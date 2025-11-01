„Colectiv, 10 ani. Lecțiile României" – o zi pentru memorie și adevăr

Se împlinesc 10 ani de la tragedia din 30 octombrie 2015. Nu este doar o zi despre o amintire cumplită. Este o oglindă a ceea ce suntem. Și o datorie: să nu uităm. Ce am învăţat şi ce am schimbat de la tragedia Colectiv? Joi, 30 octombrie – o zi pentru memorie şi adevăr, în programele TVR

În noaptea de 30 octombrie 2015, 65 de tineri și-au pierdut viața într-o tragedie care a lăsat o rană adâncă și o întrebare care nu se stinge: ce am învățat din tragedia Colectiv?

La zece ani distanță, TVR dedică o zi întreagă memoriei, adevărului și lecțiilor care nu trebuie uitate. Pe 30 octombrie 2025, ne oprim din graba cotidiană și privim lucid spre ceea ce s-a întâmplat - și spre ce am făcut, sau nu, cu promisiunile de atunci. De-a lungul întregii zile de 30 octombrie, la TVR 1, TVR 2, TVR INFO, TVR INTERNAŢIONAL şi TVR MOLDOVA, prin reportaje, interviuri în emisiunile informative şi edițiile speciale în direct, jurnaliştii TVR caută răspunsuri la întrebări aflate pe buzele tuturor: Cât de pregătit este sistemul medical pentru a salva marii arși?; Ce s-a schimbat în spitale, în justiție, în legislație în cei 10 ani care s-au scurs?; Cum trăiesc astăzi supraviețuitorii și familiile celor care nu mai sunt?; Cât de sigure sunt spațiile publice în care ne adunăm azi?; Ce am învățat, ca oameni și ca societate, din tragedia care a marcat o ţară întreagă?

Sub semnul memoriei și al responsabilității, programele desfăşurate sub genericul „Colectiv, 10 ani. Lecțiile României” vor aduce la un loc voci care contează: jurnaliști, medici, supraviețuitori și decidenți, într-un dialog sincer despre trecut și viitor.

Nu este doar o zi despre o amintire. Este o oglindă a ceea ce suntem. Și transmite o datorie: să nu uităm. Pe 30 octombrie, toate emisiunile de ştiri ale posturilor TVR se vor desfăşura sub genericul „Colectiv, 10 ani. Lecțiile României”. Apoi, emisiunea de dezbateri „Punctul critic” (TVR 1) şi ediţia specială „Rock maniac” (TVR 1 şi TVR Cultural) dedicată exclusiv formaţiei Goodbye to Gravity vor completa programul zilei. Seara, de la ora 21.00, TVR INFO difuzează „Colectiv, 10 ani - Ce lecţii am învăţat şi cât de departe suntem pentru ca totul să fie bine”, moderator: Ștefan Onică.

„Punctul critic”, 10 ani de la Colectiv – joi, 30 octombrie, de la ora 18.30, cu Ramona Avramescu

Sunt 10 ani de la tragedia care a zguduit conştiinţa unei ţări şi care ar fi trebuit să reseteze complet sistemele care au dus la producerea ei. A căzut atunci un guvern, au dispărut partide, au apărut altele noi, s-au schimbat legi şi proceduri. Unde suntem un deceniu mai târziu? Marii arşi sunt, în continuare, trimişi în străinătate pentru că nu pot fi trataţi în ţară, nosocomialele fac victime în spitale. Chiar nu s-a schimbat nimic după Colectiv? S-a stins complet acel val de furie din societate, care ar fi trebuit să se transforme într-o forţă de schimbare? Dacă nu, în ce se canalizează el azi şi cu ce consecinţe în societate?​ Sunt întrebări la care Ramona Avramescu şi invitaţii ei vor căuta răspunsuri la „Punctul critic”, pe TVR 1.

În ediţia specială „Colectiv, 10 ani - Ce lecţii am învăţat şi cât de departe suntem pentru ca totul să fie bine", în direct la TVR INFO, începând cu ora 21.00, moderatorul Ștefan Onică i-a invitat la dialog pe Alexandru Rogobete (ministrul Sănătăţii, medic ATI, expert arși), Raed Arafat (şeful DSU), alături de jurnaliştii Diana Brâncuș (reporter specializat pe sănătate, anchete) şi

Adelin Petrișor (reporter şi corespondent special TVR).

O ediţie comemorativă „Colectiv 10” a emisiunii „Rock Maniac” va fi difuzată de TVR 1 şi TVR Cultural începând cu ora 23.40. Episodul este dedicat integral memoriei și moștenirii lăsate de muzica trupei Goodbye To Gravity, la scurgerea unui deceniu de la tragedia din clubul Colectiv.

Realizatorul emisiunii, Cristi I. Popescu, aduce în premieră imagini nedifuzate din arhiva trupei și un interviu în exclusivitate cu solistul Andrei Găluț, singurul component GTG rămas în viață. Lui i se adaugă, în dialog, alți patru supraviețuitori ai incendiului din clubul Colectiv, oameni conectați direct la destinul formației: regizorul Mihai Grecea, inginerul de sunet și mastering, Costin Dumitrache (producător al singurelor două albume GTG), label producerul ultimului album al trupei – Mantras Of War – Vlad Bușcă și creatorul primelor videoclipuri Goodbye To Gravity, producătorul audio-video Andi Dumitrescu.

foto: TVR, FB Goodbye to Gravity, Arhiva mea