultural” (ora 21:00, TVR Cultural) va include, începând de joi, 16 octombrie, rubrica „Agenda Festivalului Naţional de Teatru 2025”, unde vor fi anunțate cele mai interesante evenimente ale zilei următoare, inclusiv cele conexe FNT35. Nu vor lipsi interviurile cu artiști, reportaje de la spectacole, lansări de carte și expoziții.

Despre FNT35 se va discuta și în cadrul emisiunii EDUARTE – ARTEEN, difuzată de TVR Cultural (joi, 23 octombrie, ora 18:05).