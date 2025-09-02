Început de an școlar cu probleme în multe unități de învățământ

TVRINFO

Clopoțelul sună din nou, dar pentru mulți elevi începutul de an școlar nu aduce doar emoția revederii colegilor și profesorilor, ci și problemele cronice ale sistemului de educație. În numeroase localități, elevii sunt nevoiți să meargă încă la toalete în curte, să învețe în școli fără apă curentă și fără condiții minime de igienă și securitate.

Situația rămâne gravă și din perspectiva autorizațiilor: multe unități de învățământ nu dețin avize sanitare sau de securitate la incendiu. În plus, manualele lipsesc din bănci pentru mii de copii, care vor începe orele fără materialele de bază necesare în procesul educațional.

Autoritățile promit că sunt în căutarea unor soluții, însă părinții și profesorii atrag atenția că aceste promisiuni se repetă an de an, fără să fie urmate de măsuri concrete și eficiente.

Astfel, în loc să fie un prilej de bucurie, debutul noului an școlar scoate din nou în prim-plan realitatea dureroasă a educației din România: lipsa investițiilor, infrastructura precară și promisiunile amânate.

Mai multe detalii regăsiți pe TVR INFO.