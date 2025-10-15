Prevenția medicală revine în prim-plan: consultații și analize gratuite pentru toți adulții

Într-o societate în care sănătatea devine tot mai des o temă de îngrijorare, Ministerul Sănătății aduce o veste importantă: toate persoanele cu vârsta peste 18 ani pot beneficia gratuit de servicii medicale de prevenție, indiferent dacă sunt sau nu asigurate.

Apelul lansat de autorități este clar – mergeți la medic chiar și atunci când nu aveți simptome. Prevenția nu este doar un cuvânt frumos, ci o strategie vitală pentru protejarea vieții și reducerea presiunii pe sistemul medical.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis recent, într-o postare publică, că prevenția medicală devine din nou o prioritate națională. Potrivit acestuia, accesul gratuit la controale și analize este doar începutul – următorul pas ține de noi toți: să ne schimbăm mentalitățile și să integrăm în rutina noastră obiceiuri de îngrijire a propriei sănătăți. „Verificarea recurentă a stării de sănătate, chiar atunci când nu doare, salvează vieţi, timp şi resurse. Mergeţi periodic la medic, cu încredere”, a subliniat ministrul.

Cine poate beneficia de servicii gratuite? Concret, orice adult cu vârsta peste 18 ani are dreptul la consultații de evaluare și consiliere prin medicul de familie. Cei între 18 și 39 de ani pot primi anual o consultație gratuită pentru evaluarea riscului individual și pentru recomandări privind stilul de viață – fumat, alimentație, activitate fizică sau greutate. După vârsta de 40 de ani, numărul acestor consultații preventive crește la trei pe an.

În funcție de istoricul personal și riscurile identificate, medicii de familie pot elibera bilete de trimitere pentru o serie de analize esențiale: hemoleucogramă, glicemie, colesterol, teste hepatice și renale, precum și investigații mai specifice, în funcție de sex și vârstă – cum ar fi testul HPV sau mamografia în cazul femeilor, ori testul PSA pentru bărbații de peste 50 de ani.

Și pacienții deja înregistrați cu boli cronice pot beneficia de consultații preventive. Scopul este depistarea timpurie a altor afecțiuni grave, precum bolile cardiovasculare, diabetul, cancerul sau afecțiunile renale.

Există și situații speciale în care medicul de familie poate recomanda analize suplimentare, mai ales în cazuri de suspiciune de cancer sau în cazul femeilor însărcinate, pentru testarea hepatitei B și C sau a virusului HIV.

Ministerul Sănătății încurajează toți cetățenii să profite de aceste servicii – nu doar pentru că sunt gratuite, ci pentru că pot face diferența între un tratament costisitor și o intervenție timpurie care salvează viața. Sănătatea începe cu un gest simplu: o programare la medicul de familie.

