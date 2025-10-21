România, tot mai departe de un trai decent. Coșul minim, peste 11.000 de lei pentru o familie cu doi copii

TVR INFO

România se menține în coada clasamentului european în ceea ce privește puterea de cumpărare, iar ultimul raport privind coșul minim de consum confirmă acest decalaj.

Potrivit unui studiu publicat de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România, realizat pe baza datelor INS, o familie formată din doi adulți și doi copii are nevoie de 11.370 de lei lunar pentru un trai considerat decent – în creștere cu 920 de lei față de anul trecut.

Scumpirile la alimente, utilități și locuințe explică în mare parte acest salt de aproape 9%. Doar cheltuielile legate de locuință și facturile de întreținere au urcat cu peste 22% într-un singur an. În același timp, costurile pentru alimente au crescut cu 181 de lei, iar pentru achiziția unei locuințe cu 171 de lei.

În timp ce cheltuielile cresc într-un ritm accelerat, veniturile rămân mult în urmă. Salariul mediu net, în luna septembrie, a fost de aproximativ 5.000 de lei, ceea ce înseamnă că veniturile combinate ale două persoane care câștigă mediu abia acoperă nevoile de bază ale unei familii cu doi copii – fără a lăsa loc pentru economii sau situații neprevăzute.

Pentru alte tipuri de gospodării, cifrele sunt la fel de relevante: o familie cu un copil are nevoie de 9.343 de lei lunar, iar o persoană singură, de 4.322 de lei, pentru un trai considerat minim decent.

În comparație cu alte state europene, România rămâne vulnerabilă. De exemplu, în Germania, costul unui trai decent pentru o familie similară depășește 4.800 de euro, dar salariul mediu este de peste 3.000 de euro. În Bulgaria, deși costul unui trai decent este mai mic – echivalentul a 8.500 de lei – salariile sunt cu aproximativ 30% mai reduse decât cele din România.

Inflația, în special în sectoarele esențiale, pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor. Prețurile la energie, transport și servicii au crescut mai repede decât media inflației anuale, estimată la 7,5% în 2025, potrivit datelor BNR.

Studiul arată că aproape 60% dintre gospodării nu reușesc să atingă nivelul coșului minim pentru un trai decent, iar una din cinci familii cu copii se confruntă cu sărăcia energetică, neputând face față cheltuielilor pentru încălzire sau electricitate.

Specialiștii atrag atenția: fără măsuri ferme – de la majorarea salariului minim, la investiții în locuințe sociale și politici pentru reducerea costurilor cu energia – decalajul dintre venituri și nevoile reale ale populației riscă să se adâncească și mai mult.

Mai multe detalii pe TVR INFO.