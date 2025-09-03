România, fruntașă în topul intențiilor de emigrare din regiune

Un sondaj recent realizat de Banca Centrală a Austriei aduce în prim-plan o realitate care ar trebui să îngrijoreze: peste 522.000 de români își doresc să părăsească țara în următoarele 12 luni. Cifra plasează România pe primul loc în Europa Centrală și de Sud-Est la capitolul „intenție de emigrare”.

Mai exact, 3,4% din populația adultă a României, cu vârsta peste 18 ani, spune că are în plan să plece din țară într-un interval scurt. Spre comparație, în Bulgaria procentul este de 2,46%, în Polonia de 2,17%, iar în Ungaria doar 1,88%.

Și perspectivele pe termen lung nu sunt mai optimiste. Potrivit aceluiași studiu, peste 10% dintre români ar lua în calcul emigrarea în următorul deceniu – un semnal clar privind neîncrederea în viitorul oferit de țară.

De ce vor românii să plece? Motivele sunt clare și recurente: în primul rând, dorința de a găsi un loc de muncă mai bine plătit. În al doilea rând, aspirația către un trai mai bun – o viață cu servicii publice funcționale și un sistem mai echitabil. Deși salariul mediu în România a crescut, decalajul față de Vest rămâne semnificativ. În continuare, un angajat român câștigă, în medie, de trei până la patru ori mai puțin decât unul din Germania, Franța sau Marea Britanie. Lipsa investițiilor în educație, sănătate și infrastructură completează tabloul nemulțumirii.

Emigrarea masivă a forței de muncă – adesea denumită „exodul creierelor” – afectează deja grav economia României. Populația activă scade, iar îmbătrânirea demografică se accelerează, punând presiune pe sistemele sociale și pe dezvoltarea durabilă a țării.

Sondajul austriac nu este doar o statistică – este o radiografie sinceră a frustrărilor, speranțelor și alegerilor pe care tot mai mulți români le fac în fața unui sistem care nu reușește să le ofere stabilitate și perspective reale. Datele cer o reacție serioasă din partea decidenților. Dincolo de cifre, emigrarea masivă vorbește despre nevoia de încredere, despre aspirațiile legitime ale oamenilor de a trăi mai bine – acasă.

